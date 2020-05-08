Turizmcilerden sezonda fiyatlardan taviz verilmemesi çağrısı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Turizmcilerden sezonda fiyatlardan taviz verilmemesi çağrısı - Son Dakika Ekonomi

Turizmcilerden sezonda fiyatlardan taviz verilmemesi çağrısı

6 saat önce

Antalya'da turizm sektörü temsilcileri video konferans yöntemiyle bir araya geldi.

Turizmcilerden sezonda fiyatlardan taviz verilmemesi çağrısı, System.String[]

Antalya'da turizm sektörü temsilcileri video konferans yöntemiyle bir araya geldi. Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, "Bundan sonraki dönemde de normalimiz Mart ayı öncesindeki gibi olmayacak. İnsanların algıları, sektörlerde iş yapma biçimleri değişime uğrayacak. Sektörümüzü, işletmelerimizi önümüzdeki yeni normale rakiplerimize göre daha iyi hazırlayabilirsek bu süreçten orta ve uzun vadede fayda elde edebiliriz" dedi.


ATSO 36. Grup (oteller ve benzeri konaklama yerleri) Meslek Komitesi ve gruba kayıtlı çok sayıda sektör temsilcisinin katılımı ile korona salgınının turizm sektörüne etkilerinin değerlendirildiği bir video konferans toplantısı gerçekleştirdi. ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin'in de katıldığı toplantıda, korona salgınının sektöre etkileri, son dönemde komitenin yaptığı çalışmalar ve önümüzdeki dönem planlamaları ele alınırken, bankacılık sektörünün temsilcileri de kredi uygulamalarıyla ilgili sektör temsilcilerine bilgiler aktardı.


"Bundan sonra normalimiz Mart ayı öncesindeki gibi olmayacak"


36. Grup Meslek Komitesi Başkanı Buğra Berberoğlu'nun ev sahipliği ve Meclis Üyesi Alp Özel'in moderatörlüğünde gerçekleştirilen toplantıda konuşan ATSO Başkanı Davut Çetin, "Bugüne kadar tecrübe etmediğimiz bir krizle karşı karşıyayız. 2016'da bir uçak krizi yaşamıştık. Başka krizler de yaşadık ama hiçbirisi bunun gibi değildi. Salgından yalnızca Antalya turizmi değil tüm dünya etkileniyor. Bizim bu musibeti önümüzdeki süreç için avantaja çevirecek adımlar atmamız gerekiyor. Bundan sonraki dönemde de normalimiz Mart ayı öncesindeki gibi olmayacak. İnsanların algıları, sektörlerde iş yapma biçimleri değişime uğrayacak. Sektörümüzü, işletmelerimizi önümüzdeki yeni normale rakiplerimize göre daha iyi hazırlayabilirsek bu süreçten orta ve uzun vadede fayda elde edebiliriz" şeklinde konuştu.


"Bu süreci en az kayıpla atlatmak çok önemli"


ATSO olarak önlerindeki dönemin öngörüsünü yapmak ve sektörleri bu sürece hazırlamak üzere çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Çetin, "Turizm sektörümüz önceki krizlerde olduğu gibi bu krizde de düştüğü yerden kalkacaktır. Ancak bu süreci en az kayıpla atlatmak hem ülke hem de Antalya ekonomisi için çok önemli. Bunun için sizlerden gelen öneri ve görüşleri hayata geçirmek üzere ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla yoğun temas halindeyiz. Destek paketlerinin etkinliğini artırmak için çalışıyoruz. Bir taraftan da süreç sonrasında atılması gereken adımları tartışıyoruz" dedi.


Antalya turizminin ana pazarları olan Almanya ve Rusya'nın normalleşme dönemine geçmesinin çok önemli olduğuna da değinen Çetin, "Almanya'nın 15 Haziran'da, Rusya'nın 15 Temmuz'da uçuşları yeniden açacağı konuşuluyor. Ancak, bu takvimler henüz planlama aşamasında. Hastalığın hangi noktaya geleceği ve bu planların gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini bekleyip göreceğiz. Her işletmenin tüm ihtimallere göre kendisini hazırlaması gereken bir dönemdeyiz" ifadelerini kullandı.


"Fiyatlardan taviz vermemeliyiz"


Turizm sektörünün bu süreçte fiyat rekabetine girmemesi gerektiğini ifade eden Çetin, "Antalya olarak fiyatlarımızı bu dönemde korumalıyız. Yılı kaybediyoruz düşüncesiyle fiyatlarımızı aşağıya çekersek bunu önümüzdeki yıllarda yeniden eski seviyelerine çekmekte problemler yaşarız. Bu yılı kaybetmemek için önümüzdeki yılların gelirlerini aşağıya çekmeyelim" dedi.


