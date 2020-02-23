"Turizmde kat hizmetleri çalışanlarının sorunları" çalıştayı - Son Dakika
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"Turizmde kat hizmetleri çalışanlarının sorunları" çalıştayı

7 saat önce

Antalya'da düzenlenen çalıştayda, otellerde görev yapan kat hizmetleri çalışanlarının sorunları tartışıldı.

Antalya'da düzenlenen çalıştayda, otellerde görev yapan kat hizmetleri çalışanlarının sorunları tartışıldı.

Hotel Kat Hizmetleri Eğitimi ve Dekorasyonu Derneği (HOTED ) tarafından Antalya'daki bir otelde düzenlenen "Turizmde kat hizmetleri (housekeeping) çalışanlarının sorunları" konulu çalıştayda sektör temsilcileri ve çalışanları bir araya geldi.

HOTED Onursal Başkanı Hakan Halit Yeni, gazetecilere yaptığı açıklamada, çalıştayda kat hizmetleri çalışanlarının sorunları ve tercih edilmeme sebepleri gibi birçok konunun geniş kapsamlı masaya yatırıldığını söyledi.

Çalıştayda sektör çalışanlarının sorunlarına yönelik çözüm önerileri üzerinde durulduğunu aktaran Yeni, "Amacımız sürdürülebilir bir turizm için konuk memnuniyeti ve geri dönüş turizminin yegane teminatları olarak gördüğümüz camiamızın sorunlarının çözülmesi, camiamızdan kopuşların önüne geçilmesi ve housekeeping departmanına yönelik tercihlerin arttırılması." dedi.

Yeni, ülke ekonomisini ayakta tutan ayaklardan birisi olan turizm sektörünün sürdürülebilirliğinin insana yatırımla mümkün olabileceğini kaydetti.

Sorunlar dikkate alınmadığı takdirde 5-6 yıl içerisinde konaklama sektörünün yüzü ve aynası kat hizmetleri alanında istihdamla ilgi çok ciddi sorunlarla karşı karşıya kalacaklarını savunan Yeni, "Çalıştayda çıkan sonucu bülten haline getirip konunun taraflarına ileterek, yaşadığımız ve ileride yaşayacağımız sorunlara dikkati çekmek istiyoruz." diye konuştu.

Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 03:02 Kaynak: AA
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