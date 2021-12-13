Üye Girişi
Turizmde "Güvenli ve Yeşil Sertifika" dönemine hazırlık - Son Dakika

Turizmde "Güvenli ve Yeşil Sertifika" dönemine hazırlık

13.12.2021 11:41
Turizmde "Güvenli ve Yeşil Sertifika" dönemine hazırlık

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) tüm dünyayı etkisi altına aldığı bir süreçte turizm hareketliliğini yeniden sağlamak için hayata geçirilen "Güvenli Turizm Sertifika" programına, çevre hassasiyetine dikkati çekmek amacıyla "yeşil" kriterler ekleniyor.

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) tüm dünyayı etkisi altına aldığı bir süreçte turizm hareketliliğini yeniden sağlamak için hayata geçirilen "Güvenli Turizm Sertifika" programına, çevre hassasiyetine dikkati çekmek amacıyla "yeşil" kriterler ekleniyor.

Güvenli Turizm Sertifikası ile iki yıldır sağlıklı ve keyifli tatilin adresi olan Türkiye, küresel iklim değişikliğini de göz önüne alarak turizmde çevreci bir yaklaşım izliyor.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un önderliğinde ve tüm turizm paydaşlarının iş birliğinde hazırlanan Güvenli Turizm Sertifikası, gelecek dönemden itibaren yine ilgili paydaşların katılımıyla Güvenli ve Yeşil Turizm Sertifika programına dönüştürülüyor.

Bunun ilk adımlarını Antalya'da düzenlenen 11. Uluslararası Resort Turizm Kongresi'nde açıklayan Ersoy'un, çalışmaları sektör paydaşları tarafından da destek gördü.

"Programın en büyük özelliği güncellenebiliyor olması"

Türkiye Otelciler Federasyonu Başkanı Sururi Çorabatır, AA muhabirine, sektörün en önemli özelliğinin hemen bir araya gelip, kamu özel iş birliği içinde sonuca odaklanması olduğunu söyledi.

Güvenli Turizm Sertifika programının hazırlanmasında başarılı bir ekip çalışması yürütüldüğüne işaret eden Çorabatır, dünyaya örnek olan bir çalışmaya imza attıklarını dile getirdi.

Çorabatır, programın 2022'de de devam edeceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Sertifikanın en büyük özelliği güncellenebiliyor olması. Günün şartlarına göre bazı maddeler çıkarılabiliyor ya da yenileri eklenebiliyor. Geleceği bekleyen en büyük sıkıntılardan biri iklim değişikliği, karbon salınımı, enerji verimliliği, geri dönüşüm, sıfır atık konuları olacak. Buna yönelik hazırlıklarımızı da yapıyoruz. Turizmciler olarak da buna ilişkin tedbirler almamız gerekecek. Sertifikayla kriterlerin belirlenmesini bekliyoruz."

Turizmciler yeni kriterlere göre yatırım yapacak

Bakan Ersoy'un, programın 3 yıla yayılarak Güvenli ve Yeşil Turizm Sertifika şeklinde değiştirileceği yönündeki açıklamasını anımsatan Çorabatır, kriterlerinin de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile sektör paydaşlarının iş birliğinde belirleneceğini söyledi.

Turizmcilerin de yeni kriterler doğrultusunda gerekli yatırımları yapacaklarına değinen Çorabatır, uzun soluklu bir çalışma olacağını bildirdi.

Çorabatır, turizmcilerin, yatırımlarında çevre hassasiyetini her zaman ön planda tuttuğunu ancak bundan sonra daha da dikkatli olunması gerektiğini vurgulayarak, "Sadece turizm sektörü değil, herkesin duyarlılık göstermesi gerekiyor ki gelecek nesillere daha temiz bir doğa bırakabilelim." ifadesini kullandı.

Turizmde Güvenli ve Yeşil Sertifika dönemine hazırlık
Turizmde Güvenli ve Yeşil Sertifika dönemine hazırlık

Güvenli Turizm Sertifikası, Antalya, Türkiye, Turizm, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Turizmde 'Güvenli ve Yeşil Sertifika' dönemine hazırlık - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Meral Akşener, cumhurbaşkanı adayı olarak Mansur Yavaş'ı mı istiyor? 11:56 Meral Akşener, cumhurbaşkanı adayı olarak Mansur Yavaş'ı mı istiyor?
Görünürde Kader Mahkumları derneği, gerçekte kumarhane! 11:50 Görünürde Kader Mahkumları derneği, gerçekte kumarhane! Doların zirveye çıkmasıyla Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan gündem olacak 11:45 Doların zirveye çıkmasıyla Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan gündem olacak Sizin hayatınızda da ''Sosyopat Dündar''lar var mı? Sosyopat kişileri nasıl tanırız? 11:39 Sizin hayatınızda da ''Sosyopat Dündar''lar var mı? Sosyopat kişileri nasıl tanırız? 2001 model Tofaş'ı 11:03 2001 model Tofaş'ı "Türkiye'de nadir araçlardan" ifadesiyle 145 bin liradan satışa çıkardı Kuzenlerin küfür tartışması kanlı bitti! 10:41 Kuzenlerin küfür tartışması kanlı bitti! Son dakika: Dolar ve altından yeni rekor! Kur 14 lirayı, gram ise 800 lirayı aştı 09:40 Son dakika: Dolar ve altından yeni rekor! Kur 14 lirayı, gram ise 800 lirayı aştı MasterChef Türkiye'de yarışmadan elenen isim belli oldu 08:56 MasterChef Türkiye'de yarışmadan elenen isim belli oldu

