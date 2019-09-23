Turizmcilere Thomas Cook desteği

Türkiye'de de operasyonları bulunan dünyaca ünlü İngiliz turizm operatörlerinden Thomas Cook'un bugün itibariyle tasfiye sürecine başlandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye'deki turizmcilerin Thomas Cook'un iflas sürecinden etkilenmemesi için destek paket hazırlanacağını duyurdu.