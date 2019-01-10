Son Dakika Haberleri: Turizmde yeni moda: Denizaltı ile tur

Turizmde yeni moda: Denizaltı ile tur

1 saat önce

Lüks turizmin merkezi olarak kabul edilen Maldivler'de artık yeni moda denizaltı turları... Maldivler'de bulunan Four Seasons Resort Maldives at Landaa Giraavaru'da hizmet veren kiralık denizaltılarla su altındaki yaşamı keşfetmek mümkün. 1 saatlik turun maliyeti ise 1.800 dolar.

Turizmde yeni moda: Denizaltı ile tur, System.String[]
Lüks turizmin merkezi olarak kabul edilen Maldivler'de artık yeni moda denizaltı turları… Maldivler'de bulunan Four Seasons Resort Maldives at Landaa Giraavaru'da hizmet veren kiralık denizaltılarla su altındaki yaşamı keşfetmek mümkün. 1 saatlik turun maliyeti ise 1.800 dolar.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 11:30 

Ekonomi
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