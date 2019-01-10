Turizmde yeni moda: Denizaltı ile tur
1 saat önce
Lüks turizmin merkezi olarak kabul edilen Maldivler'de artık yeni moda denizaltı turları... Maldivler'de bulunan Four Seasons Resort Maldives at Landaa Giraavaru'da hizmet veren kiralık denizaltılarla su altındaki yaşamı keşfetmek mümkün. 1 saatlik turun maliyeti ise 1.800 dolar.
Lüks turizmin merkezi olarak kabul edilen Maldivler'de artık yeni moda denizaltı turları… Maldivler'de bulunan Four Seasons Resort Maldives at Landaa Giraavaru'da hizmet veren kiralık denizaltılarla su altındaki yaşamı keşfetmek mümkün. 1 saatlik turun maliyeti ise 1.800 dolar.
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 11:30
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