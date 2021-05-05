TURİZMCİLERİN GÖZÜ SÜMELA MANASTIRI'NDA - Son Dakika

TURİZMCİLERİN GÖZÜ SÜMELA MANASTIRI'NDA

05.05.2021 09:47

TÜRKİYE'nin önemli tarihi, turistik ve inanç mekanlarından olan Trabzon'un Maçka ilçesindeki Sümela Manastırı'nda sürdürülen restorasyon ve 'yamaç ıslah çalışması'nda sona gelindi.

TÜRKİYE'nin önemli tarihi, turistik ve inanç mekanlarından olan Trabzon'un Maçka ilçesindeki Sümela Manastırı'nda sürdürülen restorasyon ve 'yamaç ıslah çalışması'nda sona gelindi. Turizmciler manastırın açıklandığı gibi temmuz ayında ziyarete açılmasını beklediklerini belirtti.

Türkiye'nin önemli tarihi, turistik ve inanç mekanlarından olan, yerli ve yabancı binlerce turistin ziyaret ettiği Maçka'daki Karadağ eteklerinde bulunan tarihi Sümela Manastırı'nda, 5 yıl önce başlatılan restorasyon çalışmalarında sona geliniyor. Manastırda, kaya ve buz kütlelerinin düşerek olumsuzluğa yol açmaması için endüstriyel dağcılardan oluşan özel ekiple sürdürülen 'yamaç ıslah çalışması'nın büyük bölümü tamamlandı. Manastırda, yamaçta tehlike yaratan kayalar düşürülerek, riskli bölgeler çelik ağlarla kaplandı. Manastır odaların restorasyonunun tamamlanmasıyla temmuz ayında ziyarete açılması bekleniyor.

'TEMMUZ AYINDA MUTLAKA AÇILMALI'

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Doğu Karadeniz Bölge Temsil Kurulu Başkanı Hasan Volkan Kantarcı, Sümela Manastırı'nın açılış tarihi için temmuz ayının başının işaret edildiğini belirterek, 'Burada nelerin yapıldığını görüyor ve hak veriyoruz ama diğer taraftan da şimdiye kadar açılmasıyla ilgili ciddi beklentilerimiz vardı. Netice itibariyle temmuz başında mutlaka açılması gerekiyor. Bakanlığın da yaptığı son açıklama, Temmuz ayının başında açılacağı yönündeydi. Açıldıktan sonra şapel ve bazı öğrenci odaları gibi bölümlerin restorasyon çalışmaları bir taraftan devam ettirilebilir. Yüzde yüz olarak açılmayabilir ama büyük kısmı ziyarete açılmış olacak' dedi.

'SÜMELA OLMAZSA OLMAZ'

Manastırın kapalı kaldığı süreçte yaşanan kaybın telafisi için belirlenen tarihte açılmasını istediklerini söyleyen Kantarcı, 'Sümela olmazsa olmaz. Karadeniz ve Trabzon dediğiniz zaman tarihi eser anlamında en popüler ve bilindik nokta Sümela Manastırı. Bunun yanında, Kızlar Manastırı'nın açılması gibi başka ihtiyaçlı olduğumuz hususlar da var. Bu konuda Büyükşehir belediye başkanımızın da açıklaması var. İç kısımdaki restorasyon çalışmaları tamamlandı ve bunun da sezon itibariyle açılacağı hususunda beklentimiz var. Sümela'nın bugüne kadar kapalı olması, geçmiş dönemlerde açılıp tekrar restorasyon ve kaya düşmelerinden dolayı kapatılması bizim için handikap oldu. Bu sene itibariyle kesinlikle ziyarete açılmış olması bekleniyor ve bu şekilde taahhütler var' diye konuştu.

'BU MAKUL GÖRÜLÜR BİR KAPANMA DEĞİL'

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) emekli öğretim üyesi, Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, alanda restorasyon çalışmasının uzun sürdüğünü belirterek, 'Manastır, restorasyon ve kaya düşmesi tehlikesi gerekçesi ile yıllardır kapalı. Bu makul görülür bir kapanma değil. İlk kaya düşme tehlikesi gündeme geldiği zaman restorasyon çalışması adı altında kaya üzerinde patlatma çalışmaları yapıldı. Patlatma yanlış bir çalışma. Bugün yapılan paketleme ve çelik halatlarla örme çok daha doğru olan bir yöntem. Patlatma yeni kaya düşmelerine sebebiyet verecekti ve öyle de oldu zaten. Bin 100 tonluk kama şeklindeki kayanın çatlamasının en büyük nedeni başta yapılan patlatmaydı. Bugün 24 dağcı ve 4 mühendisin çalıştığı bir yerde 5 yıl süre ile restorasyonun sürmemesi gerekirdi' dedi.

