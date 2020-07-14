Turizmde en hızlı toparlanmanın Rusya pazarında olması bekleniyor - Son Dakika

Turizmde en hızlı toparlanmanın Rusya pazarında olması bekleniyor

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Ülkay Atmaca, uçuş yasağı ve ülkedeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tehlikesi bittiğinde en hızlı toparlanmanın, Rusya pazarında olacağını belirterek, "Çünkü Ruslar, Türkiye'yi çok seviyor.

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Ülkay Atmaca, uçuş yasağı ve ülkedeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tehlikesi bittiğinde en hızlı toparlanmanın, Rusya pazarında olacağını belirterek, "Çünkü Ruslar, Türkiye'yi çok seviyor." dedi.

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AA muhabirinin, Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgiye göre, geçen yıl kente 15 milyon 644 bin 108 turist geldi. Antalya, en fazla turisti ise ana pazar Rusya'dan karşıladı. 2015'te 2 milyon 838 bin 134, 2016'da 492 bin 349, 2017'de 3 milyon 796 bin 374 turistin geldiği Rusya'dan özellikle son üç yılda önemli artış kaydedildi.

2018'de 4 milyon 803 bin 860, geçen yıl ise 5 milyon 582 bin 763 Rus misafirin geldiği turizm kentinde, tüm zamanların rekoru kırıldı. Kente gelen turistlerin yüzde 35'ini oluşturan Ruslar, deniz, kum ve güneş tatilinin yanı sıra doğa ve kültür turizmine de önem veriyor.

Tesislerde, özellikle "Her şey dahil" sistemini tercih eden Rus turistlerin, Kovid-19 tedbirleri kapsamında alınan uçuş yasakları kalktıktan sonra Antalya'ya yoğun ilgi göstermesi bekleniyor.

"Otellerimizi arayıp 'açıldı mı' diye soruyorlar"

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyada vakaların bitip uçuşların bir an önce başlamasını beklediklerini söyledi.

Tesislerde Kovid-19 nedeniyle yoğun tedbirler aldıklarını vurgulayan Atmaca, hem personelin hem de turistin sağlığının her şeyden önemli olduğunu vurguladı.

Turizmde hızlı toparlanma beklediklerini anlatan Atmaca, "Uçuş yasağı ve Rusya'daki virüs tehlikesi bittiğinde, en hızlı toparlanma Rusya pazarında olacak. Çünkü Ruslar, Türkiye'yi çok seviyor. Otellerimizi arayıp 'Oteller açıldı mı?, Ne tür önlemler var?' diye sürekli soruyorlar." dedi.

Turistlerin de bir an önce uçuş yasağının kalkmasını beklediğine dikkati çeken Atmaca, Rus misafirlerin de Türkiye'yi çok özlediğini aktardı.

"Rusların en sevdiği ülkeyiz"

Türkiye Turizm ve Geliştirme Ajansı Yönetim Kurulu Üyesi Cem Kınay da Rusya'nın Türkiye için önemli pazarlardan biri olduğunu söyledi.

Rusların tatilini Türkiye'de geçirmek istediğini ifade eden Kınay, "Rusların en sevdiği ülkeyiz. Geçen sene yaklaşık 7 milyon Rus, Türkiye'de tatil yaptı. Rus misafirlerimizin uçuşlar açılır açılmaz Türkiye'ye gelmek istediği bilgisini alıyoruz. Türk turizmi de Rusların gelişine hazır. Antalya'da birçok otel sertifika programı alıyor." diye konuştu.

Türkiye, Rusya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 12:21 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Turizmde en hızlı toparlanmanın Rusya pazarında olması bekleniyor - Son Dakika
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