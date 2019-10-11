Son Dakika Haberleri: Turizmde 2020'de de rekor beklentisi
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Turizmde 2020'de de rekor beklentisi

1 saat önce

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, "Turizmde gelecek sene de rekorların kırılacağına eminim. Turizm alanında önemli çalışmalar yapılıyor.

Turizmde 2020'de de rekor beklentisi, System.String[]

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, "Turizmde gelecek sene de rekorların kırılacağına eminim. Turizm alanında önemli çalışmalar yapılıyor." değerlendirmesini yaptı.

Kemer Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Bağlıkaya, TÜRSAB Batı Antalya Bölge Başkanı Rıza Perçin, yönetim kurulu üyeleri Ali Bilir ve Nezih Hacıalioğlu ile İlçe Belediye Başkanı Necati Topaloğlu'nu ziyaret etti.

Topaloğlu ile bir süre sohbet eden Bağlıkaya, Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden olan Kemer'de gelecek turizm sezonunun daha iyi geçmesi temennisinde bulundu.

Topaloğlu'nun ve sivil toplum kuruluşlarının girişimleriyle turizmin daha iyi olacağını vurgulayan Bağlıkaya, "Turizmde gelecek sene de rekorların kırılacağına eminim. Turizm alanında önemli çalışmalar yapılıyor. Katkı sunan herkese teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Topaloğlu da TÜRSAB'ın turizm anlamında önemli çalışmalar yaptığını aktardı.

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği, Bağlıkaya, Kemer, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 09:24 Kaynak: AA
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