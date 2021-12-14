TURİZMDE 2022 'UMUT' VERİYOR - Son Dakika

KEMER Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, turizmcilerin 2022 yılından umutlu olduğunu belirterek, "Rezervasyonlar çok iyi durumda. Rusya, Ukrayna ve Baltık ülkeleri dışında Avrupa'dan da rezervasyonlar geliyor. Bu gelişmeler bizim için çok önemli. Tek pazara bağlı kalmıyoruz" dedi.

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, 2022 turizm sezonu ile ilgili değerlendirmede bulundu. Turizmcilerle sürekli görüştüklerini belirten Belediye Başkanı Topaloğlu, turizmcilerin 2022 yılından umutlu olduğunu söyledi. Turizmcilerin iyi bir sezon geçireceklerine inandıklarını ifade eden Başkan Topaloğlu, "Rezervasyonlar çok iyi durumda. Rusya, Ukrayna ve Baltık ülkeleri dışında Avrupa'dan da rezervasyonlar geliyor. Bu gelişmeler bizim için çok önemli. Tek pazara bağlı kalmıyoruz" diye konuştu.

'2019'DAKİ VERİLERİ YAKALAYACAĞIMIZA İNANIYORUM'

Bazı otellerin 2022 sezonu rezervasyonlarının hepsini sattığını anlatan Topaloğlu, şunları söyledi:

"Bazı otellerin 2022 sezonunun tüm rezervasyonlarını yaptıklarını duyuyoruz. Her şey güzel olacak. 2019'daki verileri yakalayacağımıza turizmcilerle bende inanıyorum. Tatilcilerin Kemer'i tercih etmemeleri için bir neden yok. Kemer özel bir yer. Herkesi Kemer'e davet ediyorum" dedi.

TUİ Rusya Fan ve Sun Otellerin CEO'su Volkan Şimşek ise ilçe turizmi adına ellerinden geleni yapmaya hazır olduklarını söyledi. Şimşek, "Kemer, Rus pazarının merkezi. Ruslar Kemer'i çok seviyor. Onun için Kemer'in 2022'ye iyi hazırlanması lazım. Kemer de hazırlıklarını yapmaya başladı" diye konuştu.

2020 ve 2021 yıllarının çok zorlu geçtiğini ifade eden Şimşek, şunları söyledi:

"2022 yılına büyük bir atılımla hazırlık yapıyoruz. Önümüzdeki yılın geçen son iki yıla çok daha iyi olacağını gösteren veriler gelmeye başladı. Erken pazarın başladığı kaynak pazarlarda Türkiye'ye olan talep yüksek. Biz de hazırlıklarımızı ona göre yapıyoruz. TUİ gelecek sene için Türkiye'ye 1,5 milyon Rus yolcu planlıyor. 2022 yılı turizm için iyi bir yıl olacakmış gibi duruyor."