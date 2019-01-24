Turizmde 2019 Beklentimiz Daha Yüksek"

Antalya
Valisi Münir Karaloğlu
, ellerine ulaşan ilk turizm verilerinin çok olumlu, 2019 beklentilerinin de 2018'in üzerinde olduğunu söyledi.
Karaloğlu, Ekonomi Muhabirleri Derneği
(EMD) Antalya Temsilciliği üyelerini makamında kabul etti.
Ziyarette muhabirlerin sorularını yanıtlayan Vali Karaloğlu
, Antalya ekonomisinin en önemli sektörlerinin turizm ve tarım olduğunu söyledi. Antalya'ya 2018 yılında 13 milyon 648 bin yabancı turist
geldiğini hatırlatan Karaloğlu, bu rakamın tüm zamanların rekoru olduğunu vurguladı.
Artık sadece gelen turiste değil kişi başı gelire de odaklanılabileceğini belirten Karaloğlu, doluluk oranı belli bir seviyeye ulaştığında gelirin de arttığına işaret etti.
Kırmızı et üretiminde yüzde 22'lik artış
Karaloğlu, turizmde çok iyi bir sezon geçirildiğini kaydetti.
Tarım sektörüne de değinen Karaloğlu, hem miktarda hem de gelirde bir artış olduğunu söyledi. Miktar artışının gelirden biraz daha fazla olduğunu dile getiren Karaloğlu, şöyle konuştu:
"Buna biraz odaklanmamız lazım. Çok enteresan kırmızı et üretiminde yüzde 22'lik artış var. Bu çok önemli. Çünkü tarımdaki artış turizmde olduğu kadar kolay olmaz. Kırmızı etteki yüzde 22'lik artış, turizm sektörünün etkisi olabilir. Hep söylüyoruz, burada ana taşıyıcı sektör turizm sektörüdür. Turizm sektörü iyi olursa tarım da peşinden iyi olur, ticaret sektörü de iyi olur. Hatta sanayisi de iyi olur. Onun için Antalya'da turizmi konuştuğumuzda tarımı da konuşuyoruz. Dolayısıyla, ticareti de konuşuyoruz, sanayiyi de. İlk gelen turizm verileri çok olumlu, 2019 beklentimiz 2018'in üzerinde."
Otellerde sıfır atık projesi
Karaloğlu, sıfır atık projesine ilişkin soru üzerine projenin sadece Antalya'da değil, Türkiye
genelinde uygulandığını belirtti.
Projeye ilişkin valilik genelgesini yaklaşık 1,5 ay önce bütün kamu kurum ve kuruluşlarıyla belediyelere gönderdiklerini anlatan Karaloğlu, kendi binalarında sıfır atık projesine geçmelerini istediklerini bildirdi.
Valiliğin, Büyükşehir Belediyesinin ve diğer kurumların geçtiğine değinen Karaloğlu, şu değerlendirmede bulundu:
"Sıfır atık için 4'lü ayrıştırma kutuları var. Bu malzemeleri üretenler taleplere yetişemiyor. Onları bile istediğiniz sayıda alamıyorsunuz. Çünkü üretici firma sayısı belli. Öncelikle biz kamu kurum ve kuruluşlarından başlıyoruz. Sonra oteller… Türkiye'de bu sisteme en kolay geçecek yapılar bizim oteller. Otellerle ilgili Manavgat
Ticaret ve Sanayi Odamızla Manavgat bölgesindeki bütün otel yöneticilerine dönük eğitim çalışmalarına başladık. Antalya'da biz bu projeyi tam uygularsak elimizdeki 2 bin 500 turizm tesisi var. Bunlar içerisinde restoran var, otel var, motel var. Tamamında sıfır atığa geçebiliriz. Bunu sağladığımızda da artık turizmde çevre duyarlılığı müşteri açısından çok önemli. Yani oteliniz yeşil bir otelse, enerjisini kendisi üretiyorsa, enerji tasarrufu varsa, atığını kendisi bertaraf ediyorsa bunun müşterinin üzerinde çok ciddi bir etkisi var. Bu, tanıtım ve reklam vasıtası aynı zamanda. Bunu Antalya'da kullanmak istiyoruz."
Sıfır atık projesinin bir zihniyet dönüşümü gerektirdiğini aktaran Karaloğlu, "Sıfır atık belki son dönemde Türkiye genelinde uygulanmış en iyi projelerden biri. Toplumun sahiplenmesi de iyi. Bizim hem okullarda hem kurumlardaki eğitimlerimiz devam ediyor." dedi.
Çöp ayrıştırmanın bir kültür olduğunu ve bunu oturtmanın da kolay olmadığını anlatan Karaloğlu, kadınların çevre ve temizlik konularında çok daha duyarlı olduğunu, atık ayrışımının kadından başladığını söyledi.
EMD Antalya Temsilcisi Mehmet Çınar
, Karaloğlu'na dernek çalışmaları hakkında bilgi verdi ve EMD tarafından hazırlanan "Ekonomi, Siyaset
ve Medya (1831-2015) Başkalaşımın Öyküsü" isimli kitabı hediye etti.