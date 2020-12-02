Turizmciler pandemi nedeni ile alternatif turizme yöneldiler - Son Dakika

Turizmciler pandemi nedeni ile alternatif turizme yöneldiler

02.12.2020 10:49
Turizmciler pandemi nedeni ile alternatif turizme yöneldiler, System.String[]

Antalya'da bulunan turizm şirketleri pandemi nedeni ile izole tatil modelini daha ön plana çıkartmak için Ormana bölgesinde keşif gezisine çıktı.

Antalya'da bulunan turizm şirketleri pandemi nedeni ile izole tatil modelini daha ön plana çıkartmak için Ormana bölgesinde keşif gezisine çıktı. Bu kapsamda Ormana 'ya bağlı Eynif Ovasında bulunan Selçuklu döneminden kalma bin 500 yıllık tarihi Tol Han'da incelemelerde bulundu.

Tarihi düğmeli evleri ve yılkı atları ile meşhur Antalya'nın İbradı ilçesi Ormana mahallesinde alternatif turizm işletmeciliği yapan Tolga Özgüven, pandemi nedeni ile önceki yıllara göre yerli ve yabancı turist sayısının azaldığını fakat yeniden bu sayıyı arttırmak için çalışmalar yaptıklarını anlattı.

Antalya'da bulunan turizm şirketlerinin de özellikle turizmi dört mevsime yaymak istediklerini ve turistlere de yeni alternatif sunmak açısından Ormana'da ve Akseki bölgesinde çalışmalar yaptığını anlatan Özgüven, turizmcilere Ormana'nın Eynif Ovasında bulunan ve Selçuklu döneminden kalan yaklaşık bin 500 yıllık tarihi olan Talhan ve bölgede incelemelerde bulunduklarını söyledi.

Ormana bölgesinde incelemelerde bulunan Turizmci Levent Övdür ise 26 yıldır Antalya'da turizmcilik yaptığını belirterek Antalya'nın sadece deniz, kum güneşten ibaret olmadığını söyledi. Alternatif turizm kapsamında Ormana bölgesine gelerekten izole tatil modelini biraz daha ön plana çıkartmak için bu bölgeyi yeniden keşif gezisine çıktıklarını söyleyen Özür, "Bölgede gördüğümüz ormana düğmeli evler, bin 500 yıllık Eynif ovasındaki Tol Hanı Bizlerde turizmi dört mevsime yayabilmek adına Avrupa'nın gelecek olan misafirlere alternatif bir varyasyon hazırlayabilmek, günübirlik ve konaklamak turlar adına ormana bölgesine geldik. Burada konaklayabileceğimiz tesisler ve günü birlik olarak da gezebileceğimiz çok fazlasıyla aktivite alanlarımız mevcut. Bu bölgeyi gerçekten turizme kazandırmak için elimizden gelen her türlü çabayı yapmaya hazırız" dedi. - ANTALYA

Turizmciler pandemi nedeni ile alternatif turizme yöneldiler
Turizmciler pandemi nedeni ile alternatif turizme yöneldiler
Turizmciler pandemi nedeni ile alternatif turizme yöneldiler
Turizmciler pandemi nedeni ile alternatif turizme yöneldiler
Turizmciler pandemi nedeni ile alternatif turizme yöneldiler
Turizmciler pandemi nedeni ile alternatif turizme yöneldiler
Turizmciler pandemi nedeni ile alternatif turizme yöneldiler
Turizmciler pandemi nedeni ile alternatif turizme yöneldiler
Turizmciler pandemi nedeni ile alternatif turizme yöneldiler

