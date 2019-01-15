Turizmciler, Turizm Bakanından Destek İstediler

19-24 Mart tarihleri arasında düzenlenecek olan Doğu Anadolu Alışveriş Festivali (DAF) için hazırlıklarını sürdüren turizmciler, AK Parti MKYK Üyesi ve Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu himayelerinde Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy ile görüşerek projenin tanıtımını yaptılar.

19-24 Mart tarihleri arasında düzenlenecek olan Doğu Anadolu Alışveriş Festivali (DAF) için hazırlıklarını sürdüren turizmciler, AK Parti MKYK Üyesi ve Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu himayelerinde Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy ile görüşerek projenin tanıtımını yaptılar.



Bu yıl Erzurum'da ikincisi düzenlenecek olan Doğu Anadolu Alışveriş Festivali (DAF) için geri sayım başladı. Palandöken Kayak Merkezindeki turizmciler ve şehir merkezindeki alışveriş merkezi yöneticileri, festival kapsamında ağırlayacakları yerli ve yabancı misafirler için hazırlıklarını sürdürüyor. Şehir merkezi ile koordineli olarak planlamalarını yapan otel işletmecileri, AK Parti MKYK Üyesi ve Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu himayelerinde Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'u ziyaret ettiler.



Bakan Ersoy ile görüşen Erzurum kafilesinde Milletvekili Taşkesenlioğlu'nun yanı sıra İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Almaz, Sway Otel Yönetim Kurulu Üyesi Berk Dikmen, Palan Otel Genel Müdürü Ali Güney, Polat Resort Hotel Genel Müdürü Bora Kamber ve MNG Alışveriş Merkezi Genel Müdürü Aydoğan Süer katıldı.



Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'a Doğu Anadolu Alışveriş Festivali hakkında bilgi vererek destek isteyen AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu, Şehrin dinamiklerinin bir araya gelerek düzenlenen festivalin amacının, özellikle komşu ülkeleri de kapsayacak organizasyonlar yaparak bölgenin ticaret ve turizmini canlandırmak olduğunu söyledi.



Taşkesenlioğlu, " Erzurum İran, Gürcistan, Nahçivan ve Azerbaycan gibi ülkelere komşu bir ilimiz. Mart ayı içinde kutlanan Nevruz Bayramı dolayısı ile bu ülkelerde resmi tatil ilan ediliyor. Buda yeni bir turizm pazarı oluşturuyor. Özellikle İranlılar Nevruz Bayramında şehrimize geliyorlar ancak biz bunu yeterli görmüyoruz. Turizm pastasından yeterli derecede pay lamamız için gelen misafirlerin sayılarını artırmayı hedefliyoruz. Bu kapsamda Doğu Anadolu Alışveriş Festivali'ni önemsiyoruz. Erzurum'un ve komşu illerin turizmini ve ticaretini canlandıracak bir organizasyon. Erzurum'da sivil toplum örgütleri ve esnaf temsilcilerinin de yer aldığı organizasyon komitesi oluşturuldu. Gelen konukların şehrimizden memnun ayrılmaları için elimizden gelen gayreti göstereceğiz" dedi. - ERZURUM

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