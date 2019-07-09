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Turizmde 2023 hedefi 65 milyar dolar

50 dakika önce

On Birinci Kalkınma Planı'nda 2023 yılında turizm geliri hedefi 65 milyar dolar olarak belirlendi.

Turizmde 2023 hedefi 65 milyar dolar, System.String[]
On Birinci Kalkınma Planı'nda 2023 yılında turizm geliri hedefi 65 milyar dolar olarak belirlendi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 01:12 
Ekonomi
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