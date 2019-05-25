Son Dakika Haberleri: Turizmde "Bayram" havası

Turizmde "Bayram" havası

5 saat önce

Bayram tatilinin 9 gün olarak belirlenmesi, Muğla'nın Ortaca ilçesine bağlı turistik Dalyan Mahallesi'ndeki turizmcileri de memnun etti.

Turizmde
Bayram tatilinin 9 gün olarak belirlenmesi, Muğla'nın Ortaca ilçesine bağlı turistik Dalyan Mahallesi'ndeki turizmcileri de memnun etti.

Kaya Mezarları, Dalyan Kanalı, çamur banyolarının yanı sıra deniz kaplumbağaları ile özdeşleşen İztuzu Plajı ve mavi bayraklı Sarıgerme Plajı'na sahip Ortaca'da bayram rezervasyonlarında hareketlilik yaşanıyor.

Dalaman Ortaca Köyceğiz Turistik Otelciler ve Turizm İşletmecileri Birliği (DOKTOB) Başkanı Yücel Okutur, Ramazan Bayramı tatili süresinin uzatılmasının, bölge turizmi için çok önemli bir gelişme olduğunu söyledi.

Bayram tatillerinde bölgede çok sayıda yerli turisti ağırladıklarına değinen Okutur, bu tatillerin tesislere çok ciddi ivme kazandırdığını anlatarak; "Bayram tatilinin 9 güne uzatılması ülke genelindeki turizm açısından çok mükemmel bir gelişme oldu. Yaz başlangıcının ilk uzun tatili olması nedeni ile gerek ekonomik gerekse sektör açısından çok olumlu olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

Ülkeye gelen misafirlerin doğayla bütünleşmiş tesislerde çok güzel tatil yapma imkanı bulduğunu belirten Okutur; "İlerleyen aylarda da turizmin artarak devam edeceğine inanıyorum. İç turizmde vatandaşlarımız butik otelleri aile olarak daha çok tercih ediyorlar. Bölgemizde butik otellerin hemen hemen tamamı bayram tatilinde doluluk oranına ulaştı" dedi. - MUĞLA
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 12:24 Kaynak: İHA
Muğla, Ortaca, Güncel
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