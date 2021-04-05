Turizmde 'kırmızı kategori' endişesi - Son Dakika

SAĞLIK Bakanlığı'nın 81 ilin risk durumunu gösteren haritada 68 ilin çok 'yüksek riskli' iller kategorisinde kırmızı renge dönüşmesi, turizm sektöründe endişeyle karşılandı. Antalya Kent Konseyi Turizm Grubu Başkanı Recep Yavuz, "AB ülkelerinin başı çektiği aşı pasaportu dayatmasını aşmak zaten başlı başına zor bir konu iken, bir de vaka sayılarımızın yüksekliği Türkiye'yi devre dışı bırakmak için ilave bir neden olacaktır" dedi.

Sağlık Bakanlığı'nın 81 ilin risk durumunu gösteren ve 'çok yüksek riskli', 'yüksek riskli', 'riskli' ve 'az riskli' kategorilerine ayırdığı haritada, 68 ilin rengi 'kırmızı' oldu. Şubat ayı ortasında turuncu renkle yüksek riskli iller arasındaki Antalya'da da vaka sayıları sürekli artıyor. Bir önceki hafta 100 bin kişide 143.88 olan vaka sayısı, 27 Mart-2 Nisan arasında 190,44'e yükseldi.