Turizmciler yaz aylarından umutlu - Son Dakika

Turizmciler yaz aylarından umutlu

21.03.2021 13:16

- Turizmciler yaz aylarından umutlu Korona virüs salgını bir çok sektörde işleri durma noktasına getirirken bunlar arasında turizm sektörü de yer alıyor.

- Turizmciler yaz aylarından umutlu

İSTANBUL - Korona virüs salgını bir çok sektörde işleri durma noktasına getirirken bunlar arasında turizm sektörü de yer alıyor. İşlerinin oldukça darbe aldığını ancak bu yaz ayları için oldukça umutlu olduğunu belirten Zeynep Uğurlu Çiçen: " Pandemi turizmi oldukça kötü etkilese de yaz aylarına umutla bakıyoruz" dedi.

Korona virüs pandemisi bir çok sektörü olumsuz etkilemeye devam ediyor. Bunlar arasında otelcilik ve turizm sektörü de yer alıyor. Turistlerin pandemi nedeniyle gelmediğini belirten Zeynep Uğurlu Çiçen "Pandemi turizmi oldukça kötü etkilese de yaz aylarına umutla bakıyoruz. İnsanların planları vardı bunlar pandemiyle birlikte ertelendi. Bu iyi mi oldu diye sorarsak. Kimi sektör için iyi kimi sektör için kötü oldu. Mesela turizm işi yaptığımız için kötü oldu. Biz beklemeye aldık yani bu pandemi turizm sektörünü baya bir vurdu. Yurt dışından kimse gelmedi bunun için de oteller kapandı. Otelin içinde birbiriyle bağlantılı bir çok şey bulunuyor. Ama ben bu yazdan çok umutluyum" diye konuştu.

"Pandemi sürecinde yurt dışı projelerini tamamen kestik"

İç Mimar ve Tasarımcı olan Çiçen turizm sektörü kötü etkilense de inşaat alanında yaptıkları çalışmalara devam ettiklerini bu süreçte insanların isteklerinin korona virüs pandemisine göre şekillendiğini belirterek, "Zaten inşaat sektörü devam etti durmadı. İnşaat sektöründe biz hizmet verdik. Kendi inşaatlarımızı yaptık biz bu arada pandemi sonrasına da hep hazırlık yaptık. Şuanda da yaz mevsimin gelmesiyle birlikte insanlar virüsten pandemiden sıkıldı. Artık gerçekten diyorlar ki sıkıntıdan öleceğiz. O yüzden insanlarda bir ev yapma isteği arttı. Önceden güzel ve gösterişli olsun istiyorlardı. Şimdi ise kullanışlı olsun bahçe olsun kullanabileceği alanlar olsun evde çok vakit geçiriyorlar. Artık insanlar eve de alıştı. Onlara soruyorum yasaklar bitiyor biz alıştık zaten diyorlar. Kendilerine artık zaman ayırdılar pandemi öncesi ve sonrasını ayırabiliyoruz. İnsanların isteklerinde fark var bu dekorasyona da yansıdı. Eskiden daha görsel işler yaparken şimdi daha çok işlevsel işler yapıyoruz. Pandemi sürecinde yurt dışı projelerini tamamen kestik bu süreçte ama önümüzdeki ay açacağız otellerimizi ve yurt dışı projelerine de start vereceğiz. Eskiden yurt dışından kumaş ve mobilya isterlerdi onlar bile durdu. Sadece aksesuar gidiyor yurt dışına. Bize 'gel şu şekilde bir yer yapalım sözleri' azaldı. ya bunları iptal ettiler ya da bunlar askıya alındı. Bakü'de bir proje vardı 5 veya 6 senedir devam ediyordu. Araya pandemi girince bu proje tamamen durdu. Bana yazmaya başladılar ne zaman start alıyoruz diye hem yazın gelmesiyle hem de bu pandeminin yavaş yavaş ortadan kalkmasıyla isteklerinde bir artış oldu" diye konuştu.

Turizmciler yaz aylarından umutlu
Turizmciler yaz aylarından umutlu
Turizmciler yaz aylarından umutlu
Turizmciler yaz aylarından umutlu

Koronavirüs, Pandemi, İnşaat, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Turizmciler yaz aylarından umutlu - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

