Turizmde 2021 hedefi yüzde 100 büyüme - Son Dakika

Turizmde 2021 hedefi yüzde 100 büyüme

26.11.2020 13:57
Turizmde 2021 hedefi yüzde 100 büyüme, System.String[]

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sektör temsilcilerine Sağlık Bakanlığı'nın aralık ayı itibariyle çok büyük bir aşı programı başlatacağı müjdesini verdi.

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sektör temsilcilerine Sağlık Bakanlığı'nın aralık ayı itibariyle çok büyük bir aşı programı başlatacağı müjdesini verdi. 2021'den umutlu olunmasını isteyen Bakan Ersoy, turizmde 2021 için minimum yüzde 100 büyüme hedefi açıkladı.

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği'nin (AKTOB), Uluslararası Resort Turizm Kongresi'nin 10'uncusu koronavirüs salgını nedeniyle canlı bağlantıyla dijital ortamda gerçekleştirildi. Kongrenin açılışında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya Valisi Ersin Yazıcı, AKTOB Başkanı Erkan Yağcı, Denizbank CEO'su Hakan Ateş, Anex Tour Yönetim Kurulu Başkanı Neşet Koçkar ve TÜROFED Başkanı Sururi Çorabatır konuştu.

TURİZMİN GELECEĞİDünya, Türkiye ve Antalya turizminin önemli aktörlerinin dijital ortamda bir araya geldiği turizmin en büyük buluşmalarından birisi olan Uluslararası Resort Turizm Kongresi'nin ana teması 'Geleceğin turizmi, turizmin geleceği' oldu. Kongrede, pandemi gölgesinde turizmin mevcut durumu ile kısa, orta ve uzun vadeli olası gelişmelerin sektöre yansımaları ele alındı. Ekonomi, havacılık, salgın, dijitalleşme, küreselleşme, bölgeler arası dengeler gibi kavramların seyahat endüstrisi ile ilişkileri değerlendirildi.YÜZDE 70 DARALMA BEKLENİYOR2020'nin değerlendirmesi ve 2021 yılına ilişkin beklentiler hakkında açıklamalarda bulunan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, dünya ve Türkiye turizminin çok zor bir dönemden geçtiğini kaydetti. Bu yıl uluslararası turizmin yüzde 80'lik bir daralmayla kapatılacağının göründüğünü belirten Bakan Ersoy, "Bizim rakip pazar olarak gördüğümüz Akdeniz çanağındaki Yunanistan yüzde 78-80 bandında, İspanya 80 bandında bir daralmayla kapatacak gözüküyor. Biz de Türkiye olarak yüzde 70 bir daralmayla yıl sonunu kapatacağız gibi gözüküyor. 15 milyondan biraz daha fazla yolcu ve 11 milyar dolardan biraz fazla bir gelirle bu seneyi tamamlayacağız gibi görünüyor" dedi.DÜNYADAKİ EN İYİ ÖRNEKRakiplere ve dünya ortalamasına göre Türkiye'deki daralmanın daha küçük olma sebebinin kamu ve özel sektörün birlikte yaptığı başarılı uygulamalar ve iş birliği olduğunu kaydeden Bakan Ersoy, bu bağlamda Güvenli Turizm Sertifikası'nın en büyük örneklerden biri olduğunu söyledi. Dünyada en iyi şekilde uygulanan çok geniş kriterleri kapsayan ve dünyadaki birçok kuruluş tarafından da örnek gösterilen bir sertifika programı olduğunu belirten Bakan Ersoy, programın disiplinli bir şekilde uygulandığını da açıkladı.Şu an 50 oda ve üzeri konaklama tesislerine mecburi tutulan sertifikanın yılbaşından itibaren 30 oda ve üzerine mecburi olacağını söyleyen Ersoy, "Biz bunu özverili ve disiplinli bir şekilde hep beraber sarılarak uyguladığımız için dünyada örnek gösterilen programların başında yer aldı. Avrupa'da ilk ve tek olma özelliğine sahip. Diğer ülkeler de toparlamaya çalışıyor ama bizim kriterlerimize hala ulaşamıyorlar, o disiplini hala elde edebilmiş değiller" dedi.2021 HEDEFİ MİNİMUM YÜZDE 100 BÜYÜME2021 yılı için minimum hedefin yüzde100 büyüme olması gerektiğini belirten Bakan Ersoy, "Yani 15 milyonun üzerine yüzde 100 hedef koyarsanız 30-31 milyonluk bir yolcu sayısı olmalıdır. Bakıldığı zaman 2020'den çok daha iyi, 2019'un sayı olarak hala gerisinde bir planlamayla 2021 yazını atlatırız diye umuyorum. Tabi buraya nasıl geleceğiz, tekrar pandemi pik yapmaya başladı. Sayılar tüm dünya ve Avrupa'da, bize pazar oluşturan ülkelerde hızla artmaya başladı" diye konuştu.ARALIKTA AŞI BAŞLIYORÖzellikle aşı konusunda iyi gelişmeler olduğundan bahseden Mehmet Nuri Ersoy, "Son zamanlarda Sağlık Bakanımızla çok sık görüşüyorum. Bakanlığımız yakında açıklamaya başlayacak ve çok büyük bir aşılama programını devreye alıyoruz. Aralık ayı itibariyle Sağlık Bakanlığımız bu aşılama operasyonuna başlayacak ve Türkiye genelinde yaygın bir şekilde başlayacak. Artırılarak da devam edecek. Bizim öngörümüz bu hızlı aşılamayla toplum bağışıklığını birkaç ay içinde sağlayacağımızı düşünüyorum. Mutlu olun. Aşı ile birlikte birkaç ay içinde pandemide ve vaka sayılarında çok hızlı bir düşüşü yakalayacağız" dedi.ŞUBAT AYINDA TANITIM BAŞLIYORAşıyla birlikte ocak ayından sonra aşılama kampanyasının PR'ının yapılması gerektiğini anlatan Ersoy, "Şubat ayı itibarıyla çok yoğun bir tanıtım kampanyasına hem turizm hem sertifikasyon hem de bu aşılamayı tanıtmamız gerekiyor. Bununla ilgili hazırlıklarımız da tamam. Çok profesyonel kadrolarla hızlı ve etkili bütçelerle de devreye giriyoruz. 2021 içinde ihtiyaç olan bütün kaynakları Hazine ve Bakanlık olarak sağlayacağız" diye konuştu.DESTEKLER SÜRECEKTurizme yönelik desteklerin önümüzdeki süreçte devam edeceğini de anlatan Bakan Ersoy, 10 milyar TL olan KGF'nin henüz 3,5 milyarının kullanıldığı, kullanma limit ve şekillerinin de genişletildiği ve gerektiğinde 20 milyar TL'ye çıkarılacağını da açıkladı. Kısa çalışma ödeneğinin devam edeceğini belirten Ersoy, yüzde 8'den 1'e inen KDV'nin haziran ayına kadar uzatılacağını da söyledi.Ersoy, "Vergisel anlamda ve finansal açıdan devlet desteklerimiz devam ediyor. İhtiyaç doğrultusunda pandemi yeni destek paketlerini hayata geçireceğiz. 2021 için umutlu olalım. İnşallah koyduğumuz hedeflerin de üstünde bir performansla Türkiye bu krizi aşacak" dedi.ÇOK ZOR BİR YIL OLDUBu yılın turizm açısından çok zor bir yıl olduğunu belirten Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise turizmin ekonomimizin göz bebeği sektörlerden biri olduğunu ve dünyanın salgın nedeniyle kapandığı bir dönemde sektörü canlı tutmak için verilen çabaların çok değerli olduğunu kaydetti. Devlet ve sektörün birlikte attığı adımlar sayesinde bugün Türkiye'nin turizmde bütün dünyanın gıpta ettiği bir noktada olduğunu anlatan Bakan Çavuşoğlu, "Turizm, Türk diplomasinin en önemli başlıklarından biri haline geldi. Memleketimiz Antalya dünyanın turizm başkentlerinden biri olunca tabi turizm diplomasisine ben de ayrı bir önem veriyorum" dedi.DEVLET- MİLLET DAYANIŞMASISalgının zararlarını asgari seviyede tutmak için devlet-millet dayanışması içinde hem sağlık hem ekonomik alanda ortaya çıkan sıkıntıların üstesinden gelmek için önemli çalışmalar yapıldığını söyleyen Bakan Çavuşoğlu, "Bu olumsuz etkileri en aza indirmek ve turizmi canlandırmak için haziran ayından beri bir dizi tedbirleri ortaya koyduk. Türkiye Güvenli Turizm Sertifika Programı sayesinde dünyaya örnek bir uygulamayı hayata geçirdi. Bu çalışmalara Dışişleri Bakanlığı olarak 248 dış misyonuyla Türkiye'nin aldığı tedbirleri ve güvenli turizm programını tüm dünyaya seferberlik halinde ilettik. Kültür ve Turizm Bakanlığımızla koordinasyon halinde, Bakanımızın yazdığı mektupları 100'ü aşkın hedef ülkedeki muhataplarımıza ilettik" diye konuştu.Bu dönemde ülkemize yönelik alınan seyahat kısıtlamalarının kaldırılmasının en önemli, öncelikli hedeflerden biri olduğunu dile getiren Bakan Çavuşoğlu, halen 98 ülkeyle uçuşların sürdüğünü söyledi.TURİZMİN LİDERİ ANTALYATurizmin başkenti Antalya'nın bu ödev, görev ve yükümlülüğünü layıkıyla yerine getirdiğini belirten Antalya Valisi Ersin Yazıcı, "Pandemi koşullarında şartlar çok zor iken insanların bir şehirden başka bir şehre gitmesi zorlaştırılmışken, insanlar evlerinden bile çıkmaya korkarken, biz Antalya olarak dünyanın birçok ülkesinden misafir ağırladık. İnsanlarımıza güven verdiğimizin en önemli göstergesidir. Antalya'da güvenli turizm sertifikalı 378 işletmemizle Türkiye'de turizmin lideri olduğumuzu ve önderlik ettiğimizi ve örnek olduğumuzu bir kez daha ispat ettik" şeklinde konuştu.Pandemi koşulları olmasaydı geçen yıl 15 milyonu bulan yabancı misafir sayısının bu yıl belki 20 milyonu da geçmiş olacağını dile getiren Yazıcı, "1 Ocak'tan bugüne kadar Antalya'ya 3 milyon 375 bin 582 kişi yurt dışından misafir edildi. Biz Antalya olarak bu hizmeti en üst seviyede vermeye devam edeceğiz" dedi.TÜRKİYE DAHA HIZLI POZİSYON ALDIBu yıl sektör olarak ilkleri yaşadıklarını belirten AKTOB Başkanı Erkan Yağcı, Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenleri hatırlatarak, "Bu süreçte maddi kayıpları konuşmak yersiz fakat yaşananların bir özetini konuşmalıyız. Pek çok denge değişti. Dünya, Türkiye ve Antalya turizmini tüm yönleriyle ele alarak geleceğin turizmine ışık tutmaya çalışacağız. Dünyada yaşanan bu olağanüstü olay dijital ve teknolojinin, aynı zamanda hijyenin çok önemli olduğunu gösterdi. Diğer destinasyonlarla kıyaslandığında Türkiye daha hızlı bir pozisyon aldı" şeklinde konuştu.DESTEKLERİN DEVAMI ÖNEMLİGüvenli Turizm Sertifikası'nın turizme önemli bir katkı sunduğu ve Antalya'nın bu programla öne çıkan destinasyonların en başında geldiğini belirten Yağcı, Antalya'nın önümüzdeki süreçte daha da güçlenerek yoluna devam edeceğini kaydetti. Güvenli Turizm Sertifikası'nın gelecek yıl turizm sektörüne olumlu etkileri olacağını ifade eden Yağcı, kısa çalışma ödeneği ve istihdam desteği, faizsiz vergi ertelemeleri, KGF kredileri, konaklama vergisinin yürürlük tarihinin 1 Ocak 2022'ye ertelenmesi, KDV indirimi gibi destekler verildiğini ve bu desteklerin devamının sektörün geleceği için son derece önemli olduğunu kaydetti.TRİLYONLARCA DOLAR ZARAR

Turizmin geliştiği ve turizme umut bağlayan destinasyonların ardı ardına zarar tahminleri ve raporları açıkladıklarına dikkat çeken Yağcı, "1 milyardan fazla turist, trilyonlarca dolar gelir, milyonlarca istihdam ve benzeri kayıpların esasında yeniden kazanılması mümkündür. Çünkü insanlar yaşadıkça seyahat edecektir. Yeter ki kişi başına sağlık ve huzur katsayımız düşmesin. Şu ilke her zamankinden daha da önemlidir, gerçekçi olmak. Salgına rağmen yaşam her alanda olduğu gibi turizmde de devam edecek. Karamsar olmamalı, yapay iyimserlikten kaçınılmalıdır. Tüm sorunlarla uğraşarak Antalya'ya 20 milyondan fazla, Türkiye'ye de 75 milyondan fazla turist getirmek için tüm çabamızı göstereceğiz" dedi.


Turizmde 2021 hedefi yüzde 100 büyüme
Turizmde 2021 hedefi yüzde 100 büyüme
Turizmde 2021 hedefi yüzde 100 büyüme
Turizmde 2021 hedefi yüzde 100 büyüme
Turizmde 2021 hedefi yüzde 100 büyüme
Turizmde 2021 hedefi yüzde 100 büyüme
Turizmde 2021 hedefi yüzde 100 büyüme
Turizmde 2021 hedefi yüzde 100 büyüme

Sağlık Bakanlığı, mehmet ersoy, Antalya, Aralık, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Turizmde 2021 hedefi yüzde 100 büyüme - Son Dakika


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