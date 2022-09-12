TURİZMCİLERİN 'YOĞUN KIŞ SEZONU' BEKLENTİSİ - Son Dakika
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TURİZMCİLERİN 'YOĞUN KIŞ SEZONU' BEKLENTİSİ

12.09.2022 10:18

PROFESYONEL Otel Yöneticileri Derneği Genel Başkanı (POYD) Ülkay Atmaca, İyi bir eylül geçiriyoruz.

PROFESYONEL Otel Yöneticileri Derneği Genel Başkanı (POYD) Ülkay Atmaca, İyi bir eylül geçiriyoruz. Görünüşe göre, iyi bir ekim de geçireceğiz. Şu an Avrupa ülkelerinden çok ciddi artış var. Rusya'dan Avrupa'nın birçok ülkesinden gelen turistlerle kışın sezonun çok iyi geçeceğini düşünüyorum dedi.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Antalya'da, turist hareketliliği pandemi öncesine döndü. Otellerdeki doluluk nedeniyle eylül ayını da 'yüksek sezon' olarak adlandıran turizmciler, kış sezonuna hazırlanıyor. Doğal gaz sıkıntı nedeniyle özellikle Avrupalı turistin Antalya'yı tercih edeceğini belirten turizmciler, kış sezonunun yoğun geçeceğini öngörüyor.

'BOŞALACAK YERİ AVRUPA VE RUSYA'DAN TELAFİ EDERİZ'

POYD Genel Başkanı Ülkay Atmaca, Kurban Bayramı ve sonrasında turizmde yoğun hareketlilik yaşandığını dile getirdi. Bayram sürecinde iç pazardaki yoğunluk sonrası Rusya'dan gelen uçakların çoğalması ile 3 aydır yoğun sezon yaşandığını ifade eden Atmaca, Şu an 'yüksek sezon' dediğimiz dönem geçiriyoruz. Önümüzdeki hafta okullar açılıyor. Türk misafirlerimiz artık dönüyor. İç pazardan boşalacak yeri de Avrupa ve Rusya'dan telafi ederiz diye düşünüyorum. 3 ayda gelinen nokta, sezon için başarılı. İyi bir noktaya geldik dedi.

Orta Doğu, Avrupa ve özellikle İngiltere'den gelen turist sayısında büyük artış olduğuna dikkati çeken Atmaca, İyi bir eylül geçiriyoruz. Görünüşe göre, iyi bir ekim de geçireceğiz. Şu an Avrupa ülkelerinden çok ciddi artış var. Pandemi nedeniyle insanlar, kış tatili yapamamıştı. Yaşlı jenerasyonun Türkiye'ye gelmesi için yıllardır uğraşıyoruz. Bununla ilgili zaten birçok çalışma yapılmıştı. Kışın da çok iyi geçeceğini düşünüyorum. Spor, kongre, fuar turizminin yanı sıra Rusya'dan Avrupa'nın birçok ülkesinden gelen turistlerle kışın sezonun çok iyi geçeceğini düşünüyorum diye konuştu.

'TESİSLERİMİZİN HEMEN HEMEN HEPSİ DOLU'

Eylül ayı olmasına rağmen tesislerinin tamamına yakının dolu olduğunu vurgulayan Atmaca, Kış için rezervasyonlar var ama artacağını düşünüyorum. Şu an odaklandığımız eylül ayı ve yüksek sezonu yaşıyoruz. Tesislerimizin hemen hemen hepsi dolu. Bu kış sezonun uzayacağını ve iyi bir kış sezonu geçireceğimizi düşünüyoruz. Spor turizmi için görüşmelerimiz devam ediyor. Kasımda yapılacak Dünya Kupası için liglerde devre arası yapılacak. Eskisi gibi yoğun bir kamp programı olacağını tahmin ediyorum ifadelerini kullandı.

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Kaynak: DHA

Rusya, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TURİZMCİLERİN 'YOĞUN KIŞ SEZONU' BEKLENTİSİ - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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