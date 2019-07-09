Turizmde 2023 hedefi 65 milyar dolar

On Birinci Kalkınma Planı'nda 2023 yılında turizm geliri hedefi 65 milyar dolar olarak belirlendi.

On Birinci Kalkınma Planı'nda 2023 yılında turizm geliri hedefi 65 milyar dolar olarak belirlendi.

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