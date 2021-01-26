Turizmde 2019 rakamlarına ulaşmak 4 yıl sürebilir

Türkiye ve birçok ülkede en önemli döviz kaynaklarından biri olan turizm sektörü, 2020 yılında koronavirüs nedeniyle ciddi kayıp yaşadı. Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz, Dünya Turizm Örgütü'nün 17 Aralık günü yayımlanan raporuna göre, korona gölgesinde geçen 2020'nin 10 ayında, dünya genelindeki turist kaybının yüzde 72'yi bularak 1990 yılındaki seviyeye, 30 yıl önceye gerilediğini söyledi. Yavuz, pandemiyle geçen 10 aylık sürede 2019 yılına göre 900 milyon kişinin daha az seyahat ettiğini kaydetti.

"2 trilyon dolarlık kayıp"

Noel ve yılbaşı tatilleri ile kış ve kayak turizmindeki etkilenmenin en yoğun olduğu son 2 ayın da dahil edilmesi halinde, turist kaybının yıl sonunda tahminen 1 milyar kişiyi bulacağını belirten Yavuz, "Turizm tarihindeki en büyük düşüş olarak kayıtlara geçecek. Bu düşüşün dünyaya ekonomik bedeli yaklaşık 1 trilyon doların üzerinde olacaktır. Bu kayıp 2009 dünya ekonomik krizindeki kaybın 10 kat daha fazlası anlamına geliyor. Bu sert düşüş, özellikle turizmde söz sahibi ülkelerde gayri safi gelirlerde toplamda 2 trilyon dolarlık kaybın ortaya çıkmasına neden olacak" dedi.

"En çok Asya kıtası ve Çin etkilendi"

Koronavirüsün turizme etkisinin bölgelere göre değişiklik gösterdiğini anlatan Yavuz, Afrika, Asya -Pasifik, Amerika, Avrupa ve Orta Doğu olarak 5 bölgede sınıflandırılan Dünya Turizm Örgütü istatistik çalışmalarının sonuçlarını şöyle ifade etti: "Pandeminin ilk ortaya çıktığı Asya kıtasında, radikal kısıtlamalarla ilk 7 ay boyunca neredeyse yüzde 100 oranında düşüş yaşandı. Ancak daha az düşüş olan ocak ve şubat ayları sayesinde yılı yüzde 82 civarında düşüşle kapatmaya yaklaştı. Yılın 10 ayında Orta Doğu yüzde 73, Afrika yüzde 69, Amerika yüzde 68, yaz sezonunda dönemsel ve bölgesel olarak yasakları gevşeten ve 2020 yılına yüzde 5 artışla başlayan Avrupa yüzde 68'in üzerinde kayıpla karşı karşıya."

"Eskiye dönmek dört yıl sürebilir"

Dünya Turizm Örgütü'nün önümüzdeki birkaç yıl uluslararası turizm hareketliliğinin kısıtlı kalacağı, bununla birlikte iç turizmin bir miktar ivme kazanacağını öngördüğünü belirten Yavuz, "2021 için farklı senaryolar üzerinde çalışan Dünya Turizm Örgütü, seyahatlerin ancak önümüzdeki yılın ikinci yarısında tekrar başlayabileceği, ancak 2019 yılındaki sayılara ulaşmanın 2,5 ila 4 yıl sürebileceğini tahmin ediyor" diye konuştu.

"Restart şart"

Yavuz, dünya genelinde turizme bağlı yüzlerce sektör, milyonlarca işletme ve çalışan olduğunu belirten Dünya Turizm Örgütü'nün, 'Yeniden Başlangıç' anlamına gelen 'Restart' kampanyası ile tekrar ayağa kalkma hamlesi başlattığını açıkladı. Yavuz, "Durup beklemek yerine turizmin tekrar eski günlerine kavuşturulmasının hem insanlar hem de gezegenimiz için gerekli olduğunu belirten Dünya Turizm Örgütü, bunun da çalışarak mümkün olduğunu anlatan bir tanıtım filmini paylaştı" dedi.