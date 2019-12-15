Turizmde rekor kıran Antalya yılbaşına hazırlanıyor - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Turizmde rekor kıran Antalya yılbaşına hazırlanıyor - Son Dakika Ekonomi

Turizmde rekor kıran Antalya yılbaşına hazırlanıyor

7 saat önce

"Turizmin başkenti" olarak nitelendirilen ve ağırladığı turist sayısıyla tüm zamanların rekorunu kıran Antalya'da yılbaşı heyecanı başladı.

Turizmde rekor kıran Antalya yılbaşına hazırlanıyor, System.String[]

"Turizmin başkenti" olarak nitelendirilen ve ağırladığı turist sayısıyla tüm zamanların rekorunu kıran Antalya'da yılbaşı heyecanı başladı.

Denizi, kumu ve güneşinin yanı sıra barındırdığı tarihi ve kültürel değerleriyle milyonlarca turist ağırlayan Antalya'da yılbaşı hazırlıkları sürüyor.

Antalya'nın dünyaca ünlü turizm merkezleri Belek, Side, Alanya ve Kemer'in bu yıl da yılbaşı tatili dolayısıyla çok sayıda yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapması bekleniyor.

Kentteki turistik otellerde ay başından itibaren gerek yurt dışından gerekse yurt içinden 31 Aralık gecesi için rezervasyonlar başladı.

Oteller yılbaşı konseptine büründü

Dünyanın dört bir yanından misafir çeken kentteki 5 yıldızlı turistik tesislerde, yılbaşı süslemeleri yapılıyor. Farklı tonlarda rengarenk ışıklarla ve Noel Baba figürleriyle kaplanan otellerde, çam ağaçları ile süslerinden oluşan Noel köşeleri hazırlandı.

Işıklı süslemelerle göz kamaştıran tesisler, yerli ve yabancı misafirlerini bekliyor.

Program hazırlayan otellerde yılbaşı günü, zengin menülü galada pek çok tanınmış yerli ve yabancı sanatçı sahne alacak. Yılbaşı kokteyli ile başlayacak eğlence programları gala yemeği, dans şov, konser ve partilerle devam edecek.

Otellerin yanı sıra kentteki alışveriş merkezleri, sokaklar ve caddeler de renkli süslemeleri ile bol ışıklandırmalarıyla dikkati çekiyor.

Otellerde yüzde 100 doluluk beklentisi

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca, AA muhabirine, Avrupalıların yılbaşı kutlamalarının dört hafta sürdüğünü, bu doğrultuda Antalya'daki otellerin de çalışmalarına ay başında başladıklarını söyledi.

Rezervasyonların devam ettiğini, dünyanın her yerinden turist beklediklerini aktaran Atmaca, Avrupalı, Rus ve Türk misafirlerde yoğunluk olduğunu kaydetti.

Geçen yıla göre rezervasyonlarda artış olduğuna işaret eden Atmaca, "İç pazar, Avrupa ve Rusya'daki taleplerde ciddi artış var. Yılbaşı programı hazırlayan tesislerde doluluk oranının yüzde 100'lere ulaşacağını öngörüyoruz. Geçen yıl kış sezonunda kapalı olan bazı oteller, bu yıl sezonun uzaması dolayısıyla kapanmadı. İyi bir sezon geçirdik, hala da geçirmeye devam ediyoruz. Bu yıl tadilata giren ya da kış sezonuyla kapanan otel sayısı geçen yıllara göre daha az. Hemen hemen her otelde de yılbaşı için bir hazırlık var." diye konuştu.

Atmaca, otellerde turistlerin mutlu olabilecekleri yılbaşına özgü eğlence programları hazırlandığını dile getirdi.

Yılbaşı, Antalya, turist, Kemer, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 11:20 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Çıntar mantarını 5 saatte toplayıp, kilogramını 50 TL'den satıyorlar
Meteoroloji açıkladı! Hafta başından itibaren sıcaklıklar artacak 16 yaşındaki kız çocuğu başından vurulmuş halde bulundu Hobi olarak başladı, kendi işinin patronu oldu

Son Dakika Haberleri
16:50 Edremit Körfezinde Zeytincilik Bitmesin - Son Dakika Ekonomi
16:30 Hobi olarak başladı, kendi işinin patronu oldu - Son Dakika Ekonomi
16:28 Bakan Varank, partisinin Çankaya İlçe Başkanlığı delege seçimi için oy kullandı Açıklaması - Son Dakika Ekonomi
16:11 İtalya, Türkiye'yle ticaret hacmini 30 milyar dolara çıkarmakta kararlı - Son Dakika Ekonomi
15:51 Gıda ihracatçılarından hava kargoda indirim talebi - Son Dakika Ekonomi
15:05 Ücretli poşet uygulaması sonucu yurt genelinde poşet kullanımı yüzde 77 düştü - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2019 18:27:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Turizmde rekor kıran Antalya yılbaşına hazırlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]