ANTALYA Turizmcilerden tatil dolandırıcılarına karşı barkod uyarısı - Son Dakika

ANTALYA Turizmcilerden tatil dolandırıcılarına karşı barkod uyarısı

24.03.2021 12:01
ANTALYA Turizmcilerden tatil dolandırıcılarına karşı barkod uyarısı, System.String[]

Turizmcilerden tatil dolandırıcılarına karşı barkod uyarısıSON dönemde artan kopya internet siteleri ve sahte acenteler nedeniyle birçok tatilcinin mağdur edilmesinin ardından turizmciler yeni turizm sezonu öncesi tatil rezervasyonu yapmak isteyen vatandaşları uyardı.

Turizmcilerden tatil dolandırıcılarına karşı barkod uyarısı

SON dönemde artan kopya internet siteleri ve sahte acenteler nedeniyle birçok tatilcinin mağdur edilmesinin ardından turizmciler yeni turizm sezonu öncesi tatil rezervasyonu yapmak isteyen vatandaşları uyardı. Resmi sitelerde bulunan ve TÜRSAB'a kayıtlı oteller ve acentelerin sitelerinde barkod bulunduğunu ifade eden turizmciler oradan mutlaka sitelerin gerçekliğinin kontrol edilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Koronavirüs salgınıyla birlikte her sektör internet satışında gelişme sağladı. Turizm sektörünün bir parçasını oluşturan internetten tatil satışları pandemiyle birlikte yoğunluk gösterdi. Ancak dolandırıcılar da internet satışlarının artmasıyla birlikte sahte siteler ve sahte acenteler kurarak tatil satın almak isteyenleri mağdur etmeye başladı. Turizmciler, son yıllarda çok sayıda şikayetin olduğu sahte site ve acente mağduriyetinin yaşanmaması için tatil satın alırken nelere dikkat etmesi gerektiği konusunda Demirören Haber Ajansı (DHA) aracılığıyla uyarılarda bulundu.

TÜRSAB'IN BARKOD DETAYI

Kopya sitelerle insanları kandıran dolandırıcıların tuzağına düşmemek için tatil satın almak isteyenlerin ilk önce dikkat etmesi gerekenlerin başında; internet sitesinin kendi kimliğini oluşturan ve TÜRSAB'da tanımlı olan barkodun olup olmadığı yer aldı. Otellerin gerçek sitelerinde ve gerçek acentelerin internet sitelerinde alt kısımda bulunan bu barkoda tıkladıkları zaman karşılarına o internet sitesinin profili ve bilgileri çıkıyor. Bu şekilde tatil satın almak isteyen kişiler dolandırıcıların tuzağına düşmekten kurtulabiliyor.

'MUTLAKA OTELE ULAŞIP TEYİT ETTİRSİNLER'

Konuyla ilgili konuşan Türkiye Turizm Geliştirme Ajansı (TTGA) ile Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Yönetim Kurulu Üyesi ve Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili, Son dönemde paket turların yanı sıra online satışların olduğu siteler yoğunlukta. Kaldı ki bunu konaklama tesisleri ya da turizmin paydaşlarının her biri servislerini web üzerinden satışa sunuyor. Bu anlamda tatil talebinde bulunan ve satın alacak misafirlerimize önerimiz öncelikle bu sitelerin güvenilirliğine emin olmaları gerektiği. Herhangi bir otelden rezervasyon yaptıracaklarsa ya da bir acentenin sitesinden alacaklarsa onun gerçekten acentenin sitesi olduğu ve acentenin gerçekten o siteyle anlaşması olup olmadığı noktasında araştırma yapma gerekliliği var. Tabii bunu büyük acenteler için söylemiyorum ama genelde sonradan çıkmış, ismi çok duyulmamış olan siteler, acenteler veya otellerin sitelerinin kopyalanıp satış durumu söz konusu. Bu anlamda mutlaka hem o bölgenin otelciler derneği olabilir, bizlerin web sitesi olabilir, otellerin numaralarını bularak teyit etmekte fayda var dedi.

'İKİ KEZ KONTROL ETMEKTE FAYDA VAR'

Kopya siteler konusunda çok dikkat edilmesi gerektiğini belirten Sili, Bir diğer taraftan bunun yanı sıra dikkat etmeleri gereken başka bir husus daha var. Bir malı alırken çok düşük fiyatlı görüyorlarsa orada mutlaka şüphelenmeleri gerekiyor. Hemen satın almamaları gerekiyor. Kaldı ki bunu tatil amaçlı yapmayan bir sürü online site mevzu bahis olabilir. Sadece dolandırıcılık amacıyla kurulmuş siteler de var. Bu anlamda dikkatli olunmasında ve iki kez kontrol edilmesinde fayda görüyor ve tavsiye ediyorum diye konuştu.

'BARKOD'A TIKLAYARAK SİTENİN RESMİ OLUP OLMADIĞINI KONTROL EDEBİLİRLER'

Alanya Tanıtım Vakfı (ALTAV) Yönetim Kurulu Üyesi turizmci Cengiz Topçu da sitelerin altında TÜRSAB'a bağlı olduğunu gösteren barkodlara dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizerken, şunları söyledi

Son yıllarda teknolojinin gelişmesiyle özellikle internet ortamı da seyahat hareketlerinde çok kullanılmaya başlandı. İnsanlar kendi uçuşlarını, konaklamalarını kendi tur organizasyonlarını ayarlamaya çalışıyor. Bu da birtakım mağduriyetlere sebep oluyor. Özellikle pandemi döneminde 2020 yılında bunun çok örneklerini yaşadık. İnternet mecrasında oluşan kopya acenteler ve oteller bu mağduriyetlerin en büyük sebebi olarak görülüyor. Biz seyahat hareketlerine katılacak tüketicilere şu uyarıyı yapmak istiyoruz. Herhangi bir seyahat acentesinden bir ürün alıyorlarsa o acentenin resmi olup olmadığını kontrol etmeleri gerekiyor. Bütün seyahat acentelerinin barkodları var ve TÜRSAB'da tanımlı. Direkt barkoda girerek sitenin resmi olup olmadığını kontrol edebilirler. Ayrıca otellerden kendileri rezervasyon yaptırmak istiyorlarsa otelleri arayarak böyle bir rezervasyonun oluşup oluşmadığını veya acentenin onlara böyle bir hizmet verip vermediğini öğrenmeleri gerekiyor. Ama biz her zaman şunu söylüyoruz; seyahat hareketlerine katılacaksanız, tatil veya iş amaçlı yer değişikliği yapacaksanız, güvenilir acenteleri seçmeniz çok önemli' Tamam, bedeli biraz daha fazla olabilir ama en azından ödediğiniz paranın karşılığını almış olursunuz. Hem tatilinizde hem uçuşlarınızda hem organizasyonlarınızda herhangi bir sıkıntıyla karşılaşmamış olursunuz.

ANTALYA Turizmcilerden tatil dolandırıcılarına karşı barkod uyarısı
ANTALYA Turizmcilerden tatil dolandırıcılarına karşı barkod uyarısı
ANTALYA Turizmcilerden tatil dolandırıcılarına karşı barkod uyarısı
ANTALYA Turizmcilerden tatil dolandırıcılarına karşı barkod uyarısı
ANTALYA Turizmcilerden tatil dolandırıcılarına karşı barkod uyarısı
ANTALYA Turizmcilerden tatil dolandırıcılarına karşı barkod uyarısı

Koronavirüs, İnternet, Turizm, DHA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ANTALYA Turizmcilerden tatil dolandırıcılarına karşı barkod uyarısı - Son Dakika


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