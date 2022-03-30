TURİZMDEKİ ARA ELEMAN SIKINTISINA CAN SUYU OLACAKLAR - Son Dakika
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TURİZMDEKİ ARA ELEMAN SIKINTISINA CAN SUYU OLACAKLAR

30.03.2022 10:45

TURİZM cenneti Ege'de sektörünün nitelikli işgücü ihtiyacını karşılamak amacıyla istihdam garantili kurslar açıldı.

TURİZM cenneti Ege'de sektörünün nitelikli işgücü ihtiyacını karşılamak amacıyla istihdam garantili kurslar açıldı. Mutfaktan muhasebeye, yönetici asistanlığından bahçe düzenlemesine kadar birçok alanda eğitim gören 1250 kursiyer, bu yaz turistik tesislerde mesai yapacak.

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği'yle (ETİK) iş birliği yaptı. Turizm cenneti Ege'de sektörünün nitelikli işgücü ihtiyacını karşılamak amacıyla istihdam garantili kurslar açıldı. Yapılan protokol kapsamında, 1250 kişinin ara eleman sıkıntısı çeken turistik tesislerinde görev alacağı belirtildi. Bu kapsamda kentteki halk eğitim merkezlerinde mutfaktan muhasebeye, yönetici asistanlığından bahçe düzenlemesine kadar toplam 90 kurs açıldı. Kurslara ise talebin üstünde 1565 kursiyer katıldı. İlerleyen günlerde kursiyer sayısının artması, aynı ölçüde turistik tesislerden gelen talebinde artmasının beklendiği belirtildi.

Karabağlar Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Metin Yel, "İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile ETİK arasında protokol imzalandı. Bu kapsamda 1200 kişi Turizm sektöründe istihdam edilecek. Sektörde bu alanda bir açık mevcut. Sektörde uygun olan alanda kursiyerler görev alacak. Başta üniversite öğrencileri olmak üzere ev hanımları kursiyer portföyünü oluşturuyor. Yiyecek ve içecek sektöründe var olan ara eleman ihtiyacını özellikle kadınlarımızla kapatmaya çalışıyoruz" dedi.

UKRAYNALI KURSİYER DE VAR

Bir Türkle evli olan, pazarlama öğretmeni Oleksandra Mykalo (36), 6 yıldır Türkiye'de yaşadığını belirtip, " Ukrayna'da öğretmen olarak çalışıyordum. 6 yıl önce Türkiye'ye yerleştim. Türkiye'de çalışmıyordum. Ev hanımıydım. Meslek sahibi olmayı istedim. Türk mutfağına ilgim vardı. Kursu duyunca gelip kaydımı yaptırdım" dedi.

Anadolu Üniversitesi Halkla İlişkiler Bölümü öğrencisi Gülsüm Koca (19), "Kursu duyunca gidip kayıt oldum. Pastacılık nasıl yapılır öğrenmeye başladım. Şimdi dahi sipariş üzerine internetten satış yapıyorum. Sertifikamı aldıktan sonra bir otelin mutfağında pastacılık yapmak istiyorum" dedi.

Bir diğer kursiyer evli ve bir çocuk annesi ev hanımı Serap Çılgın (36), "Amatörce uğraştığım yemek işiyle profesyonel olarak ilgilenmek istedim. Bu nedenle kursu öğrenince hemen başvurdum. Bu işi meslek olarak yapmak istiyorum. Amacım iyi bir eğitim alarak iyi bir şef ve aşçı olarak sektörde çalışmak" dedi.yi bir eğitim alarak iyi bir şef ve aşçı olarak sektörde çalışmak" dedi.

TURİZMDEKİ ARA ELEMAN SIKINTISINA CAN SUYU OLACAKLAR
TURİZMDEKİ ARA ELEMAN SIKINTISINA CAN SUYU OLACAKLAR
TURİZMDEKİ ARA ELEMAN SIKINTISINA CAN SUYU OLACAKLAR

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İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İstihdam, Turizm, Ege, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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