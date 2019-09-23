Turizmcilere Thomas Cook desteği
16 dakika önce
Türkiye'de de operasyonları bulunan dünyaca ünlü İngiliz turizm operatörlerinden Thomas Cook'un bugün itibariyle tasfiye sürecine başlandı.
Türkiye'de de operasyonları bulunan dünyaca ünlü İngiliz turizm operatörlerinden Thomas Cook'un bugün itibariyle tasfiye sürecine başlandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye'deki turizmcilerin Thomas Cook'un iflas sürecinden etkilenmemesi için destek paket hazırlanacağını duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 11:00
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