'KAYA DÜŞMESİNİN ÖNÜNE GEÇMEK MÜMKÜN DEĞİL'

Kaya düşmesini engellemenin mümkün olmadığını kaydeden Bektaş, 'Kaya düşmesi zaten jeolojik bir olay ve bunun önüne geçmek mümkün değil. Bugün zaten Sümela Manastırının bulunduğu alan doğal kaya düşmelerinin oluşturduğu mağaralardan meydana geldi. O alanda 3 doğrultuda kırık mevcut. Bu kırıklar sürekli olarak çalışıyor. Restorasyon bugün bitse de alanın sürekli gözlemlenmesi gerekir. Önümüzdeki günlerde her yağışlı mevsimden sonra kaya düşmesi oluşabilecek alanların haritalanması gerekiyor. Alanda kayalara ne kadar çok müdahale olursa o kadar çok kaya düşmesi olacak. Alandan bir kayayı çektiğinizde dağın bütün yapısı bozuluyor. ve dağda oynamalar oluşuyor. Çelik tellerle bohçalama ve sabitleme en iyi yapılan çalışmadır' diye konuştu.

SÜMELA MANASTIRI

Maçka'da Karadağ'ın Altındere Vadisi'ne bakan eteğinde, yaklaşık 300 metre yükseklikteki ormanlık alanda kayaların oyulmasıyla yapılan Sümela Manastırı, halk arasında 'Meryem Ana' adıyla da biliniyor. Hakkında çeşitli rivayetler de bulunan ve kuruluşu bilimsel verilere göre 13'üncü yüzyıla uzanan tarihi manastırda, hizmet birimleri, misafirhane, mutfak ve ayazmanın dışında toplam 72 oda bulunuyor. 88 yıl aranın ardından, manastırda 2010 yılında binlerce kişinin katılımıyla düzenlenen ayini, Fener Rum Patriği Dimitri Bartholomeos yönetmişti.

TURİZMCİLERİN GÖZÜ SÜMELA MANASTIRI'NDA
TURİZMCİLERİN GÖZÜ SÜMELA MANASTIRI'NDA
TURİZMCİLERİN GÖZÜ SÜMELA MANASTIRI'NDA
TURİZMCİLERİN GÖZÜ SÜMELA MANASTIRI'NDA

Sümela Manastırı, Restorasyon, Trabzon, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TURİZMCİLERİN GÖZÜ SÜMELA MANASTIRI'NDA - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Güne yükselişle başlayan dolar 8,35'ten işlem görüyor Güne yükselişle başlayan dolar 8,35'ten işlem görüyor Arka Sokaklar dizisinin genç oyuncusu Boğaç Aksoy, lenfoma kanserine yakalandı Arka Sokaklar dizisinin genç oyuncusu Boğaç Aksoy, lenfoma kanserine yakalandı Güney Kore, Türkiye'de de kullanılan Pfizer/BioNTech aşısının koruyuculuk oranını yüzde 89.7 olarak açıkladı Güney Kore, Türkiye'de de kullanılan Pfizer/BioNTech aşısının koruyuculuk oranını yüzde 89.7 olarak açıkladı Gates çifti boşanmadan önce mal paylaşımı yapacak! Gates çifti boşanmadan önce mal paylaşımı yapacak! Köprüye asılı halde bulunan erkek cesedi mahalleliyi ürküttü Köprüye asılı halde bulunan erkek cesedi mahalleliyi ürküttü İktidara yakın isim aktardı: Erdoğan, Boynukalın'ın İktidara yakın isim aktardı: Erdoğan, Boynukalın'ın "Pamuk" çıkışını duyunca yüzünü buruşturdu 'Cami olayı' Gaziantep Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek'i emekli ettirdi: ''Teşkilatın yıpranmaması için emekliliğimi istedim.'' 'Cami olayı' Gaziantep Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek'i emekli ettirdi: ''Teşkilatın yıpranmaması için emekliliğimi istedim.'' Kısa çalışma ve işsizlik ödemeleri bugün yatıyor! Kısa çalışma ve işsizlik ödemeleri bugün yatıyor!

Son Dakika Haberleri
11:10 Yükselişini sürdüren gram altının fiyatı 477 lira seviyesinden işlem görüyor
11:06 Güne yükselişle başlayan dolar 8,35'ten işlem görüyor
11:03 Arka Sokaklar dizisinin genç oyuncusu Boğaç Aksoy, lenfoma kanserine yakalandı
10:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Alpaslan Kuytulculara camide yapılan müdahale için ilk yorum: Yanlıştı
10:47 Bayram öncesi yapılacak maaş ödemeleri için bankaların mesai saatleri genişletildi
10:43 Gates çifti boşanmadan önce mal paylaşımı yapacak!
10:40 Türbede ellerini arkadan bağladığı için inceleme başlatılan Ekrem İmamoğlu'nun ifadesi ortaya çıktı
10:35 Köprüye asılı halde bulunan erkek cesedi mahalleliyi ürküttü
10:20 İktidara yakın isim aktardı: Erdoğan, Boynukalın'ın "Pamuk" çıkışını duyunca yüzünü buruşturdu
09:56 Kısa çalışma ve işsizlik ödemeleri bugün yatıyor!
Yükselişini sürdüren gram altının fiyatı 477 lira seviyesinden işlem görüyor Yükselişini sürdüren gram altının fiyatı 477 lira seviyesinden işlem görüyor         
11:10
Hakan Sabancı ile sevgili olduğunu öne sürerek gündem olan Aygün Aydın bu kez 'pazarlık' mesajlarıyla ifşa oldu Hakan Sabancı ile sevgili olduğunu öne sürerek gündem olan Aygün Aydın bu kez 'pazarlık' mesajlarıyla ifşa oldu         
11:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Alpaslan Kuytulculara camide yapılan müdahale için ilk yorum: Yanlıştı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Alpaslan Kuytulculara camide yapılan müdahale için ilk yorum: Yanlıştı         
10:59
Bayram öncesi yapılacak maaş ödemeleri için bankaların mesai saatleri genişletildi Bayram öncesi yapılacak maaş ödemeleri için bankaların mesai saatleri genişletildi         
10:48
Türbede ellerini arkadan bağladığı için inceleme başlatılan Ekrem İmamoğlu'nun ifadesi ortaya çıktı Türbede ellerini arkadan bağladığı için inceleme başlatılan Ekrem İmamoğlu'nun ifadesi ortaya çıktı         
10:40
Sosyal ve Ekonomik Destek ödemeleri bayramdan önce yapılacak Sosyal ve Ekonomik Destek ödemeleri bayramdan önce yapılacak         
10:24
Önce paylaştı, sonra ortadan kaldırdı! Oyuncu Bahar Şahin ile futbolcu Dorukhan Toköz'ün aşkı tescillendi Önce paylaştı, sonra ortadan kaldırdı! Oyuncu Bahar Şahin ile futbolcu Dorukhan Toköz'ün aşkı tescillendi         
10:11
Son dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini yükseltti Son dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini yükseltti         
10:00
ABD Uzay Kuvvetleri: Çin'in roketi 8 Mayıs'ta Dünya'ya düşecek! ABD Uzay Kuvvetleri: Çin'in roketi 8 Mayıs'ta Dünya'ya düşecek!         
09:35
Rehine operasyonu nefes kesti! Fidyeciler işkence videolarını ailesine göndermişler Rehine operasyonu nefes kesti! Fidyeciler işkence videolarını ailesine göndermişler         
09:28
Yanlışlıkla çöpe atılan pırlanta yüzükler için seferber oldular Yanlışlıkla çöpe atılan pırlanta yüzükler için seferber oldular         
09:09
Destek alamadığını söyleyerek kazan fırlatan çaycıya bugüne kadar 5 bin lira destek verildi Destek alamadığını söyleyerek kazan fırlatan çaycıya bugüne kadar 5 bin lira destek verildi         
20:56
Eşiyle ilişki yaşayan babasını defalarca bıçaklayarak öldürdü Eşiyle ilişki yaşayan babasını defalarca bıçaklayarak öldürdü         
16:08
Baba ve oğlu arazide öldürüldü! Cinayetin nedeni şaşkına çevirdi Baba ve oğlu arazide öldürüldü! Cinayetin nedeni şaşkına çevirdi         
15:54
Hindistan'da ilginç olay! Seçim zaferi için verdiği sözden dönmedi, dilini kesti Hindistan'da ilginç olay! Seçim zaferi için verdiği sözden dönmedi, dilini kesti         
15:49
İBB Mezarlık Dairesi'den 'Ölüm raporu' çıkışı: Bize gelen ölüm raporlarında koronavirüs yazmıyor İBB Mezarlık Dairesi'den 'Ölüm raporu' çıkışı: Bize gelen ölüm raporlarında koronavirüs yazmıyor         
15:13
Tam kapanma sürecinde yaşanan görüntü 'yok artık' dedirtti: Denize açılıp, çıplak poz verdiler Tam kapanma sürecinde yaşanan görüntü 'yok artık' dedirtti: Denize açılıp, çıplak poz verdiler         
14:42
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2021 11:14:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: TURİZMCİLERİN GÖZÜ SÜMELA MANASTIRI'NDA - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement