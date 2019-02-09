Turizmciler "Turizm Geliştirme Fonu" Çatısı Altında Birleşecek

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Erzincan'a gelerek Doğa Sporları ve Turizm çalıştayına katıldı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Erzincan'a gelerek Doğa Sporları ve Turizm çalıştayına katıldı.



Erzincan Valiliği, Erzincan İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nce organize edilen Doğa Sporları ve Turizm çalıştayı, geniş katılım ile icra edildi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ilk olarak Ergan Dağı'nda incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı. Ersoy daha sonra özel bir otelde organize edilen Doğa Sporları ve Turizm çalıştayına katıldı.



Erzincan Doğa Sporları ve Turizm Çalıştayı'na Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Gençlik ve Spor Bakanlığı Bakan Yardımcısı Sinan Aksu, Erzincan Milletvekilleri Süleyman Karaman ile Burhan Çakır, Erzincan eski Milletvekili Talha Erol Durmaz, Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, AK Parti Erzincan İl Başkanı Mehmet Cavit Şireci, AK Parti teşkilatı ve davetliler katıldı.



Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan program tanıtım filminin ardından Cemalettin Başsoy'un açılış konuşması ile devam etti.



Çalıştay'da konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, kurulacak olan yeni bir portal ile Türkiye'nin tanıtımına büyük katkı sağlayacaklarını söyledi.



Mehmet Nuri Ersoy açıklamasında; "Biliyorsunuz belki takip etmişsinizdir sinema destek yasası meclisten geçirildi. Bu sinema destekleme yasası ile birlikte Haziran ayı itibariyle de yeni bir web portalını hayata geçiriyoruz. Yani Türkiye'nin film çekme potansiyeli olan, doğal plato şeklinde olan yerlerin ön plana çıkarıldığı, bu yasa ile birlikte, destekleme teşvik ile birlikte özellikle yabancı film yapımcılarının maliyetlerinin belli bir kısmını biz yüzde 30'a kadar olan kısmını destekliyoruz.



Film turizmi iki yönden faydalıdır. Birincisi film çekmeye gelen ekibin yaptığı bir turizm. Ama daha önemlisi burada çekilen filmin başta Türkiye olmak üzere tüm dünyada gösterilmesi. Örneğin Erzincan'ın çok güzel değerleri var ama bir şekilde saklı kalmış, ne Türkiye ile nede dünya ile paylaşılamamış. Başta bir tanıtım eksikliğiniz var.



Seçimlerden hemen sonra turizm geliştirme fonu altında yeni bir fonu yasalaştıracağız. Turizm geliştirme fonu Türkiye turizminin tanıtımı başta olmak üzere, Türkiye'de yeni turizm alanları, yeni turizm alternatifleri oluşturmak için kurulan bir yapı. Bu güne kadar Turizm Bakanlığı tarafından yapılmış bu aktiviteler Turizm Bakanlığı'nın önderliğinde, turizmin bütün paydaş STK'ların da yer alacağı bir fon ile daha hızlı, daha organize ve daha sürdürülebilir bir şekilde hayata geçirilecek. Bu fonun çok büyük faydası var" diye konuştu.



Yapılan konuşmaların ardından Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy Turizm ve Kültür Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a el dokuma halı hediye etti. Çalıştay toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.



Bakan Mehmet Nuri Ersoy çalıştayın ardından esnaf ile buluşarak istek ve sorunları dinledi. - ERZİNCAN

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