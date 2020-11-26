Turizmde 2021 hedefi yüzde 100 büyüme (2) - Son Dakika

TURİZMDEKİ BEKLENTİ 11.5 MİLYAR DOLAR

Türkiye Otelciler Federasyonu Başkanı Sururi Çorabatır, bu yıl sonu itibariyle Türkiye'deki toplam turist sayısının 15 milyon kişi, gelirin de 11.5 milyar dolar olacağını açıkladı. AKTOB'un Uluslararası Resort Turizm Kongresi'nde konuşan TÜROFED Başkanı Sururi Çorabatır, 2020'de karamsar davranmadan sektörü ayakta tutmaya çalıştıkları ve salgının başından itibaren takım ruhu ile hareket edildiğini söyledi. Türkiye'nin uyguladığı Güvenli Turizm Sertifikası'nın dünyaya örnek olduğunu belirten Çorabatır, bu programla hem misafirlerin hem de personelin güvenli bir şekilde korumaya alındığını kaydetti.

Sertifikanın gelecek yıl da sunulacağını dile getiren Çorabatır, "Halihazırda 1626 bakanlık, 477 belediye belgeli konaklama, 22 bakanlık, 235 belediye belgeli yeme ve içme işletmesi, 4 kültür ve sanat tesisi, 645 tur ve transfer acentesi sertifikalandırılmış durumda. Çalışmalar halen devam etmektedir. Yaklaşık 15 milyona yakın misafiri bu sene ağırlamış olacağız, 11.5 milyar dolara yakın da ülke ekonomisine katkıda bulunmuş olacağız" dedi.EASYJET'İN TÜRKİYE HEDEFİ 1 MİLYON TURİSTKongrede EasyJet CEO 'su Johan Lundgren, 2021 yılına yönelik değerlendirmede bulundu. Çok zor zamanlar yaşandığını, ancak sektörün çok sağlam bir geri dönüş yapacağını söyleyen Lundgren, "Türkiye'ye yabancı değiliz. Antalya rotamızı geliştiriyoruz. 2020 için planımız yarım milyon misafiri Türkiye'ye getirmekti. 2021'de bu göstergeleri yükseltmeyi düşünüyoruz. Planlamamızı pandemiye göre değiştirmek zorunda kaldık. Çünkü kısıtlama ve talep konusunda sıkıntılar vardı. Bu bir sağlık sorunu ama insanlar seyahat etmek istemiyor değil, talebi görebiliyoruz" diye konuştu.İnsanların seyahat isteği olduğuna dikkat çeken Lundgren, şöyle konuştu:

"Bu kısıtlamalar ne kadar güçlüyse geri dönüşümüz o kadar güçlü olacak. Pandemi bitince güçlü bir geri dönüş yapacağız. Bu nedenle iyileşme sürecine gireceğiz. Yaza doğru rezervasyonların yüzde 50 artacağını düşünüyoruz. İnsanların kendilerini güvende hissetmesi gerekiyor. Kısıtlamalar yaza doğru daha da rahatlayacaktır. 2021 yazı için Türk havalimanlarına 1 milyon yolcu göndermeyi düşünüyoruz."