F.Bahçe'de derbi öncesi sürpriz karar! Hafta boyunca tesislere hiç gitmedi Yol kenarında kafası bedeninden ayrılmış cansız beden bulundu Aslan'ı yakan olay! Yönetimin aldığı karar şampiyonluğu zora soktu Son Dakika: TBMM'de gözaltına alınan Gergerlioğlu serbest bırakıldı Son Dakika! Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan ilk mesaj: Enflasyonda kalıcı düşüş için para politikası araçları etkin şekilde kullanılacak Savcılık Gergerlioğlu'nun gözaltı gerekçesini açıkladı! HDP'den videolu yanıt gecikmedi Biden uçağın merdivenlerinde düştü, Beyaz Saray'dan açıklama geldi: Şiddetli rüzgârdan dengesini kaybetti Yılda iki kez gerçekleşen ışık hadisesine tanıklık etmek için saatlerce nöbet tuttular! Bu kez beklenen olmadı
Antalya'da lüks sitede yangın çıktı! Vatandaşlar terasa koşup yardım istedi Antalya'da lüks sitede yangın çıktı! Vatandaşlar terasa koşup yardım istedi         
14:45
Sunucu, canlı yayında çıplak bir kadının saldırısına uğradı Sunucu, canlı yayında çıplak bir kadının saldırısına uğradı         
14:39
Gündüzleri binlerce insanın ziyaret ettiği Tahtakale mahallesinin nüfusunu duyanlar kulaklarına inanamıyor Gündüzleri binlerce insanın ziyaret ettiği Tahtakale mahallesinin nüfusunu duyanlar kulaklarına inanamıyor         
13:43
"Var odası" programında Evren Turhan ve Emre Bol birbirlerine girdiler         
13:30
Ölüm onu ıssız bir sokakta yakaladı! Cansız bedenini yoldan geçen vatandaşlar fark etti Ölüm onu ıssız bir sokakta yakaladı! Cansız bedenini yoldan geçen vatandaşlar fark etti         
12:58
Genç kızı sokak ortasında yere yatırıp tekme tokat dövdüler! Dehşet veren o anlar kamerada Genç kızı sokak ortasında yere yatırıp tekme tokat dövdüler! Dehşet veren o anlar kamerada         
12:07
Aleyna Tilki, İşte Bu Benim Masalım dizisinden 2 milyon TL kazandı mı? İlk kez yanıt verdi Aleyna Tilki, İşte Bu Benim Masalım dizisinden 2 milyon TL kazandı mı? İlk kez yanıt verdi         
11:08
Samsunspor'u 2-0 yenen Giresunspor kafilesine taşlı saldırı! Otobüsün camları kırıldı, kaptan yaralandı Samsunspor'u 2-0 yenen Giresunspor kafilesine taşlı saldırı! Otobüsün camları kırıldı, kaptan yaralandı         
09:19
Diyarbakır'ın Şenyayla bölgesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla Muş'a bağlandı Diyarbakır'ın Şenyayla bölgesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla Muş'a bağlandı         
00:09
Minik çocuğa şiddet görüntüleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı Minik çocuğa şiddet görüntüleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı         
21:11
Türkiye Naci Ağbal'ın görevden alınmasını konuşurken ünlü anketçiden bomba iddia: Asıl değişim çarşamba günü Türkiye Naci Ağbal'ın görevden alınmasını konuşurken ünlü anketçiden bomba iddia: Asıl değişim çarşamba günü         
19:52
Özel hayatı kariyerini bitirmişti! Akıllanmayan futbolcu 2 kadınla ilişki yaşıyor Özel hayatı kariyerini bitirmişti! Akıllanmayan futbolcu 2 kadınla ilişki yaşıyor         
18:06
Ağbal'ın görevden alınması piyasaları nasıl etkileyecek? Ünlü ekonomistten bomba yorum Ağbal'ın görevden alınması piyasaları nasıl etkileyecek? Ünlü ekonomistten bomba yorum         
17:32
İstanbul Sözleşmesi'nin feshine ilişkin eleştirilere Soylu'dan cevap: Bizi, topluma karşı sorumlu kılan bu sözleşmenin varlığı değildir İstanbul Sözleşmesi'nin feshine ilişkin eleştirilere Soylu'dan cevap: Bizi, topluma karşı sorumlu kılan bu sözleşmenin varlığı değildir         
15:20
Eşiyle yasak aşk yaşadığını düşündüğü için komşusunu öldüren şahıs, müebbet alınca mahkeme başkanına teşekkür etti Eşiyle yasak aşk yaşadığını düşündüğü için komşusunu öldüren şahıs, müebbet alınca mahkeme başkanına teşekkür etti         
15:09
Programlarıyla yıllara damga vuran Esra Ceyhan, değişimiyle yeniden gündem oldu Programlarıyla yıllara damga vuran Esra Ceyhan, değişimiyle yeniden gündem oldu         
14:05
Köpeğe tecavüz ederken yakalandı, hayvanseverler isyan etti: Videoyu izlemeye devam edemedik Köpeğe tecavüz ederken yakalandı, hayvanseverler isyan etti: Videoyu izlemeye devam edemedik         
12:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2021 14:57:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Turizmciler yaz aylarından umutlu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei