Son Dakika Haberleri: Turizmde Yeni Moda: Denizaltı Turları

Turizmde Yeni Moda: Denizaltı Turları

1 saat önce

Lüks turizmin merkezi olarak kabul edilen Maldivler'de artık yeni moda denizaltı turları. Four Seasons Resort Maldives at Landaa Giraavaru'da hizmet veren kiralık denizaltılarla yerli ve yabancı turistlere mavi suların güzelliklerini görme fırsatı sunuluyor.

Turizmde Yeni Moda: Denizaltı Turları, System.String[]
Lüks turizmin merkezi olarak kabul edilen Maldivler'de artık yeni moda denizaltı turları. Four Seasons Resort Maldives at Landaa Giraavaru'da hizmet veren kiralık denizaltılarla yerli ve yabancı turistlere mavi suların güzelliklerini görme fırsatı sunuluyor. 1 saatlik turun maliyeti ise bin 800 dolar.

Türk turistlerin de yoğun ilgi gösterdiği ve turkuvaz renkli deniziyle ün yapmış Maldivler'de artık denizaltı turları daha çok ilgi çekiyor. Ziyaretçiler turları hayata geçiren otelin uygulaması kapsamında Super Falcon 3S model mini denizaltıyla mavi suların derinliklerine yolculuk ediyor.

37 METRE DERİNE İNEBİLİYOR

37 metre derinliğe kadar inebilen denizaltının kapasitesi 3 kişilik. Pilotun dışında 2 yolcu mini denizaltına binebiliyor. Yaklaşık 1 saat süren turun maliyeti ise bin 800 dolar. Denizaltında yolculuk yapabilmek için belli boy ve kiloya da sahip olmak gerekiyor. Buna göre 120 kilonun üzerindekiler ve boyu 1.90'ın üzerinde olanlar denizaltına kabul edilmiyor.

2020 YILINDA BODRUM'A GELİYOR

Four Seasons'dan yapılan açıklamada, Bodrum'da 2020 yılında yeni bir otel açılacağı söylendi. Planlanan projeyle, Türkiye'nin dünyada üç Four Seasons'a ev sahipliği yapan ender ülkelerden biri olacağı belirtildi.  Bodrum'daki projenin yatırımcılığını ise aynı zamanda İstanbul'daki iki otelin de yatırımcısı olan Tay Group'un üstlendiği bildirildi. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 11:06 Kaynak: DHA

Bodrum, Ekonomi
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