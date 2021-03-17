Turizmde online tahsilat dönemi

Turizm sektöründe yer alan firmalar tahsilatlarını uzaktan yapabiliyor.

Türkiye'de ekonominin lokomotif sektörlerinden olan turizm sektörü online tahsilat çözümlerini kullanabiliyor. EÇözüm Bilgi Teknolojileri, pandemi döneminden olumsuz etkilenen turizmde nakit akışının sağlıklı olarak sağlanması için çözüm olması amacıyla 'Netahsilat - Turizm Tahsilat Sistemi'ni devreye aldı.

Eçözüm Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü Refik Sarıtepe, "Turizm sektörünün en önemli sorunlarından biri, birçok sektörle ortak konu olan tahsilat/ ödeme konusu. Eçözüm olarak "Tahsilat/Ödeme" konusunda turizm sektörüne can suyu verecek olan, tüm nakit akışlarını güvenli, hızlı ve online olarak gerçekleştirebilecekleri "Netahsilat - Turizm Tahsilat Sistemi"ni sunduk. Sektördeki yüzlerce firma online tahsilat ekosistemine hızla adapte oldu. Turizm sektörü Covid-19 döneminde sekteye uğrayan nakit akışını online tahsilat çözümleriyle düzenliyor" dedi. - İSTANBUL