Bursa, Yunanistan'da düzenlenen Philoexnia Turizm Fuarı'nda tanıtıldı - Son Dakika

Bursa'nın turizmden aldığı payı arttırmak adına çalışmalarını sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği üyeleri, Yunanistan'ın Selanik kentinde 36'ncı kez düzenlenen Philoexnia Turizm Fuarında Bursa'yı tanıttı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, dünyanın farklı ülkelerinde gerçekleştirilen fuar, tanıtım ve iş birliği toplantılarına katılım sağlayan Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği üyeleri, Yunanistan'daki turizm fuarında ülke ve bölgelerini tanıtan çeşitli büyükelçilikler, ticaret odaları, turizm şirketleri ve farklı statüde hizmet veren birliklerle görüştü.

Bu görüşmeler kapsamında farklı turizm şirketlerinin oluşturdukları destinasyonlarda Bursa'nın da yer alması adına yapılan tanıtım çalışmalarında 2022 yılı için çeşitli anlaşmalar yapıldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Dairesi Başkanı ve Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği Müdürü Abdülkerim Baştürk, fuar kapsamında düzenlenen sunum programında Bursa'yı anlattı. Türkiye Cumhuriyeti Selanik Başkonsolosu Efe Ceylan ile heyetinin de yer aldığı sunum programında Bursa'nın turizm değerleri ve sahip olduğu avantajları Baştürk tarafından aktarıldı.

Hedef turizm şirketlerini Bursa'da buluşturmak

Selanik Başkonsolosu Efe Ceylan, Bursa heyetini konsolosluk binasında kabul etti.

Bursa heyeti, Başkonsolos Ceylan ile Yunanistan'da Türkiye turu oluşturmak adına hizmet veren turizm şirketlerini Bursa'da misafir ederek yerel turizm şirketleriyle ikili anlaşmalar yapmak adına çeşitli görüşmelerde bulundu.

Aynı zamanda sosyal medya fenomenleri tarafından yapılacak olan çeşitli tanıtım çalışmalarını gündeme getiren Bursa heyeti, Ceylan'ın bu konuda desteğini talep etti.

Fuara, Baştürk'ün yanı sıra Keles Belediye Başkanı Mehmet Keskin, Harmancık Belediye Başkanı Yılmaz Ataş ile Yenişehir ve İnegöl belediyelerinin temsilcileri de katıldı.