'Turizmde 2021, 2020'den zor olmayacak' - Son Dakika

TURİZMİN başkenti Antalya, koronavirüs salgını nedeniyle tarihinin en zor yılının sonuna geldi. 19 Ekim itibarıyla günlük turist sayıları 30 binden 15 binlere düştü. Bu yıl yüzde 80 turist, yüzde 70 gelir kaybı öngören Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz, 2021 yılının, 2020'den daha zor olmayacağını söyledi.

Koronavirüs salgını nedeniyle turizm tarihinin en zor sezonunun sonuna gelindiğini açıklayan Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı NBK Touristik Genel Müdürü Recep Yavuz, ekim başından beri günlük ortalama 30 bin civarında gerçekleşen gelişlerin, 19 Ekim itibariyle yarı yarıya düştüğünü kaydetti. Yavuz, "19 Ekim 2020 günü Antalya'ya yurt dışından 15 bin 183 misafir geldi. Geçen sene 19 Ekim günü 62 bin 525 misafirimiz gelmişti. Son günlerdeki gelişlere göre görünen o ki artık inişe geçtik" dedi.

RUSYA VE UKRAYNA AZALDIAntalya Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü verilerine göre son 4 günün geliş sayılarını açıklayan Yavuz, 19 Ekim'de 15 bin 183, 20 Ekim'de 12 bin 352, 21 Ekim'de 15 bin 536, 22 Ekim'de 13 bin 874 turist geldiğini söyledi. Düşüşün, sezonun sonuna gelinmesinin doğal bir sonucu olduğunu anlatan Yavuz, "İngiltere'nin 3 Ekim kararını bir kenara bırakırsak, yoğunluğu sağlayan Rusya ve Ukrayna uçuşlarının azalmasından kaynaklanıyor" dedi.YÜKSEK SEZON 9 HAFTA SÜRDÜBu yıl yüksek sezonun ağustosun ikinci haftası başlayıp, ekimin üçüncü haftasında neredeyse bittiğini, yaklaşık 2,5 ay sürdüğünü kaydeden Yavuz, "Bu, sadece turizm sektörünün en düşük yılı değil, aynı zamanda en kısa yılı oldu. Kelebek ömrü gibi bir sezon yani. Zayiat ise az değil, yüzde 80 turist kaybı, yüzde 70 gelir kaybı. Yıl sonunda geçen seneye göre Antalya'da yüzde 80 turist kaybı gerçekleşecek gibi gözüküyor. Türkiye genelinde geçen seneye göre yüzde 75 civarında daha az turist gelişi olacak gibi" dedi.BİRÇOK ÜLKE PES ETTİTurist sayısındaki düşüşün turizm gelirine yansımasının da neredeyse aynı derecede olacağını vurgulayan Yavuz, şöyle konuştu: "Bütün dünyayı etkileyen korona sezonunda turizm gelirimiz 10 milyar dolar civarında kalacak. Geçen yıl 34,5 milyar dolar olan gelirimiz, yüzde 70 düşecek. Kayıp, 25 milyar dolar civarında. Her şeye rağmen birçok ülkenin sezon esnasında pes edip sahadan çekildiği bir dönemde Antalya'ya 3,5, Türkiye'ye 10 milyon üzerinde turist gelmiş olması ve Türkiye'nin turizm treninde kalması, sadece ülkenin geliri açısından değil, aynı zamanda yüz binlerce turizm çalışanının geleceği için umut ışığı olacak."ANTALYA'NIN AYAKTA KALMASI ÖNEMLİDünya genelinde birçok turizm destinasyonunun dükkanı süresiz kapatırken, Antalya'nın ayakta kalmasının gelecek yıllar için büyük önem taşıdığını vurgulayan Yavuz, "Zira kapatılanların tekrar eskiye dönmesi kolay olmayacak. Sular çekildiğinde sadece hasarları değil, aynı zamanda ayakta kalanları da göreceğiz. Bunların başında Antalya olacak. Şimdi önümüzde çok zor geçecek bir kış dönemi var. Bu turizm tarihinin en uzun kışı olacak. Esas mücadele şimdi başlıyor. Bir yandan artan korona vakaları, diğer yandan yaprak kıpırdamayacak olan en az 5 aylık bir dönem. Herkes için zor bir süreç" diye konuştu.2021, 2020'DEN DAHA ZOR OLMAYACAK

2021'in 2020'den daha zor olacağını düşünmediğini dile getiren Yavuz, "Hele de yaz tatili yapamayıp, bir de uzun kış aylarını evine kapanarak geçiren Avrupalıların güneşin ilk ışıklarıyla maskelerini takıp güneşe koşacağını kestiriyorum. Artık herkes virüsü tanıdı ve ne gibi önlemler alması gerektiğini az çok biliyor. Bundan sonraki birkaç yılımız korona ile birlikte sürebilir. Buna alışacağız" dedi.