Turizmcilerden Turizminin Gelişmesi İçin Öneriler

Trabzon
Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Meclis Üyesi Cem Eyüpoğlu, turistlerin Trabzon'da kalış süresini uzatmak ve turizmden elde edilen geliri artırmak için sektör temsilcilerinin hazırladıkları önerileri paylaştı.
TTSO'nun yolcu taşıma firmaları ve seyahat acentelerinin oluşturduğu 24. Meslek Komitesi'nde meclis üyesi olan Eyüpoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, son yıllarda yaşanan turizm hareketliliği ile seyahat acentesi sayısının Doğu Karadeniz
bölgesinde 240, Trabzon genelinde ise 140'a ulaştığını belirtti.
Eyüpoğlu, bütün meslek gruplarında olduğu gibi kendilerinin de sorunlarının olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:
"Günü kurtarmak adına yapılan çalışmalar uzun vadede sektöre zarar vermektedir. Havalimanında misafirlerimizi rahat karşılama ortamının olmayışı hem gelen misafirlerimizi hem de bizleri mağdur etmektedir. Ciddi sayılarda artmaya devam eden işletme sayılarından dolayı mevcut pazar büyütülmezse var olan pazarın dilimlerinin daha da azalacak olması sektörü tedirgin etmektedir. Kalite standartlarını yakalayabilmek ve koruyabilmek için son yıllarda sayıları ciddi şekilde artan işletmelerde yeteri kadar kalifiye personel bulunamamaktadır."
Çalışan ve istihdam edilecek personelin eğitimine yeteri kadar önem verilmediğini savunan Eyüpoğlu, "Şehir merkezinde turizm araçlarına ait park yeri ve durak bulunmayışı, şehir merkezinin, Zağnos Vadisi'nin, Kanuni Evi ve Kemeraltı
Çarşısı gibi önemli destinasyonların yeteri kadar tanıtılamamasına sebebiyet vermektedir." ifadesini kullandı.
Eyüpoğlu, Sümela Manastırı
'nın tadilatta olmasının yöre halkını ve turizm paydaşlarını ekonomik olarak etkilediğini belirterek, şöyle devam etti:
"Bölgemizde kış turizmine yönelik çalışmalar maalesef yeteri kadar yapılamamaktadır. Bölgeye gelen misafirlerin daha fazla konaklamaları ve turizmin 12 aya yayılması için bazı projelerin acilen hayata geçirilmesi gerekmektedir. Çakırgöl Projesi'nin bir an önce hayata geçirilmesi hem var olan sezona hem de kış sezonuna hareketlilik getirecektir."
Eyüpoğlu, turizmin yan kolu olarak gördükleri kara yolu taşımacılığı yapan otobüs firmalarının yaşadığı problemler olduğunu da ifade ederek, havayolu taşımacılığına verilen devlet desteğinin kara yolu taşımacılığına da verilmesi, sektöre uygulanan yüzde 18 KDV oranının konaklama sektöründe olduğu gibi yüzde 8'e düşürülmesinin firmaları rahatlatacağını kaydetti.