Son Dakika Haberleri
11:50 Görünürde Kader Mahkumları derneği, gerçekte kumarhane!
11:46 Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: Ya kahraman olacağım ya da boynum bükülecek
11:45 Doların zirveye çıkmasıyla Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan gündem olacak
11:44 Saddam Hüseyin'in yakalandığı sığınaktaki son sözleri ortaya çıktı
11:39 Sizin hayatınızda da ''Sosyopat Dündar''lar var mı? Sosyopat kişileri nasıl tanırız?
11:28 58 yaşındaki Biricik Suden, direk dansı yaptığı fotoğraflpaylaştı
11:23 Çocuğuna çamaşır suyu şırınga eden annenin akıl sağlığı yerinde çıktı
11:21 Ermeni futbolcular sahaya Azerbaycan bayrağına basarak çıktı
11:15 Korkunç kazadan mucize kurtuluş! Herkes hem sevindi hem hayrete düştü
11:09 Herkes asgari ücrete odaklanmışken bir müjde de emeklilere geliyor!
Deutsche Bank'tan dikkat çeken Türkiye değerlendirmesi: Merkez Bankası sonraki çeyrek 1000 baz puan faiz artırmak zorunda kalabilir Deutsche Bank'tan dikkat çeken Türkiye değerlendirmesi: Merkez Bankası sonraki çeyrek 1000 baz puan faiz artırmak zorunda kalabilir         
11:58
Hükümete çağrıda bulunan esnaflar: Yüzde 36,2 zamlanacak yeniden değerleme oranı bu yıl artırılmamalı Hükümete çağrıda bulunan esnaflar: Yüzde 36,2 zamlanacak yeniden değerleme oranı bu yıl artırılmamalı         
11:56
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: Ya kahraman olacağım ya da boynum bükülecek Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: Ya kahraman olacağım ya da boynum bükülecek         
11:46
Saddam Hüseyin'in yakalandığı sığınaktaki son sözleri ortaya çıktı Saddam Hüseyin'in yakalandığı sığınaktaki son sözleri ortaya çıktı         
11:44
Ermeni futbolcular sahaya Azerbaycan bayrağına basarak çıktı Ermeni futbolcular sahaya Azerbaycan bayrağına basarak çıktı         
11:21
Einstein, "Arılar yok olursa insanlığın 4 yıl ömrü kalmıştır" demişti! Einstein, "Arılar yok olursa insanlığın 4 yıl ömrü kalmıştır" demişti!         
10:45
Son dakika: Cari denge 3 milyar 156 milyon dolar fazla verdi Son dakika: Cari denge 3 milyar 156 milyon dolar fazla verdi         
10:10
Milyonların gözü asgari ücret zammında! Milyonların gözü asgari ücret zammında!         
09:26
Hava almak için evden çıkmıştı, imam ağaca asılı halde bulundu Hava almak için evden çıkmıştı, imam ağaca asılı halde bulundu         
08:18
HDP ile yollarını ayıracağını açıklayan Ayhan Bilgen, istifa nedenini de paylaştı: Seçim sürecinde yapılan hatalar HDP ile yollarını ayıracağını açıklayan Ayhan Bilgen, istifa nedenini de paylaştı: Seçim sürecinde yapılan hatalar         
08:12
İsveç Dışişleri Bakanı Linde'den YPG ile gündem olacak görüşme! Terör örgütüne maddi yardımı 376 milyon dolara yükseltiyorlar İsveç Dışişleri Bakanı Linde'den YPG ile gündem olacak görüşme! Terör örgütüne maddi yardımı 376 milyon dolara yükseltiyorlar         
08:05
Biden'dan Putin'e açık Ukrayna tehdidi: İşgal halinde korkunç bedel ödersiniz Biden'dan Putin'e açık Ukrayna tehdidi: İşgal halinde korkunç bedel ödersiniz         
19:07
Yağışlı havada lüks aracıyla sürat yapan iş insanı yaşamını yitirdi Yağışlı havada lüks aracıyla sürat yapan iş insanı yaşamını yitirdi         
17:55
TikTok'ta paylaşılan videoya tepki yağıyor! TikTok'ta paylaşılan videoya tepki yağıyor!         
17:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2021 12:01:36. #1.12#
SON DAKİKA: Turizmde "Güvenli ve Yeşil Sertifika" dönemine hazırlık - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement