Turizmde Paskalya bereketi - Son Dakika
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Turizmde Paskalya bereketi

17.04.2022 10:28
Turizmde Paskalya bereketi

Ukrayna savaşı nedeniyle özellikle turizmin etkilendiği Antalya'da, yaz sezonu öncesi Paskalya Bayramı umut oldu.

RUSYA- Ukrayna savaşı nedeniyle özellikle turizmin etkilendiği Antalya'da, yaz sezonu öncesi Paskalya Bayramı umut oldu. 2020'de Paskalya tatilini de kapsayan nisan ayında kente 905 kişi gelirken, bu rakam 2022'nin Nisan ayı bitmeden 300 bini buldu.

Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz, pandemi ve savaşın 2022'de turist eğilimini etkileyeceğini belirterek, ilk testin de Paskalya Bayramı'nda yaşanacağını söyledi. Nisan ayına denk gelen Paskalya tatilinin başlamasıyla sezona yönelik resmin netleştiğini ifade eden Yavuz, "Görünen o ki; pandeminin sona ermesi, savaşın güncelliğini kaybetmesi üzerine 2 yıldır Paskalya tatili yapamayan Avrupalı turistler, kendilerini güneşli Akdeniz ülkelerine attı" dedi.

'ANTALYA'YA CAN SİMİDİ OLDU'Avrupalı turistlerin Paskalya tatilinde İspanya, Portekiz, Yunanistan ve Türkiye sahillerini doldurduğunu belirten Yavuz, "Nevruz döneminin hemen arkasından başlayan Paskalya, Antalya'ya can simidi oldu. Ukrayna'nın hiç olmadığı, Rusya'nın da ancak kısıtlı seferlerle turist gönderebildiği bu dönemde Almanya günde 50 üzerinde uçuşla eski günlerine geri döndü" diye konuştu.15 GÜNDE 300 BİN TURİSTYılın en önemli pazarlarından İngiltere'den günlük 3-4 bin gelişle bu yılın sürprizini yapacağını gösterdiğini kaydeden Yavuz, yavaş yavaş tekrar başlayan İskandinav ve Doğu Avrupa pazarlarının da sezona göz kırptığını vurguladı. Yavuz, 1-15 Nisan arasında Avrupa'dan gelen turist sayısı toplamının 300 bine yaklaştığını açıkladı.'ANTALYA 600 BİNLE KAPATABİLİR'Recep Yavuz, "Hristiyanların 'Yumurta Bayramı' olarak da bilinen Paskalya Bayramı, nisan ayı ilk haftası başlayıp, ay sonuna kadar devam eden dini bir bayram. İki yıldır Avrupalılar pandemi yüzünden bu tatili, uçuşların kapalı döneme gelmesi nedeniyle yapamıyordu. Avrupalıların ana tatillerinden biri Paskalya ortalama 1 hafta sürer. Paskalya tatiline yönelik gelişler nisan ayı sonuna kadar sürecek ve Antalya, nisan sonunu 600 binle kapatabilir" ifadelerini kullandı.'GEÇEN YILI İKİYE KATLAMIŞ DURUMDA'

2020'nin Nisan ayında pandemi ve tüm ülkelere uçuşların kapalı olması nedeniyle Antalya'ya gelen turist sayısının sadece 905 olduğunu belirten Yavuz, 2021 yılı nisan ayındaki toplam turist sayısının ise 178 bin olduğunu hatırlatarak, "Bu yıl 1-15 Nisan'da geçen yılı ikiye katlamış durumda. Ay sonundaki beklentimiz ise 600 bin ve geçen yıl nisan ayını dörde katlamasını ümit ediyoruz" dedi.


- Antalya
Turizmde Paskalya bereketi
Turizmde Paskalya bereketi
Turizmde Paskalya bereketi
Turizmde Paskalya bereketi
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Paskalya, Ukrayna, Antalya, Nisan, Turizm, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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