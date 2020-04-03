Turizmde yüzde 80'lik gelir kaybı beklentisi - Son Dakika
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Turizmde yüzde 80'lik gelir kaybı beklentisi

6 saat önce

Turizm sektörü bu yıl yüzde 80'e varan gelir kaybı yaşanacağını öngörüyor.

Turizmde yüzde 80'lik gelir kaybı beklentisi, System.String[]

Turizm sektörü bu yıl yüzde 80'e varan gelir kaybı yaşanacağını öngörüyor. Seyahat acentaları, vergi ve kredi desteklerinden oluşan 8 maddelik bir nevi 'kurtarma' planı oluşturdu. Açıklanan plan kapsamında acentaların varlığını sürdürebilmesi için bazı vergilerden muaf tutulması ve bir yıl geri ödemesiz 36 aya kadar kredi desteği isteniyor.


Yeni tip koronavirüsün (Covid-19) en çok etkilediği sektörlerin arasında turizm de geliyor. Sektörde gelir kaybı ve turist sayısında yüksek derecede düşüş yaşanması bekleniyor. TÜİK rakamlarına göre 2019'da 34 milyar 520 milyon 332 bin dolar olarak gerçekleşen turizm gelirlerinde, 2020 yılı için turist sayısındaki paralel azalışla birlikte yüzde 80'lik düşüş bekleniyor.


Turizm gelirlerinde yüzde 80'lik düşüş beklentisi


TÜRSAB Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Eker, koronavirüs sebebiyle online platformda düzenlenen canlı video konferansında önemli açıklamalarda bulundu. Eker, seyahat acentalarının koronavirüsten dolayı iptal edilen tur ve seyahatlerden olumsuz etkilendiğini belirterek 8 maddelik 'kurtarma' önerilerini açıkladı. Toplantının soru cevap kısmında turizm beklentilerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Eker, "Öncelikle yapılan tüm tahminler varsayımdır. Biz yaz mevsiminde virüsün azalacağını varsayarak Mayıs sonu gibi bu turizmin yavaş yavaş başlayacağını düşünüyoruz. Bu yılı 10 milyon turistle kapatacağımızı tahmin ediyoruz. Turist sayısında yüzde 80 azalma, buna paralel gelirlerde de yüzde 80'lik azalma olur diye tahminimiz var. Eğer destekler gelmezse büyük bir ihtimalle iflaslar meydana gelir. Tur operatörleri büyük rakamlarını kredilerle döndürüyor, önemli bir destek olmasa mutlaka iflaslar yaşanacaktır" dedi.


"Bir yılımızı kaybettik"


Bir çok sektörün koronavirüsten etkilendiğini ancak ürün depolaması gibi faaliyetlerin bulunmadığı seyahat acentalarının yüksek derecede etkileneceğini söyleyen Eker, "Bugün tur ve uçak biletleri satışları 6 ay önce yapıldı. Bugün hepsi ertelendiği veya iptal edildiği için 6 aylık satışlarımız boşa gitti. Şu anda önümüzdeki aylara satış yapamıyoruz. Virüs bitince de hemen satışlara başlamayacak. 1 yılımızı kaybettik. Biz üyelerimizin sesini duyurmak istiyoruz" dedi.


8 maddelik 'destek' paketi isteği


Kısa süreli çalışma desteğinin sektör açısında önemli olduğunu vurgulayan Eker, "Yetişmiş gücümüzü korumamız lazım. Bu zor zamanlarda personelimizin yanında olmak istiyoruz. 6 ay iş yapamayacağımız için SGK ödemelerinin 6 ay ertelenmesinin önemi kalmadı, kredi desteğinden de faydalanamıyoruz" diyerek seyahat acentaları için bekledikleri 8 maddeden oluşan destek planını şöyle açıkladı:


"2020 yılında SGK ve muhtasar ödemelerinde muaf tutulmak,


Turizm ajans payı vergisinin bu sene için kaldırılması,


Bir yıl geri ödemesiz 36 ay vadeli kredi desteği,


Gelecek turlar için havayollarına ve otellere yapılan ön ödemelerin geri alınması,


2020 yılında konaklama ve turizm taşımacılığında KDV oranının yüzde 1'e indirilmesi,


KOSGEB ile İşkur personel destekleri kapsamlarının genişletilmesi,


Kira giderlerinde stopajlar kaldırılsın ya da yüzde 51 kira desteği verilsin,


Transfer firmaları için 2020 yılında MTV'lerin alınmaması."


Saracoğlu: " Bursa'nın çok kısa vadede kültür turlarında öne çıkamasını bekliyoruz"


Online toplantıda açıklamalarda bulunan TÜRSAB Güney Marmara Bölge Temsil Kurulu Başkanı Murat Saracoğlu de bu zorlu dönem sonunda kültür turizminde Bursa'nın öne çıkacağını belirterek, "Beklentimiz Ramazan Bayramı ile birlikte turizm sezonunun açılması. Virüsün ülke içinde temizlenmesiyle, misafir kabul edeceğimiz ülkeleri belirleyeceğiz. Türkiye'nin en çok harcama yapan kesimi İstanbul, biz Bursa'nın çok kısa vadede kültür turlarında öne çıkamasını bekliyoruz. Bu doğrultuda tanıtım çalışmalarını planlıyoruz" diye konuştu.


Saracoğlu, hem acentaların hem de turizmcilerin sorunlarını çözmeye yardımcı olması amacıyla bir kriz masası oluşturduklarını söyledi.


Toplantı açıklamaların ve fikir alışverişlerinin ardından sona erdi. - İSTANBUL

turist, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 01:21 Kaynak: İHA

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