Selçuklu, Antalya, Turizm, Ormana, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Turizmciler pandemi nedeni ile alternatif turizme yöneldiler - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Akrobeto'nun Bundesliga sunumu izleyenlere eğlenceli anlar yaşattı Maradona'nın kalbi 500 gram fazla bulununca, incelenmek için cansız bedeninden çıkarıldı 300 kişinin katıldığı ve tam 5 gün süren swinger partisi, ülkeyi alarma geçirdi! Korona vakaları arttı Tuvalete gitmek için uyanan baba oğlunu kanlar içinde buldu Oyuncu Demet Özdemir'in mini etekli pozlarına beğeni yağdı Türkiye'de koronavirüs kabusu sürüyor! Günlük ölüm sayısı 190 ile zirveyi gördü Otobüs durağına yerleştirildi: Maske takmayanların yüzünü koronavirüs simgesine dönüştürüyor Menemen'de AK Parti başkan vekili seçimine itiraz edecek
İran'a karşı Türkiye'nin eline üç koz birden geçti! Doğal gazda büyük indirim kaçınılmaz oldu İran'a karşı Türkiye'nin eline üç koz birden geçti! Doğal gazda büyük indirim kaçınılmaz oldu         
10:46
Oyuncu Yaşar Alptekin'in eşi Nilgün Altınyay hayatını kaybetti Oyuncu Yaşar Alptekin'in eşi Nilgün Altınyay hayatını kaybetti         
10:09
Son Dakika! İngiltere, Pfizer-Biontech ortak çalışmasıyla yapılan koronavirüs aşısının kullanımını onayladı Son Dakika! İngiltere, Pfizer-Biontech ortak çalışmasıyla yapılan koronavirüs aşısının kullanımını onayladı         
10:05
İstiklal Caddesi'nde şaşkına uğratan görüntü! Maskesini indirip kameralara öpücük attı İstiklal Caddesi'nde şaşkına uğratan görüntü! Maskesini indirip kameralara öpücük attı         
09:51
Kamunun ardından özel sektörde ilk mesai hamlesi bankalardan geldi: 10.00-16.00 arası çalışacaklar Kamunun ardından özel sektörde ilk mesai hamlesi bankalardan geldi: 10.00-16.00 arası çalışacaklar         
09:47
Eski sevgilisinden hamile kalan genç kız, bebeği yeni sevgilisinin üzerine kaydettirdi Eski sevgilisinden hamile kalan genç kız, bebeği yeni sevgilisinin üzerine kaydettirdi         
09:26
Balon balığı avcılığı için bu yıl kuyruk başına 5 lira destek ödemesi yapılacak Balon balığı avcılığı için bu yıl kuyruk başına 5 lira destek ödemesi yapılacak         
08:47
Murat 124'ünü lüks araçla takas etmedi, torununa miras bırakacak Murat 124'ünü lüks araçla takas etmedi, torununa miras bırakacak         
08:11
Tepki çeken sözleri sonrasında istifa eden Bülent Arınç'tan ilk açıklama: Doğruları savunmaya kararlıyım Tepki çeken sözleri sonrasında istifa eden Bülent Arınç'tan ilk açıklama: Doğruları savunmaya kararlıyım         
07:42
Çin'de rögar kapağına maytap atan çocuk ölümden döndü Çin'de rögar kapağına maytap atan çocuk ölümden döndü         
20:53
Şov yapayım derken hayatının hatasını yaptı! Köprüden nehre atlayan YouTuber kafatasını kırdı Şov yapayım derken hayatının hatasını yaptı! Köprüden nehre atlayan YouTuber kafatasını kırdı         
19:32
Koronadan daha tehlikeli! Biyoteröristler, virüsler üzerinde çalışan biyologların bilgisayarlarına saldırı gerçekleştirebilir Koronadan daha tehlikeli! Biyoteröristler, virüsler üzerinde çalışan biyologların bilgisayarlarına saldırı gerçekleştirebilir         
18:51
Maradona'nın ölümüyle ilgili kan donduran itiraf! Acı gerçek ortaya çıktı Maradona'nın ölümüyle ilgili kan donduran itiraf! Acı gerçek ortaya çıktı         
17:45
"Millet İttifakı'nın çatı adayı kim olsun?" anketinde ilk iki sırada İmamoğlu ve Yavaş var         
16:48
Görüntüler büyük tartışma yaratacak! Bir markaya ait şekerleme ürünlerini evde çıplak elle doldurdu Görüntüler büyük tartışma yaratacak! Bir markaya ait şekerleme ürünlerini evde çıplak elle doldurdu         
15:50
Yasak aşkın ortaya çıkmaması için ölen sevgilisini giydirip kapı önüne bıraktı Yasak aşkın ortaya çıkmaması için ölen sevgilisini giydirip kapı önüne bıraktı         
15:23
İçinde 20 bin lira olan cüzdanı sahibine teslim etti, ödül olarak parfüm aldı İçinde 20 bin lira olan cüzdanı sahibine teslim etti, ödül olarak parfüm aldı         
10:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2020 10:59:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Turizmciler pandemi nedeni ile alternatif turizme yöneldiler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei