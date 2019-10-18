Turizmde Güney Kore açılımı hız kazandı

BURSA - Bursa Büyükşehir Belediyesi, Güney Kore'nin en büyük 5 tur operatörünün de aralarında bulunduğu 9 seyahat acentesinin yöneticilerini Bursa'da ağırlıyor.

Bursa'nın turizm potansiyeline katkı koymak ve şehrin dünya turist rotaları arasındaki yerini almasını sağlamak için yapılan çalışmalar kapsamında iki hafta önce Güney Kore'nin başkenti Seul'de çeşitli temaslarda bulunan Bursa Büyükşehir Belediyesi, Güney Koreli yatırımcılar, turizmciler, tanıtım ajansları ve gazetecilere Bursa'nın tarihi ve turistik değerlerini aktarmıştı. Bursa'nın değerlerini turizmle dünyaya açmaya kararlı olan Büyükşehir Belediyesi bu kez Güney Koreli seyahat acentesi yöneticilerini Bursa'da ağırladı.

Turizm Seyahat Acenteleri Birliği Güney Marmara Bölge Temsil Kurulu işbirliğinde düzenlenen organizasyona Güney Kore'nin en büyük 5 tur operatörünün de aralarında bulunduğu 9 seyahat acentesi yöneticisi katıldı. Bursa'nın tarihi ve doğal güzelliklerini 3 gün boyunca yerinde görecek olan Güney Koreli turizmciler, Uludağ, Gölyazı, Arkeopark, Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi, İznik ve Cumalıkızık başta olmak önemli turistik alanları gezme imkanı bulacak.

Başkan Bursa'yı anlattı

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da Bursa turu öncesi Güney Koreli turizmcilerle kahvaltıda bir araya geldi. Turizm Seyahat Acenteleri Birliği Güney Marmara Bölge Temsil Kurulu Başkanı Murat Saraçoğlu'nun da katıldığı toplantıda Bursa'nın değerleri hakkında bilgiler veren Başkan Aktaş, iki ülke arasındaki tarihsel bağı turizm alanında da verimli bir şekilde değerlendirmek istediklerini kaydetti. Büyükşehir Belediyesi ve TÜRSAB Güney Marmara Bölge Temsil Kurulu işbirliğiyle Güney Kore'ye yönelik bir hamle başlattıklarını ifade eden Başkan Aktaş, "Her iki ülke ve şehirlerin bu ilişkilerle karşılıklı fayda sağlayacağını düşünüyoruz. Bu manada daha önce arkadaşlarımız oraya gitti. Şimdi Güney Kore'den gelen turizmcileri ağırlıyoruz. Güney Kore ile tarihsel bir bağımız var. İki ülke arasında ciddi bir dostluk var. Çünkü bizim atalarımız, dedelerimiz Güney Kore'nin esenliği için şehit oldu. Orada 1100 civarında şehidimiz var. İki ülkenin turizm başta olmak üzere birçok konuda yakınlaşmasını temin etmenin derdi ve heyecanı içindeyiz. Birkaç yıl içinde bu projenin meyvelerini vereceğine inanıyorum" dedi.

Tanıtım için sahadayız

TÜRSAB Güney Marmara Bölge Temsil Kurulu Başkanı Murat Saraçoğlu da Güney Kore'nin kendi ülkesinden dış ülkelere 35 milyon civarında turist gönderdiğini ve Bursa'da misafir ettikleri acentelerin bu 35 milyonda önemli bir payı bulunduğunu hatırlattı. Bursa'yı marka şehir yapmak ve var olan değerleri en iyi şekilde tanıtmak için Büyükşehir Belediyesi'nin de destekleriyle dünyanın her yerine gittiklerini dile getiren Saraçoğlu, "Güney Koreli misafirlerimizde ilk gün için güzel bir algı oluştu. Sadece turistik mekanlarımızı değil, yaşayan kültürümüzü de anlatmaya çalışıyoruz. Eminim ki kısa sürede Güney Kore'den Türkiye'ye ve Bursa'ya üst düzey, alım gücü yüksek turist guruplarını getireceğiz" diye konuştu.

Bursa'dan etkilendik

Güney Kore'nin önemli turizm acentelerinden Hanjin Travel'in Genel Müdürü Dong Ryong Park, Bursa'ya dair ilk izlenimlerinin çok iyi olduğu vurguladı. Daha önce Bursa'yı hiç ziyaret etmediğini kaydeden Park, "Daha çok İstanbul destinasyonunu ziyaret ettim. İlk izlenimim şehir olarak, ayrıca alışveriş merkezleri ve insanlarının güler yüzlü ve nazik olmasından etkilendik. 2-3 günlük konaklamada misafirlerimizin de memnuniyetle ayrılacaklarını düşünüyoruz. İstanbul dışında Bursa'nın da bir destinasyon olacağı kanısına varıyorum ama bunun için birkaç sene gerek" dedi.