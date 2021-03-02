Turizmde kişiye özel loca dönemi - Son Dakika

Turizmde kişiye özel loca dönemi

02.03.2021 00:57
Turizmde kişiye özel loca dönemi, System.String[]

Geçtiğimiz yaz pandemi gölgesinde geçti.

Geçtiğimiz yaz pandemi gölgesinde geçti. Salgınla mücadelede tecrübe kazanan Türk turizmciler bu yıl için yeni arayışlara girdi. Turizmciler 'kişiye özel loca' sistemi ile dünyada fark oluşturmayı amaçlıyor.

Türk turizmcileri sektörü kasıp kavuran pandemiyi yenmek için yenilik arayan Türk turizmcileri 'kişiye özel loca' sistemini devreye sokuyor. Sentido Orka Yönetim Kurulu Başkan Vekili Caner Torunoğulları aldıkları önlemleri ve Türk turizminin beklentilerini anlattı.

'Her şey dahil'e zoraki değişiklik

Türk turizmcilerinin 'her şey dahil' konsepti ile dünya turizminde yeni bir çığır açtığını anlatan Torunoğulları, salgını 'fırsata' çevirerek diğer ülkelerdeki meslektaşlarından farklı olmak için yeni bir konsepti hayata geçirildiğini söyledi.

Türk turizmcilerinin yeni gözdesinin 'Kişiye özel loca' sistemi olduğunu belirten Torunoğulları, "Hazırlıklarını hızla sürdüren turizmciler özellikle Ege ve Akdeniz kıyılarındaki otellerde, müşterilerin sahil kenarında kalabalıkta olmaması için özel localar dizayn ettiler. Kişiye ve aileye özel localarda, koronadan uzakta bir tatil keyfi planlanıyor" dedi.

Self servise hijyen ayarı

"Ayrıca açık büfelerde ise self-servis sistemi bu yıl rafa kaldırılıyor" diyen Torunoğulları, "Yeni plana göre; yemek ve içecek stantlarının başında hijyen kurallarına uyan servis görevlileri olacak. Müşterilerin yiyecek ve içeceklerle doğrudan temas etmelerinin önüne geçilecek" diye konuştu.

"Tüm önlemleri aldık"

Sektörün içerisinde bulunduğu durumu özetleyen ve turizme dair öngörülerde bulunan Torunoğulları çarpıcı tespitlerde bulundu. Kişiye özel loca sistemi' ile hijyen kaygısı konusunda müşterilerini 'rahatlatmayı planladıklarını söyleyen Torunoğulları şunları söyledi:

"Müşterilerimizin daha otele ilk adımı attıklarında corona virüsü önlemi ve hijyen konusunda şimdiye kadar görülmemiş bir titizlik içerisindeyiz. Tüm önlemlerimizi şimdiden aldık. Lobiden, havuza, restoranlardan, diğer tesislere kadar hijyen kurallarına uygun olarak hazırlıklar tamamlandı. Örneğin yemek bölümüne, yiyeceklerle teması engelleyen alanlar koyduk. Yemekleri ustalarımız, şeflerimiz servis edecek. Masalardan asansörlere kadar kuyruk olabilecek tüm alanlarda., mesafe kuralları için

gerekli önlemler de alındı."

"Kişiye özel localar"

Türk turizmcileri olarak 'kişiye özel loca' sistemini bu yıl hayata geçirdiklerini belirten Torunoğulları "Sahilde, denize sıfır localarda artık kişilere, gruplara özel dönemi başlatıyoruz. Müşterilerimizin maskesiz ve hijyenik bir tatil yapabilmeleri için özel loca sistemine hız verdik. Tesislerimizde özellikle sahillerdeki 'özel localarda' herkes gönlünce tatilini yapabilecek" diye konuştu.

"Türkiye destan yazacak"

"İngiltere için gözbebeğiyiz" diyen Caner Torunoğulları "İngiltere ile aramızda yaptığımız protokollerde aşı olan herkes serbest dolaşıma sahip. Türkiye'ye ayak basan müşterilerimizin sağlıkları o dakikadan itibaren bize emanettir.Aşısını olan gelsin. Türkiye'de gönlünce tatilini yapsın. Biz tüm önlemleri aldık. Görülecek ki Türk turizmi hijyen konusunda da destan yazacak ve dünyaya örnek olacak" yorumunda bulundu. - İSTANBUL

