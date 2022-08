KEKOVA'DA DENİZ, DOĞA VE TARİHLE İÇ İÇE TATİL KEYFİ

TURİZMDE yüksek sezon yaşanırken Antalya'nın Demre ilçesindeki dünyaca ünlü Kekova'ya her gün yüzlerce yat geliyor. Binlerce yerli ve yabancı turist, Kekova'da deniz, doğa ve tarihle iç içe olmanın keyfini çıkarıyor.

Kekova'ya Demre'nin Çayağzı Limanı'ndan, Üçağız Mahallesi'nden ve Kaş ilçesinden her gün günübirlik yat turları düzenleniyor. En yoğun yat turları Çayağzı Limanı'ndan yapılıyor. Üç noktadan sabah kalkan yatlar, binlerce turisti Kekova'nın tarihi ve doğal güzellikleriyle buluşturuyor. Kekova'daki her koyda 3- 5 yat bulunuyor. Yatlarla tura çıkan gruplar önce Batık Kent'i geziyor. Suyun altındaki ve kenarındaki tarihi inceliyor, fotoğraf ve görüntü çekiyorlar. Ardından yatlar bir kartal yuvasını andıran tarihi adıyla Simena Antik Kenti'nin bugünkü adıyla Kaleköy'ün önünden geçiyor. Özellikle Kaş'tan gelen yatların bir bölümü Kaleköy'ün önünde demir atıyor. Yatlar daha sonra doğal bir liman olan Gökkaya Koyu'na geçiyor. Gökkaya Koyu'nun her köşesinde demir atmış yatlarda, yerli ve yabancı turistler, kendilerini Akdeniz'in mavi sularına bırakıyor. Turistler, turkuaz renkli sularda, denizin ve güneşin keyfini çıkarıyor.

Demre'nin Çayağzı Limanı ve Üçağız Mahallesi'nden kalkan yatların bir durağı da eski adıyla Korsanlar Mağarası, bugünkü adıyla Aşıklar Mağarası. Yatlar, mağaranın önünden geçerken, müşterilere mağaralar anlatılıyor. Kekova turuna çıkan yerli ve yabancı turistler, tarih, deniz ve doğa ile iç içe bir gün geçirmenin keyfini yaşıyor.

'KEKOVA BENİ BÜYÜLEDİ'

Kekova turuna katılanlardan Rus turist Maria Samashina, "Türkiye'ye ve Kekova'ya ilk kez geldim. Kekova beni büyüledi. Herhalde dünyada böyle bir güzellik sadece Kekova'da var. Denizin altında ve üstünde tarih yatıyor. Doğa, deniz her şey iç içe. Tek üzüntüm mayo almadan geldim. Masmavi sularda yüzemedim. Yine geleceğim, hem de kısa zamanda" dedi.

Rus Aleksey Saint Garmash da "Rusya'nın St. Petersburg şehrinden geldim. İlk kez Türkiye'ye geldim. Demre turuna Aziz Nikholaos Anıt Müzesi'ni ziyaret için katılmıştım. Ama Kekova'ya gelince inanın büyülendim. Böyle bir güzellikle karşılaşacağım hiç aklıma gelmezdi. İnanılmaz bir güzellik. Kekova'nın tarihine, doğasına, denizine hayran kaldım. Yine geleceğim" diye konuştu.

Fransız turist Galaad Le Douazan, "Kekova'da olmaktan, burada bir gün geçirmekten son derece mutluyum. Burası dünyada eşine az rastlanan harika bir yer. Deniz masmavi, çok temiz. Doğa, suyun altında ve üstünde yatan tarih inanılmaz. Türkiye harika bir ülke. İlk kez geldim" ifadelerini kullandı.