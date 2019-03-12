Turizmde Rusya’ya özel strateji
7 dakika önce
Turizm Bakanı Ersoy, Türkiye'deki birçok organizasyonda Rusya'nın onur konuğu olacağını; Rusya'dan İstanbul'a ek olarak diğer merkezlerden yapılan tarifeli uçak seferlerinde de business class uygulamasına geçeceklerini kaydetti.
Turizm Bakanı Ersoy, Türkiye
'deki birçok organizasyonda Rusya
'nın onur konuğu olacağını; Rusya'dan İstanbul
'a ek olarak diğer merkezlerden yapılan tarifeli uçak seferlerinde de business class uygulamasına geçeceklerini kaydetti.
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Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 10:30
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