Akdeniz, Türkiye, Türk, Ege, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Turizmde kişiye özel loca dönemi - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Sağlık Bakanı Koca, illerin haftalık vaka sayılarını paylaştı Bakan Koca'nın paylaştığı risk haritasına Pervin Buldan'dan esprili yorum: Adıyaman'ı kaybettik ama Uşak'ı aldık Survivor Aycan Yanaç'tan, Acun Ilıcalı'yı kızdıracak açıklama: Yarışmayı izlemiyorum Son Dakika: MEB 2 Mart'ta başlayacak yüz yüze eğitimin detaylarını açıkladı Şeyma Subaşı'ndan milyarder sevgilisiyle sarmaş dolaş samimi poz Müge Anlı'dan canlı yayında tepki çeken gaf: Eskortun tecavüze uğrayıp ağlamasının anlamı yok Oyuncu Naz Elmas eşinin kucağında poz verdi Yol yapım çalışması nedeniyle taşınan asırlık türbenin içi boş çıktı
İçişleri Bakanlığı'ndan normalleşme genelgesi! Kaldırılan kısıtlamalarla ilgili tüm detaylar netleşti İçişleri Bakanlığı'ndan normalleşme genelgesi! Kaldırılan kısıtlamalarla ilgili tüm detaylar netleşti         
00:46
Burcu Çağrı, ilişkilerini reddeden Emre Altuğ'u paylaştığı fotoğraflarla ifşaladı Burcu Çağrı, ilişkilerini reddeden Emre Altuğ'u paylaştığı fotoğraflarla ifşaladı         
00:25
Uşak, risk haritasında Doğu ve Güneydoğu haricinde tek 'düşük riskli il' oldu Uşak, risk haritasında Doğu ve Güneydoğu haricinde tek 'düşük riskli il' oldu         
23:48
Kafası karışanlar dikkat! İşte madde madde kalkan kısıtlamaların tablosu Kafası karışanlar dikkat! İşte madde madde kalkan kısıtlamaların tablosu         
22:26
Ankara dahil 42 ilde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması kalkıyor Ankara dahil 42 ilde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması kalkıyor         
21:39
Survivor yarışmacısı Çağrı Atakan'ın sabıkalı olduğu ortaya çıktı Survivor yarışmacısı Çağrı Atakan'ın sabıkalı olduğu ortaya çıktı         
19:35
Koronavirüsü yok eden cihaz Van'dan 4 ülkeye ihraç edildi Koronavirüsü yok eden cihaz Van'dan 4 ülkeye ihraç edildi         
16:24
Son Dakika! Müjdat Gezen ve Metin Akpınar, Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamasıyla yargılandıkları davadan beraat etti Son Dakika! Müjdat Gezen ve Metin Akpınar, Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamasıyla yargılandıkları davadan beraat etti         
15:16
Sokak ortasında kanlı hesaplaşma! Silahını çekip kurşun yağdırdı, 2'si kardeş 3 kişi hayatını kaybetti Sokak ortasında kanlı hesaplaşma! Silahını çekip kurşun yağdırdı, 2'si kardeş 3 kişi hayatını kaybetti         
14:22
Evine çağırdığı usta, talihsiz kadına cinsel ilişki teklifinde bulundu: Bir kere öpsem ne olur? Evine çağırdığı usta, talihsiz kadına cinsel ilişki teklifinde bulundu: Bir kere öpsem ne olur?         
13:44
Maddi hasarlı kaza sonrası araçtan inen kadın sürücü feci şekilde can verdi Maddi hasarlı kaza sonrası araçtan inen kadın sürücü feci şekilde can verdi         
12:20
Kardelen Acar hacker kurbanı! Hesabını ele geçirip çıplak fotoğrafını paylaştılar Kardelen Acar hacker kurbanı! Hesabını ele geçirip çıplak fotoğrafını paylaştılar         
12:00
Sağlık memuru, Sağlık memuru, "Allah yolunda kurban edeceğim" dediği oğlunu ormana götürüp boynundan kesti         
11:23
Sinirlerine hakim olamayan doktor, özel muayenehanesine bebeğini getiren babaya saldırdı Sinirlerine hakim olamayan doktor, özel muayenehanesine bebeğini getiren babaya saldırdı         
11:18
Ferdi Kadıoğlu'nun Trabzonspor maçı sonrası yaptığı sosyal medya paylaşımı tepki çekti Ferdi Kadıoğlu'nun Trabzonspor maçı sonrası yaptığı sosyal medya paylaşımı tepki çekti         
09:42
Çiğ köfte acılı olduğu için genç çalışanı darbeden saldırgan işten çıkarıldı Çiğ köfte acılı olduğu için genç çalışanı darbeden saldırgan işten çıkarıldı         
08:42
CHP'li Sancar'ın istifası ortalığı karıştırdı! Partide yeni skandal iddiaları art arda geldi CHP'li Sancar'ın istifası ortalığı karıştırdı! Partide yeni skandal iddiaları art arda geldi         
07:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2021 01:25:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Turizmde kişiye özel loca dönemi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei