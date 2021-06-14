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Turizmde "Umut" 2021 Temmuz'da - Son Dakika

Turizmde "Umut" 2021 Temmuz'da

14.06.2021 10:18
Turizmde

Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınından en çok etkilenen sektörlerden biri de turizm oldu.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınından en çok etkilenen sektörlerden biri de turizm oldu. Yaşar Üniversitesi İşletme Bölüm Başkanı Prof. Dr. İge Pırnar, sektördeki gelişmeleri ve aşılanma oranının artması, Almanya, Rusya gibi ülkelerden Türkiye'ye seyahat uyarı ve yasaklarının kaldırılması ile birlikte temmuz 2021 itibari ile sektördeki yaşanabilecek iyileşmeleri değerlendirdi.

"Turizmde iyileşme ne zaman olacak?", "Avrupalı ve Rus turist ülkemize ne zaman gelmeye başlayacak?" soruları, Covid-19 salgınından en fazla etkilenen sektörlerden turizm sektöründe en çok merak edilen konular oldu. Yaşar Üniversitesi İşletme Bölüm Başkanı Prof. Dr. İge Pırnar, yaşanan son gelişmeleri ve turizme kısa ve orta vadede olası etkilerini değerlendirdi.

Prof. Dr. Pırnar, "Sektöre dair merak edilen konulardan biri de yaygın Covid aşılaması başta olmak üzere Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı gibi başarılı uygulamaların, sektöre olumlu etkilerinin nasıl ve ne kadar olacağı yönünde. Öncelikle Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerinden yola çıkarak bir inceleme yapmak mümkün. 2020 yılında yabancı ziyaretçi sayılarında 15 milyon 971 bin 201 ziyaretçi ile 2019 yılına göre yüzde 69,14, turizm gelirlerinde ise 12,1 milyar ABD doları ile yüzde 65,1, azalış görülmüş. Sayılar incelendiğinde, turizm gelirlerindeki azalış oranının ziyaretçi sayısında azalışa göre daha düşük gerçekleştiği anlaşılmakta. Bir başka deyişle 2019 yılında ziyaretçi başına düşen ortalama 666 ABD doları turizm harcamasının 2020 yılında 762 ABD dolarına yükselmesi, olumsuzluklar içinde olumlu bir nokta. Yine istatistiklerden görülen, kişi başı ortalama ziyaretçi kalış süresi 2019'da 9,9 gün olarak gerçekleşirken 2020 yılında ise 12,4 gün olmuş. Ayrıca, 2021 yılı nisan ayında ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısı 790 bin 687 kişi olarak nisan 2020'ye göre yüzde 3162,18 artış gösterdiği görülüyor ki bu sektör adına olumlu bir eğilim" diye konuştu.

"BioNTech aşısı Alman ve diğer turistler için güven verici bir husus"

Yine 2020'de Rusya'nın 2,1 milyon, Bulgaristan'ın 1,2 milyon ve Almanya'nın da 1,1 milyon turist ile yurt dışından gelen ziyaretçi pazarlarının en önemli 3 ülkesi olarak öne çıktığını ifade eden Prof. Dr. İge Pırnar, "Almanya pazarı bağlamında; Almanya'nın korona virüsten dolayı riskli ilan ettiği ve haftalık 100 bin kişide görülen vaka sayısının 200'ün altında olan bölgelere 1 Temmuz'dan itibaren genel seyahat uyarısını kaldıracağı, bunun da Türkiye'ye yönelik seyahati olumlu etkileyeceği yönünde haberler çıktı. İkinci unsur olarak ise Avrupa Birliği genelinde aşı pasaportu kapsamına dahil olan BioNTech aşısı, ülkemizde hızla yaygın olarak yapılmakta bu da yine seyahat etme yönünde Alman ve diğer turistler için güven verici bir husus. Rusya pazarından haberler ise hem Rus turistlerin hem de Rus seyahat acentelerinin ve tur operatörlerinin, Türkiye'ye yönelik seyahat engellemesinin kaldırılmasını talep ettikleri yönünde. Temmuz 2021 içerisinde bu bağlamda bir gelişme olması oldukça olası" diyerek bu gelişmelerin 2021 Temmuz ayı itibari ile sektör için ümit verecek bir olgu olduğunu söyledi.

İç turizmde kampanyalar uygulanmalı çağrısı

Prof. Dr. İge Pırnar, "Hem yabancı ziyaretçi hem de iç turizm açısından bakıldığında güven sağlayan yaygın aşılama ile konaklama tesisleri, restoran, kafe, kongre turizmi tesisi, deniz turizmi tesisi, temalı park, tur ve transfer araçlarında yaygın olarak uygulanan Güvenli Turizm Sertifikasyon Programının, turizm talebini arttırması beklenmekte. 2020 yılında Türkiye, mavi bayraklı plaj sayısında dünyada 3. sırada. Yeşil yıldızlı çevreye duyarlı tesis sayısı 452. 2021 yılında Avrupa Müze Forumu tarafından Avrupa'da yılın müzesi seçilen Kenan Yavuz Etnografya Müzesi, dünyada gezilmesi tavsiye edilen 7 önemli müze arasında. Yine Eskişehir'de Odunpazarı Modern Müze, Avrupa Müze Forumu'nca '2021 Avrupa'da Yılın Müzesi Ödülleri'nde 'özel takdir ödülü' kazandı. Bu tür küresel çapta önemli ve turizm talebini arttırmada etkili olumlu verilerin, turizm tanıtımlarına dahil edilmesi ve bilhassa iç pazara yönelik uygun fiyat kampanyalarının uygulanması ile Temmuz 2021 itibari ile turizm sektöründe canlanma yaşanması beklenebilir" diye konuştu. - İZMİR

Turizmde Umut 2021 Temmuz'da
Turizmde Umut 2021 Temmuz'da
Turizmde Umut 2021 Temmuz'da
Turizmde Umut 2021 Temmuz'da

Koronavirüs, Türkiye, Almanya, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Turizmde 'Umut' 2021 Temmuz'da - Son Dakika Ekonomi


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