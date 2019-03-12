Son Dakika Haberleri: Turizmde Rusya’ya özel strateji

Turizmde Rusya’ya özel strateji

7 dakika önce

Turizm Bakanı Ersoy, Türkiye'deki birçok organizasyonda Rusya'nın onur konuğu olacağını; Rusya'dan İstanbul'a ek olarak diğer merkezlerden yapılan tarifeli uçak seferlerinde de business class uygulamasına geçeceklerini kaydetti.

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Turizm Bakanı Ersoy, Türkiye'deki birçok organizasyonda Rusya'nın onur konuğu olacağını; Rusya'dan İstanbul'a ek olarak diğer merkezlerden yapılan tarifeli uçak seferlerinde de business class uygulamasına geçeceklerini kaydetti.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 10:30 

Ekonomi
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