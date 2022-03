TURİZMDE NEVRUZ HAREKETLİLİĞİ - Son Dakika

PROFESYONEL Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca, Nevruz bayramı nedeniyle Antalya bölgesine büyük ilgi olduğunu belirtti.

POYD Başkanı Ülkay Atmaca, Nevruz bayramı nedeniyle İranlı misafirlerin yoğun ilgisiyle karşı karşıya olduklarını söyledi. Atmaca, "İlerleyen günlerde de İran can suyu olacak gibi görünüyor. Hem gelen talepler iyi hem de uzun süreli de olmasa bir avantaj gibi görünüyor. Son 2 yıldır pandemi ve uçuşlardaki sıkıntıdan dolayı gelmeyen İranlı turist bu sene Van, Antalya ile Türkiye'nin bazı bölgelerine yarından itibaren yoğun şekilde gelmeye başlıyor" diye konuştu.

Sezon için 3 hafta önce hedef belirlediklerini anlatan Atmaca, "Amacımız 2019 rakamlarıydı. Şu an devam eden savaş kaosu var. Bir an önce biterse biz de eski günleri yeniden yaşamak istiyoruz. Turizm, barış demek. Bir an önce barışın sağlanması, insanların ölmemesi en büyük dileğimiz. Turizm gelirlerinden daha da önemlisi insan hayatı. Savaşın bir an önce bitmesi en büyük arzu ve dileğimiz. Savaş nedeniyle turizm olumsuz etkilendi. Etkilenmeye de devam ediyor. Umarım birkaç gün içerisinde barış sağlanır ve insanlar ölmez" dedi.

ALMAN PAZARINDAN YOĞUN TALEP

Alman pazarı ile ilgili yoğun talep geldiğini kaydeden Atmaca, şunları söyledi:

"Savaşın uzaması orayı da etkileyebilir. Her şey savaşın bitmesine bağlı. Bölgemizde yoğun şekilde futbol ve spor takımları var. Kongreler devam ediyor. İç pazarda hareketlilik var. Avrupa'dan gelip gidenler var. Rusya ve Ukrayna tamamen durmuş vaziyette. Ukraynalı olup ülkesine dönemeyen, bölgede kalmaya devam eden misafirler var. Rusya'dan mart ayı için yapılan rezervasyonlar iptal oldu. Bu iş önümüzdeki haftalarda çözülürse eskisi kadar olmasa da toparlanma olacaktır."