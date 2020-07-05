Turizmde hedef 7 milyon gurbetçi - Son Dakika

Turizmde hedef 7 milyon gurbetçi

Turizmde hedef 7 milyon gurbetçiAKDENİZ Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı, 1 Haziran'da başlayan iç turizm hareketliliğinin 1 Temmuz'dan sonra artmaya başladığını belirterek, bu dönemdeki önceliklerden birinin yurtdışında yaşayan Türk vatandaşları...

Turizmde hedef 7 milyon gurbetçi

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AKDENİZ Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı, 1 Haziran'da başlayan iç turizm hareketliliğinin 1 Temmuz'dan sonra artmaya başladığını belirterek, bu dönemdeki önceliklerden birinin yurtdışında yaşayan Türk vatandaşları olduğunu söyledi. Yağcı, " Almanya'da 3, yurtdışında 7-8 milyona varan vatandaşımızın tatillerini mutlaka ülkemizde geçirmelerini sağlamalıyız" dedi.

Koronavirüs salgını nedeniyle en kötü günlerini yaşayan turizm sektöründe 1 Haziran'dan itibaren yeni normal süreçte iç turizm hareketliliği başladı. Lise ve üniversitelere geçiş sınavlarının da bitmesiyle 1 Temmuz itibariyle iç turizm hareketliliği artmaya başladı. Dış turizmde ise Ukrayna, Kazakistan gibi bazı ülkelerle uçuşlar başlarken, başta Almanya olmak üzere çoğu Avrupa ülkelerinde umutlar 15 Temmuz'u işaret ediyor.

İÇ TURİZM HAREKETLİLİĞİ ARTIYOR

İç ve dış turizmdeki son gelişmeleri değerlendiren AKTOB Başkanı Erkan Yağcı, Türkiye'de 1 Haziran'dan itibaren başlayan normalleşme süreciyle Güvenli Turizm Sertifikası sistemi oluşturulduğunu belirterek, 'Otellerimiz özellikle 15 Haziran'dan sonra ve genellikle bu sertifikayı alarak açılmaya başladı. Kısmi de olsa iç turizm hareketi de başladı. 1 Temmuz'dan itibaren iç turizmde biraz daha hareketlenme olacağını öngörüyoruz. Dolayısıyla iç turizm yoğunluklu bir sezona başladık" dedi.

15 TEMMUZ'DA AVRUPA UMUDU

İç turizmin dış turizmle de desteklenmesi gerektiğini belirten Yağcı, İngiltere ve Macaristan'ın Türkiye'ye seyahat uyarılarını kaldırdığını belirterek, şöyle devam etti:

"İngiltere ve Macaristan'ın kararını takdirle karşılıyoruz, olumlu bir gelişme. Özellikle Almanya'nın seyahat uyarısının ekonomik ve siyasi sebeplerle olduğunu düşünüyoruz ve yakın zamanda kaldırılmasını ümit ediyoruz. Yurtdışından az da olsa bazı ülkelerden uçuşlar başladı ama önümüzdeki günlerde daha da artması lazım. Dolayısıyla bizim 15 Temmuz'a doğru Almanya ve Avrupa ülkelerinden de hem seyahat uyarılarının kalkması hem de trafiğin artması beklentimiz var. Şunu görüyoruz Avrupa Birliği'nde turizm hareketi başlarken bizim açımızdan baktığımızda ise turizm hareketi başlayacaksa bu ülkelerin ilk başında Türkiye olması gerekiyor."

'YAKIN ZAMANDA KALKMASINI BEKLİYORUZ'

Güvenli Turizm Sertifikası ve alınabilecek her türlü önlemlerin alındığına dikkati çeken Erkan Yağcı, şunları kaydetti:

'Sağlık altyapısı konusunda ülkemiz ve bizler alınabilecek her türlü önlemi aldık. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından uygulanan güvenli turizm sertifikası ile öncü çalışma yapıldı. Dolayısıyla bu uyarının yakın zamanda turizm anlamında kaldırılması gerektiğini düşünüyorum. AB belki kendi ekonomik anlamlarında böyle bir karar almış olabilir. Bu uyarının yakın zamanda kalkmasını bekliyoruz."

YURTDIŞINDA 7- 8 MİLYON TÜRK HEDEFİ

Bu dönemdeki önceliklerden birinin de yurtdışında yaşayan Türk vatandaşları olduğunu söyleyen Yağcı, 'Yurtdışında, Avrupa'da yaşayan 7 milyondan fazla vatandaşımız var. Bu vatandaşlarımızın mutlaka bu seneki tatillerini Türkiye'de geçirmelerini sağlamalıyız. Bu yönde de çalışmalar yapmalıyız. Özellikle Almanya'daki Türk menşeli acentelerle çok yakın iletişim halindeyiz. Almanya'da 3, yurtdışında 7- 8 milyona varan vatandaşımızın tatillerini mutlaka ülkemizde geçirmelerini sağlamalıyız. Özellikle bu nokta önem arzediyor" dedi.

ÖNCELİK İŞLETMELERİN AÇILMASI

Fiyatlar açısından ise maliyet ve doluluktan öte işletmelerin açılır hale gelmesi ve ticari faaliyete başlamasının çok önemli olduğunu vurgulayan AKTOB Başkanı Yağcı, 'Şu anki önceliğimiz ticari faaliyetlerin başlaması ve işletmelerin açılması. Zaten işletmelerimiz daha önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da uygun fiyat koşullarını sağlıyor. Çünkü önceliğimiz iç pazar hareketliliği ve amacımız vatandaşlarımızın gönül rahatlığıyla tatil yapmaları. Her bütçeye uygun tesis mevcut ve destinasyon olarak biz hazırız. Turizmde alınabilecek her türlü önlemi de aldık" diye konuştu.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.07.2020 12:26 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Turizmde hedef 7 milyon gurbetçi - Son Dakika

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