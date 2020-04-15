Turizmde güçlü geri dönüş beklentisi - Son Dakika
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Turizmde güçlü geri dönüş beklentisi

7 saat önce

TÜROB Başkanı Müberra Eresin, turizmin global düzeyde durma noktasına geldiğini belirterek, "Bugün evde kalarak sağlığımızı geri kazanacağız ve yarın seyahat etmeye devam edeceğiz.

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TÜROB Başkanı Müberra Eresin, turizmin global düzeyde durma noktasına geldiğini belirterek, "Bugün evde kalarak sağlığımızı geri kazanacağız ve yarın seyahat etmeye devam edeceğiz. Çok daha güçlü bir şekilde turizmi sürdürüceğiz. Tüm dünya gibi bizler de bu kötü günlerin biteceği inancımızı koruyoruz" dedi.


Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin, 2020 yılında turizm sektörünün global düzeyde olağan dışı bir şekilde, belki de tarihinde ilk defa durma noktasına geldiğini söyledi. Eresin, "Ancak şunu rahatlıkla belirtmeliyim ki bu geçici bir süreçtir ve elbette sağlıklı ve güzel günler gelecektir. Seyahat etmek, merak etmek, keşfetmek insanoğlunun asla bitmeyecek tutkusudur. Çok daha güçlü bir şekilde, yine turizmi bir bütün olarak en iyi şekilde sürdürüceğiz" dedi.


Turizm Haftası dolayısıyla bir mesaj yayınlayan Eresin, turizmin mevcut durumuyla ilgili bilgi verirken, sektörel beklentilerini de paylaştı. Eresin, " Dünya Turizm Örgütü'nün bu yılki mottosu olan 'traveltomorrow' yani bugün evde kalarak sağlığımızı geri kazanacağız ve yarın seyahat etmeye devam edeceğiz. Tüm dünya gibi bizler de bu kötü günlerin biteceği inancımızı koruyor ve en kısa sürede turizm hareketlerinin başlayıp bu darboğazdan çıkacağımızı umut ediyoruz" diye konuştu.


"Geçici bir duraklama"


Eresin, şu görüşleri dile getirdi: "Günümüzde turizm kavramı; seyahat etmenin çok daha ötesinde, sosyo-kültürel bir güç, dış ilişkilerde önemli bir diplomatik araç, özellikle Türkiye gibi turizm markası ülkelerde ekonominin temel ayağı haline gelmiş bir sektördür. Tüm dünyayı derinden etkileyen ve insan hayatını tehdit eden Covid19 virüsü sebebiyle, turizm ve seyahat sektörü geçici olarak durmuş, insanların öncelikleri ve bakış açıları değişmiş, sektörümüz şu an için ertelenen, hayal edilen ve özlenen bir motivasyon haline gelmiştir. Her zaman yüksek bilinç ve sorumlulukla hareket etmeye, ülkemize en iyi şekilde değer katmak için çalışmaya devam edeceğiz." Eresin, ayrıca tüm turizm camiasının, emektar turizm çalışanlarının Turizm Haftası'nı kutladı.


Turizm Haftası ülkemizde turizm bilincini geliştirmek, iç turizmi canlandırmak ve halkın turizm hareketlerine katılımını sağlamak amacıyla, her yıl 15-22 Nisan tarihleri arasında çeşitli etkinlikler ile kutlanıyor. Ancak bu yıl etkinlikler koronavirüs salgını nedeniyle gerçekleştirilemiyor. - İSTANBUL

Türkiye Otelciler Birliği, Turizm Haftası, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.04.2020 12:30 Kaynak: İHA

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