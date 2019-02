Turizmde Bu Yıl "Giresun Sizi Bekliyor"

Tabiat parkları, yaylaları, Mavigöl ve Giresun Adası gibi mekanlarıyla geçen yıl 800 bin kişinin ziyaret ettiği Giresun, "Giresun Sizi Bekliyor" sloganıyla turistleri ağırlayacak.

Tabiat parkları, yaylaları, Mavigöl ve Giresun Adası gibi mekanlarıyla geçen yıl 800 bin kişinin ziyaret ettiği Giresun, "Giresun Sizi Bekliyor" sloganıyla turistleri ağırlayacak.



İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Gürgenci, makamında gazetecilere yaptığı açıklamada, Giresun'a gelen turist sayısının her yıl arttığını söyledi.



Giresun'un doğal güzellikleri ve kültürel varlıklarıyla ön plana çıkan bir şehir olduğunu ifade eden Gürgenci, "Kümbet, Kulakkaya ve Bektaş yaylaları, Kuzalan Tabiat Parkı, Mavigöl, Giresun Adası gibi turizm noktaları en çok ziyaret edilen yerlerin başında geliyor. Gerek yurt içi gerek yurt dışından gelen ziyaretçiler özellikle doğal güzelliklere hayran kalıyor." dedi.



Gürgenci, 2018 yılında Giresun'u yerli ve yabancı 800 bin civarında kişinin ziyaret ettiğini belirterek, "Geçen yıl 260 bin yerli ve 10 bin yabancı olmak üzere 270 bin turist kentte konakladı. Günübirlik gidiş gelişlerle ziyaretçi sayısı 800 bini buldu. 2019'da bu rakamın artacağını düşünüyoruz." diye konuştu.



Bu yıl turizm sloganını "Giresun Sizi Bekliyor" olarak belirlediklerine dikkati çeken Gürgenci, şöyle devam etti:



"Bu öyle bir slogan ki başına ne koyarsak dikkati çekiyor. Örneğin 'Giresun Mavigöl ile sizi bekliyor', 'Giresun Vejeteryan Mutfağı ile Sizi Bekliyor.' Şu an bu sloganları İngilizce ve Türkçe kullanıyoruz, Arapça da kullanacağız. Sosyal medyada, turizm fuarlarında, broşürlerde, takvimlerde bunu kullandık, kullanmaya da devam edeceğiz. Yani Giresun her şeyiyle hazır, sizi bekliyor. Yerli ve yabancı misafirlerimizi bu yıl Giresun'a bekliyoruz."



"Yabancı turistlere kuş dilini tanıtmak için organizasyonlar yapıyoruz"



Kentin kültürel anlamda önemli değerlere sahip olduğunu aktaran Gürgenci, "2017 yılı Aralık ayında UNESCO Acil Koruma Altına Alınması Gereken Somut Olmayan Kültürel Miras listesinde ıslık dili yerini aldı. Bunun da beratını geçen yıl teslim aldık. Özellikle yabancı turistlere kuş dilini tanıtmak için organizasyonlar yapıyoruz." ifadesini kullandı.



Kemal Gürgenci, Giresun'un zengin bir vejetaryen mutfağına sahip olduğuna dikkati çekerek, YEDY Gastronomik Derecelendirme Sistemi organizasyonunda kentten üç restoranın ödül aldığını aktardı.



Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresince turizm merkezlerinde imar planı çalışmaları yürütüldüğünü belirten Gürgenci, Giresun İl Özel İdaresince yürütülen Kümbet Plan Revizyonunun Kültür ve Turizm Bakanlığınca onaylandığını ve çalışmaların devam ettiğini kaydetti.



Gürgenci, Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları yönetiminde kamu kurumları ve özel sektör iş birliğinde Giresun turizmini ileriye taşımak için çalışmaların sürdürüldüğünü sözlerine ekledi.

Son Dakika » Kültür Sanat » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

"Sen Beni Doyuramıyorsun Başka Erkeklerle İlişkim Var" Diyen Sevgilisini Döverek Öldürdü

Berber Dükkanında Fuhuş Yapan Kadınlar, Suçüstü Yakalandı

ABD'den Türkiye'ye Tehdit: S-400 Alırsa Patriot Alamaz ve Yaptırımlara Maruz Kalır