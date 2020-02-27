"Turizmde Okul-Sektör Buluşması" etkinliği - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Turizmde Okul-Sektör Buluşması' etkinliği - Son Dakika

"Turizmde Okul-Sektör Buluşması" etkinliği

6 saat önce

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Turizm Fakültesi tarafından düzenlenen etkinlikte üniversite öğrencileri turizm sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin temsilcileriyle buluştu.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Turizm Fakültesi tarafından düzenlenen etkinlikte üniversite öğrencileri turizm sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin temsilcileriyle buluştu.

MSKÜ Atatürk Kültür Merkezi'nde bu yıl 14. kez gerçekleştirilen "Turizmde Okul-Sektör Buluşması" etkinliğinde otel, tur, seyahat, yiyecek-içecek ve havacılık sektörlerinde faaliyet gösteren şirketler stant açtı.

Stantlarda firmalarının tanıtımlarını yapan temsilciler, istihdam etmek üzere öğrencilerle ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, buluşmaya 118 firmadan yaklaşık 600 temsilcinin katıldığını söyledi.

Amaçlarının, turizm sektörünün önemli firmalarını öğrencilerle bir araya getirmek olduğunu belirten Çiçek, "Yaklaşık 3 bin kişi bu programa katılıyor. Sektör de bu yıl etkinliğe çok büyük rağbet gösterdi. Özelikle Turizm Fakültemizle üst sıralarda olan bir üniversiteyiz. Mezunlarımızın hepsi alanlarında iş bulabiliyor." dedi.

Çiçek, buluşmanın; sektörün öğrencileri, öğrencilerin de sektörü tanıması açısından önemli olduğunu vurguladı.

Sektörün beklentilerine cevap verebilmek açısından da buluşmanın önemli olduğuna dikkati çeken Çiçek, "Üniversite olarak en önemli hedeflerimizden biri de bölgesel ve ulusal kalkınmada dinamo görevi üstlenmek. Bu hedef doğrultusunda üniversitemizdeki uzmanlık alanlarımızda bugüne kadar birçok etkinlik ve toplantı gerçekleştirdik." diye konuştu.

Etkinlik kapsamında İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Türk Hava Yolları, Türkiye İş Kurumu, Muğla Büyükşehir Belediyesi ve ticaret odalarının da stantları açıldı. Stantlarda kurum ve kuruluşların faaliyetleri hakkında öğrencilere bilgi verilip, broşürler dağıtıldı.

Turizmde Okul-Sektör Buluşması etkinliği

Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 02:42 Kaynak: AA
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