"Rehavete kapılmamak lazım"


Kent olarak normalleşme sürecine girildiğini de söyleyen Çetin, "Bu durum, hem umut verici hem dikkatli olunması gereken bir sürece girdiğimizi gösteriyor. Rehavete kapılmamak lazım. Mücadelemizi bugüne kadar gösterdiğimiz hassasiyetle sürdürmeliyiz. Hijyen duyarlılığını en üst seviyeye taşımalıyız. Açıklanan tedbirlere tam olarak riayet etmeliyiz. Ancak bu şekilde normalleşme sürecinin başarıyla devam etmesini sağlayabiliriz. Antalya olarak mücadele sürecindeki en başarılı turizm destinasyonu olmalıyız" diye konuştu.


Sektör 2021'i hedefliyor


Toplantının devamında sektör temsilcileri turizm sektörünün beklentilerini tartışıldı. Turizmciler, 2021 yılı planlamasının şimdiden yapılması gerektiğinin altını çizdiler. Tanıtım Ajansı'nın Antalya'yı turizm açısından güvenli bölge teması ile tanıtmasının gerekliliği de dile getirildi. - ANTALYA

Antalya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.05.2020 04:57 Kaynak: İHA


Son Dakika

Vatandaşlar, Alaşehir Belediyesi'nin kurduğu tanzim satışına yoğun ilgi gösterdi Son Dakika: Türkiye'deki koronavirüs aşı çalışmalarında hayvanlar üzerinde deneyler başladı Son Dakika: Koronavirüs nedeniyle kapatılan Kapalıçarşı 1 Haziran'da açılacak 396,5 lirayla tarihi zirveden dönen gram altın 391 liradan işlem görüyor Ücretsiz izne çıkarılanlara yapılacak destek ödemeleri bugün başlıyor Antalya'da koronaya karşı izole tatil fırsatı! Haftalık 5 bin liradan başlayan fiyatlarla ünlüler bile tercih ediyor Rusların, salgın sürecinde vazgeçemedikleri dolmalık biber Türkiye'de ihracatın gözdesi oldu İstanbul'da maske satışına başlandı! İşte uygulamanın detayları Bal üreticisinin yeni gelir kapısı oldu! Kraliçe arıların tanesini 75 liradan satıyorlar EPDK'dan İGDAŞ'ın doğal gaz faturalarına ilişkin yeni açıklama: Ödemek zorunda değilsiniz, ödeyenler iade alacak Kanyon AVM 11 Mayıs'ta kapılarını açıyor Marketlerde cerrahi maske satışı başladı! Bir kişi en fazla 3 kutu alabiliyor Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, ikinci AKINCI Taarruzi İHA'nın görüntülerini paylaştı Son Dakika: Benzine 15 kuruş, motorine ise 13 kuruş zam geldi Son dakika: Emeklilerin aylıkları öne çekilerek 15-22 Mayıs tarihleri arasında yatırılacak
Eski Galatasaraylı Michael Skibbe'nin eşinin kardeşi, tecavüzden 8.5 yıl cezaya çarptırıldı Eski Galatasaraylı Michael Skibbe'nin eşinin kardeşi, tecavüzden 8.5 yıl cezaya çarptırıldı         
23:15
İstanbul Valiliği'nden bekçiye saldırdığı iddia edilen şüphelinin vurulmasıyla ilgili açıklama geldi İstanbul Valiliği'nden bekçiye saldırdığı iddia edilen şüphelinin vurulmasıyla ilgili açıklama geldi         
23:10
Yasemin Özilhan, evinin terasında verdiği pozları takipçileriyle paylaştı Yasemin Özilhan, evinin terasında verdiği pozları takipçileriyle paylaştı         
22:59
Pakistan'da çekirge istilası nedeniyle OHAL ilan edildi Pakistan'da çekirge istilası nedeniyle OHAL ilan edildi         
22:48
Koronavirüs salgını sürecinde yapılan anket sonucuna göre AK Parti'nin oyu arttı, CHP'nin oyu ise azaldı Koronavirüs salgını sürecinde yapılan anket sonucuna göre AK Parti'nin oyu arttı, CHP'nin oyu ise azaldı         
22:29
Fatih Terim Türk asıllı İsveçli futbolcu Jimmy Durmaz'ı kadroda düşünmüyor Fatih Terim Türk asıllı İsveçli futbolcu Jimmy Durmaz'ı kadroda düşünmüyor         
22:21
İngiltere Premier Lig Yönetimi, maçı 8 Haziran'da başlatmayı planlıyor İngiltere Premier Lig Yönetimi, maçı 8 Haziran'da başlatmayı planlıyor         
22:01
"Ty" adıyla bilinen ünlü rapçi Ben Chijioke, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti         
22:00
ABD Başkan Yardımcısı Pence'in ofisinden bir kişinin daha koronavirüs testi pozitif çıktı ABD Başkan Yardımcısı Pence'in ofisinden bir kişinin daha koronavirüs testi pozitif çıktı         
21:36
Hırvat futbolcu Domagoj Vida'nın menajeri Uğur Avadan: Vida Beşiktaş'ta kalmak istiyor Hırvat futbolcu Domagoj Vida'nın menajeri Uğur Avadan: Vida Beşiktaş'ta kalmak istiyor         
21:32
Batman Valisi Hulusi Şahin: Vaka sayılarımız artıyor, tedbir almazsak bayram bize zehir olacak Batman Valisi Hulusi Şahin: Vaka sayılarımız artıyor, tedbir almazsak bayram bize zehir olacak         
21:07
Kulübüyle sorunlar yaşayan eski Fenerbahçeli Josef de Souza, Galatasaray'ın gündemine geldi Kulübüyle sorunlar yaşayan eski Fenerbahçeli Josef de Souza, Galatasaray'ın gündemine geldi         
20:59
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine ticari taksi genelgesi: 3 kişiden fazla yolcu alınmayacak İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine ticari taksi genelgesi: 3 kişiden fazla yolcu alınmayacak         
20:58
Kan sulandırıcı ilaçlar, koronavirüs hastalarının hayatta kalma şansını yükseltebilir Kan sulandırıcı ilaçlar, koronavirüs hastalarının hayatta kalma şansını yükseltebilir         
20:42
Şamil Tayyar, AK Parti Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı olarak atandı Şamil Tayyar, AK Parti Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı olarak atandı         
20:22
Sağlık Bakanı Koca, video paylaşarak uyardı: Virüsten uzak durmanın yolu, maske ve sosyal mesafedir Sağlık Bakanı Koca, video paylaşarak uyardı: Virüsten uzak durmanın yolu, maske ve sosyal mesafedir         
20:11
Atletico Madrid'in Brezilyalı futbolcusu Lodi'nin koronavirüs testi pozitif çıktı Atletico Madrid'in Brezilyalı futbolcusu Lodi'nin koronavirüs testi pozitif çıktı         
20:10
Koronavirüs yasağını deldiği için hapsi istenen Real Madridli Jovic'in ayağı kırıldı Koronavirüs yasağını deldiği için hapsi istenen Real Madridli Jovic'in ayağı kırıldı         
19:47
Türkiye'de 268 bin 843 yetim, 81 bin 239 öksüz çocuk var Türkiye'de 268 bin 843 yetim, 81 bin 239 öksüz çocuk var         
19:44
Son Dakika: Türkiye'de 8 Mayıs günü koronavirüsten 48 vatandaşımız hayatını kaybederken 1848 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 8 Mayıs günü koronavirüsten 48 vatandaşımız hayatını kaybederken 1848 yeni vaka tespit edildi         
19:36
Baba, boşanma davasında aleyhine tanıklık yapan oğlunu tabancayla başından vurarak öldürdü Baba, boşanma davasında aleyhine tanıklık yapan oğlunu tabancayla başından vurarak öldürdü         
19:33
Rus Kızıl Ordu Korosu, Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesine destek için evlerinde Mehter Marşı seslendirdi Rus Kızıl Ordu Korosu, Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesine destek için evlerinde Mehter Marşı seslendirdi         
19:19
Galatasaray'da Fatih Terim ve futbolcuların koronavirüs testleri negatif çıktı Galatasaray'da Fatih Terim ve futbolcuların koronavirüs testleri negatif çıktı         
19:18
PKK tarafından kızı kaçırılan anne, Alman Meclisi önündeki eylemini sürdürüyor PKK tarafından kızı kaçırılan anne, Alman Meclisi önündeki eylemini sürdürüyor         
19:14
İtalya ve İngiltere'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 869 kişi öldü İtalya ve İngiltere'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 869 kişi öldü         
19:11
ABD Başkanı Trump: Venezuela'ya darbe yapsam böyle yazmadım ABD Başkanı Trump: Venezuela'ya darbe yapsam böyle yazmadım         
18:56
Adı Beşiktaş ile anılan Vincent Aboubakar'a West Ham United talip oldu Adı Beşiktaş ile anılan Vincent Aboubakar'a West Ham United talip oldu         
18:49
Meteoroloji, 12 il için sağanak yağış uyarısında bulundu Meteoroloji, 12 il için sağanak yağış uyarısında bulundu         
18:32
Spor Spikeri Ercan Taner liglerin başlatılmasına tepkili: Ben bu işte yokum Spor Spikeri Ercan Taner liglerin başlatılmasına tepkili: Ben bu işte yokum         
18:30
2 günlük yasak başlıyor! Marketler saat kaça kadar açık olacak? Yaşlılar ne zaman sokağa çıkacak? 2 günlük yasak başlıyor! Marketler saat kaça kadar açık olacak? Yaşlılar ne zaman sokağa çıkacak?         
18:22
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2020 23:35:31. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Turizmcilerden sezonda fiyatlardan taviz verilmemesi çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]