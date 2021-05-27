Turizmde yeni trendler Sakarya'da düzenlenen kongrede ele alınıyor - Son Dakika

Turizmde yeni trendler Sakarya'da düzenlenen kongrede ele alınıyor

27.05.2021 16:49
Turizmde yeni trendler Sakarya'da düzenlenen kongrede ele alınıyor, System.String[]

Turizm sektöründeki gelişmeler ve yeniliklerin ele alınacağı "2. Uluslararası Turizmde Yeni Trendler ve Yeni Jenerasyonlar Kongresi" Sakarya'da başladı.

Turizm sektöründeki gelişmeler ve yeniliklerin ele alınacağı "2. Uluslararası Turizmde Yeni Trendler ve Yeni Jenerasyonlar Kongresi" Sakarya'da başladı.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ), İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ), Kırgızistan- Türkiye Manas Üniversitesi ve Tayland'ın SİAM Üniversitesi iş birliğinde çevrim içi gerçekleştirilen kongre iki gün sürecek.

Kongrede, 17 ülkeden 96 akademisyen Türkçe, İngilizce ve Rusça yaklaşık 65 bildiri sunacak.

SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, kongrenin çevrim içi düzenlenmesine rağmen bir gönül köprüsü kurulduğunu belirtti.

Turizm sektörünün, teknolojinin gelişmesiyle en hızlı dönüşümü yaşayan sektörlerden birisi olduğuna işaret eden Sarıbıyık, şunları kaydetti:

"Dünyadaki dönüşüm hızına paralel olarak tüketicilerin değişen ihtiyaç ve istekleri yeni hizmet içeriklerinin ortaya çıkmasına da neden oluyor. Kongremizde turizmdeki yeni trendler ve yeni jenerasyonlar ele alınacak. Başta şehrimizin, daha sonra ise ülkemizin turizm potansiyeline katkı sağlamak için Turizm Fakültemiz ve Sapanca Turizm Meslek Yüksekokulumuzla önemli bir misyon üstleniyoruz. Dünya Turizm Örgütü, temmuz ayından itibaren 2020 yazına göre turist sayısında yüzde 66'lık bir artış bekliyor. Bu beklenti ve yaz dönemi rezervasyonları turizm sektörünün pandeminin etkisini yitirmesiyle hızlı bir şekilde toparlanacağını gösteriyor. İşte böylesi önemli bir toparlanmanın beklendiği bu süreçte turizmde ön plana çıkan yeniliklerin uluslararası bir kongrede ele alınması sektöre önemli katkılar sağlayacaktır."

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alpaslan Ceylan da kongre için gerçekleştirdikleri ortaklığın genişlemesini ümit ettiğini dile getirerek, "Cumhurbaşkanımızın rotasını çizdiği 2023 hedeflerimiz arasında turizmde ilk 5'e girmek var. Bu hedef doğrultusunda turizme daha çok yatırım yapmalı ve özen göstermeliyiz. İş birlikleri bize güç katıyor. Pandemi şartlarında özenle çalışılarak çok sayıda bildirinin yer aldığı bir kongre ortaya konulmuş. Sonuçların bize gösterilen hedefler doğrultusunda olacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

İGÜ Rektörü Prof. Dr. Burhan Aykaç ise turizm sektörünün yeniden ayağa kaldırılması için fikirsel zemin hazırlıklarının çok önemli olduğunu vurguladı.

Katıldıkları çok sayıdaki sempozyum ve kongrelerde Türkiye'nin, turizm potansiyeli en yüksek 3 ülkeden birisi olarak gösterildiğini aktaran Aykaç, "Ancak bir potansiyelimizi tam değerlendiremiyoruz. Üniversiteler olarak turizm sektörüne önemli katkılarımız olabilir. Turizm hizmet kalitesinin artışında son yıllarda bu çabaların etkisi var. Biz bu anlamda her faaliyete katkı vermekten mutluluk duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

SUBÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Oğuz Türkay, kongreyi iki yılda bir düzenli olarak gerçekleştirdiklerini belirtti.

Geçen yılki kongrenin salgın nedeniyle bu yıla ertelendiğini belirten Türkay, "Kongrede sunulacak bildirilerin içeriği, belirlediğimiz temayla oldukça uyumlu. Farklı bakış açılarıyla yeni yorumlar ve yeni hedef kitleleri tanımlayan çalışmalar var. Yeni eğilimlerin anlaşılmasına, yeni fikirlerin geliştirilmesine katkı sağlamasını diliyorum. Türkiye'nin dünya turizm liginde ilk 10'daki yerini pandemi sonrasında da koruması ve ilerletmesi en büyük arzularımızdan." diye konuştu.

Türkiye, Sakarya, Kongre, Turizm, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Turizmde yeni trendler Sakarya'da düzenlenen kongrede ele alınıyor - Son Dakika


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