Turizmde altın çağını yaşayan Şanlıurfa bu yıl da gözde şehir olmayı hedefliyor - Son Dakika

"Peygamberler şehri" olarak da anılan, inanç ve kültür turizminde önemli yere sahip Şanlıurfa, 2019'un "Göbeklitepe Yılı" ilan edilmesinin etkisiyle yakaladığı ziyaretçi yoğunluğunu 2020'de taçlandırarak arttırmayı hedefliyor.

Şanlıurfa'yı geçen yıl 1 milyon 100 bini konaklamalı 5 milyonun üzerinde yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

Kültür turizminin yanı sıra önemli inanç merkezlerinden biri olarak da tercih edilen Şanlıurfa'da Hazreti İbrahim'in doğduğu ve ateşe atıldığı yer olarak rivayet edilen Balıklıgöl, "tarihin sıfır noktası" diye nitelendirilen UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Göbeklitepe, konik kubbeli evleriyle bilinen tarihi Harran ilçesi ve doğal güzellikleriyle öne çıkan Halfeti gibi noktalar, kenti ziyaret eden yerli ve yabancı turistlere güzel bir gezi imkanı sunuyor.

Kente gelen ziyaretçiler, Şanlıurfa'nın kadim tarihine tanık olmanın yanı sıra yöresel müziklerin çalındığı ünlü sıra gecelerine katılıp, lahmacun, ciğer ve çiğ köfte gibi bölgenin yöresel lezzetlerini tadıyor.

"Şanlıurfa çok daha büyük cazibe merkezi olacak"

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, medeniyetlerin yeşerdiği ve geliştiği topraklarda bulunan Şanlıurfa'nın ziyaretçi sayısının her yıl arttığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2019 yılını "Göbeklitepe yılı" ilan etmesiyle kentteki misafir sayısında önemli bir artış yaşandığını aktaran Vali Erin, şöyle devam etti:

"2019 yılı aralık ayı sonu itibariyle sadece Göbeklitepe'yi ziyaret eden ziyaretçi sayısı 7-8 kat artarak 450 bin civarına yaklaştı. Bunda tabii Cumhurbaşkanımızın 2019 yılını Göbeklitepe yılı ilan etmesinin çok büyük etkisi oldu. Şanlıurfa tarihi geçmişiyle, tarihi birikimi, tarihi değerleriyle bölgenin en önemli illerinden bir tanesi. Burası medeniyetin yeşerdiği ve geliştiği illerin başında geliyor, verimli hilalin tam merkezinde yer alan bir şehir. 2018'de 1 milyon gecelemeyi az bir rakamla geçmiştik. 2019'da 1 milyon 100 bini geçen bir gecelemeyi hep birlikte yaşadık."

Erin, turizm noktasında altyapı eksikliklerinin giderilmesi için çalışmalarının olduğunu belirterek, kentteki yatak kapasitesinin artırılması amacıyla tarihi konakları otellere dönüştürdüklerini, bu kapsamda Vilayetler Hizmet Birliği'nin işletmeciliğini yapacağı 200 yataklı bir otelin nisan ayında açılacağını bildirdi.

Önemli bir ölçüde günübirlik ziyaretçilerin de kente geldiğini anlatan Erin, "2019 yılı başlangıç yılıydı. Biz öyle tabir ediyoruz ama 2020 ve sonrasında Barış Pınarı Harekatı ile birlikte daha güvenli hale getirilen bu bölgeyle Şanlıurfa'nın çok daha büyük cazibe merkezi olacağını ve bugün konuştuğumuz rakamları aslında ikiye üçe katlayabilecek bir potansiyeli barındırdığını hep birlikte göreceğiz inşallah." dedi.

"2020'de ziyaretçi sayısında yüzde 20-25 gibi bir artış olacağını bekliyoruz"

Şanlıurfa Turizmi Geliştirme Derneği Başkan Yardımcısı ve Türkiye Seyahat Acentaları Birliği İl Temsilcisi Rahime Yaşar, 2019'un "Göbeklitepe Yılı" ilan edilmesiyle kente gelen yerli ve yabancı turist sayısında büyük bir artış yaşandığı belirtti.

Turizmde yakalanan bu ivmenin artarak devam edeceğine inandıklarını ve bu noktada çalışmalar yapıldığını aktaran Yaşar, şunları söyledi:

"Şanlıurfa'ya kültürel anlamda inanılmaz bir talep oldu, bu da bizi çok mutlu etti. 2020 için talep edilen rezervasyonlar ve tur programlarına baktığımızda yine Şanlıurfa, bölgede kültür ve inanç turları kapsamında birinci sıradaki yerini koruyacak. Yani talep aynı şekilde devam edecek ve hatta biz 2020'de ziyaretçi sayısında yüzde 20-25 gibi bir artış olacağını bekliyoruz, çünkü bu yönde talepler geliyor."

Yaşar, turizm noktasında Şanlıurfa'da çeşitliliğin çok fazla olduğuna işaret ederek, turizm noktasında bölgenin ve Türkiye'nin lokomotifi olacağını kaydetti.

"2020 yılındaki rezervasyonlarımız bitirdik diyebiliriz"

Şanlıurfa'da bir otel zincirinin müdürü olan Ertuğrul Er ise kent turizminde verilerin değişmeye devam ettiğini ve bölgeye ciddi bir talebin olduğunu söyledi.

Bölgede gezip görülecek yerlerin artmasıyla konaklama sayılarının arttığını anlatan Er, "2019 yılı diğer yıllara göre verimli geçti. Hatta 2019 yılında bizim yüksek sezon olarak belirlediğimiz gün sayıları da çoğaldı. Biz nisan, mayıs, haziran, eylül ve ekim gibi ilkbahar ve sonbahar dönemlerini çok yüksek sezon diye ifade ediyorduk. Bu artık marta, şubata, kasım ve aralık başına kadar kaymaya başladı. Demek ki ilgi artışı var, destinasyon değişikliği buraya olumlu bir ivme kazandırıyor." diye konuştu.

Bu talebin 2020 yılında da artarak devam etmesini beklediklerini dile getiren Er, şunları ifade etti:

"2020 yılındaki rezervasyonlarımız başladı değil, bitirdik diyebiliriz. Birçok tarihimizde yer kalmadı. 2019 yılına göre bu da değişkenlik gösteriyor 2020 yılının tarihlerini 2019 kasım ayında sattık diyebiliriz. Nasıl sahil otelleri, rezervasyonları kıştan pazarlıyorsa biz de artık bir önceki sezondan pazarlamaya başladık. 2020 yılı 2019'dan çok daha verimli olacak. 2020 yılı içerisinde bölgede yapılan tarihi kazı çalışmaları da devam ediyor. Bunlar da gün yüzüne çıktıktan sonra Şanlıurfa'daki gezi alternatifleri biraz daha çoğalacak."

Er, ilkbahar ve sonbaharda kente gelmek isteyen misafirleri, yaşanacak yoğunluk nedeniyle erken rezervasyon yapmalarının kendilerine büyük bir avantaj sağlayacağını sözlerine ekledi.