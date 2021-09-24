TURİZMCİLER ROTASINI DİYARBAKIR'A ÇEVİRDİ - Son Dakika

PANDEMİ kurallarının gevşetilmesiyle birlikte sonbahar kültür turları sezonu açtı. Diyarbakır'a yerli ve yabancı turistler yoğun ilgi gösterdi. 2020 Ağustos ayında yerli ve yabancı turist sayısı 376 bin iken 2021 aynı dönemde turist sayısı 501 bin 653'ü buldu. Diyarbakır Turizm Tanıtma Vakfı Başkan Yardımcısı Edip Paçal, kentte olan ilginin her geçen gün arttığını söyledi. Sakarya'dan gelen turist kafilesi Diyarbakırlıların kendilerine gösterdiği misafirperverlikten memnun olduklarını söyleyerek, tarihi mekanların büyüleyici olduğunu belirtiler.

Turizmciler, tarihi ve turistik mekanların yoğun olduğu Diyarbakır'a rotası çevirdi. Özellikle Diyarbakır'ın Çınar İlçesinde Roma dönemine ait birçok sırrı ve gizemi barındıran Zerzevan Kalesi UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınmasıyla gözler kente çevrildi. Diyarbakır Turizm Tanıtma Vakfı Başkan Yardımcısı Edip Paçal, turizmde yaşanan artıştan memnun olduklarını söyledi. Geçen yıl ile bu yıl arasında otellerde doluluk oranının yüzde 70-80'ler seviyesinde arttığına dikkat çekti. Paçal, şunları söyledi

'Turizmde pandemiye rağmen iç turizm anormal bir şekilde hareketlendi. Mezopotamya altın üçgenindeki Diyarbakır yani Mezopotamya'nın kalbindeki Diyarbakır'a inanılmaz bir talep var. Bunları yetiştirmekte hakikatten zorlanmaya başladık. Keyif alıyoruz bu gelişmelerden. 320 bin turist 2021'de sapladık. Geçen yıl bu dönemlerde 220 bin civarındaydı. Yani yüzde 50'ye yakın bir artışımız söz konusu. Bu da çok sevindirici. Bu dönemde 16-17 bin kadar yabancı turist ziyarete geldi. Zerzevan'nın çok ciddi bir ziyaretçisi var. Diyarbakır turizmine çok ciddi katkı sağlıyor. Bugün 1 milyon turist demek 380 bin kişiye istihdam demektir. Çünkü turizm katmanları birçok yere etki ettiği için herkes etkileniyor bundan. Biz çok şanlıyız. Elimizde malzememiz, donemiz çok fazla. Elimizde On gözlü köprümüz, hanlar, hamamlar, kiliseler, camiler, Surlar, Hevsel Bahçeleri ile sayamadığım birçok güzellikler var.Herkesi Diyarbakır'a bekliyoruz.

SAKARYA'DAN GELDİLER

Sakarya'dan kafile olarak gelen yerli turistler, Diyarbakır'ı çok güzel bulduklarını belirterek, 'Uzun bir yol geldik ama değdi. İlk defa geliyorum çok beğendim. Tarihi güzellikleri ile her şeyi çok güzel. İnsanları çok güzel. Sakarya'ya göre burada tarihi güzellikler çok fazla. Gerçi ben Sakarya'nın da tarihi güzelliklerini göremedim, fırsatım olmadı. Burayı çok beğendim. Sakaryalı Gaffar Okkan burada vefat etmişti. Çok bambaşka bir yermiş. Gerçekten burasını sevdiği için biz daha da çok sevdik. Burasını bilmiyorduk. Geldik, gördük. Bize çok güzel misafirperverlik gösterdiler. Bizim o tarafta bu taraf kötü bilinirdi. Çok güzel herkes gelsin ziyaret etsinö şeklinde konuştular.

TARİHİ MEKANLARDA HALAY ÇEKİYORLAR

Tarihi mekanları gezen yerli ve yabancı turistler, muzik eşliğinde halay çekiyor. On Gözlü köprü üzerinde bir araya gelen turistler, halay çekelerek hoşça vakit geçirdi. Turistler halay çekerken, çevredeki izleyiciler ise alkışlarla oyuna katkı sundu.