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Turizmcilere Thomas Cook desteği

16 dakika önce

Türkiye'de de operasyonları bulunan dünyaca ünlü İngiliz turizm operatörlerinden Thomas Cook'un bugün itibariyle tasfiye sürecine başlandı.

Turizmcilere Thomas Cook desteği, System.String[]

Türkiye'de de operasyonları bulunan dünyaca ünlü İngiliz turizm operatörlerinden Thomas Cook'un bugün itibariyle tasfiye sürecine başlandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye'deki turizmcilerin Thomas Cook'un iflas sürecinden etkilenmemesi için destek paket hazırlanacağını duyurdu.

Thomas Cook, Türkiye, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 11:00 
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