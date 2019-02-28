Turizmdeki Canlılık Elektrik Tüketimini Artırdı

Akdeniz Elektrik Dağıtım AŞ, (AEDAŞ) 2018 yılında Antalya, Burdur ve Isparta'da elektrik tüketiminin yüzde 5,3 arttığını bildirdi.

Akdeniz Elektrik Dağıtım AŞ, (AEDAŞ) 2018 yılında Antalya, Burdur ve Isparta'da elektrik tüketiminin yüzde 5,3 arttığını bildirdi.





AEDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, başta Antalya olmak üzere birçok bölgede 2018 yılında yabancı ziyaretçilerin yoğunlaşması, bölgedeki elektrik tüketimini de artırdı.



Antalya, Burdur ve Isparta'da elektrik dağıtım hizmeti veren AEDAŞ'ın 2016'dan bu yana düzenli olarak açıkladığı "Yılın En"leri çalışmasına göre, bölgede elektrik tüketimi 2018 yılında, 2017'ye göre yüzde 5,3'lük bir artış gösterdi.





2017 yılında söz konusu üç il, ilçe ve köylerdeki toplam tüketim 9 milyon 141 bin megavat düzeyindeyken 2018'de bu rakamın 9 milyon 630 bin'e çıktığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Bölgede en yüksek elektrik tüketimi ise ağustos ayı sıcağında yaşandı. Akdeniz bölgesinde yaz aylarının oldukça sıcak geçmesi ve özellikle bu ayda yerli ve yabancı turist sayısının da zirve noktaya ulaşmasının etkisiyle elektrik talebi arttı. 3 Ağustos 2018 Cuma günü toplam tüketim 42 bin 247 megavata ulaşarak yılın en yüksek seviyesini gördü. 2017 yılında zirve, 13 Temmuz 2017 Perşembe günü yaşanmış ve tüketim 40 bin 257 megavata çıkmıştı. 3 Ağustos 2018'de, 2017'nin zirve noktasına göre toplam tüketim yaklaşık yüzde 5 arttı."



AEDAŞ'ın aylık rakamları yaz aylarında tüketimin ikiye katlandığını gösterirken, bölgede turizm faaliyetlerinin yoğunlaşmaya başladığı 2018 Haziran ayında tüketimin bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 10 arttığı görüldü.



2018 yılı içinde aylık bazda en düşük tüketim 601 bin 106 megavat ile şubat ayında gerçekleşirken yılın en yüksek tüketimi yine ağustos ayında bu rakamın yaklaşık iki katı yani 1 milyon 171 bin megavat seviyesine ulaştı.





Müşteri sayısı yüzde 4,2 arttı





Açıklamada görüşlerine yer verilen AEDAŞ Genel Müdürü Bahadır Müdüroğlu, özellikle yaz aylarında artan elektrik talebine hızla yanıt verdiklerini belirterek, "Tüketimin yoğun olduğu aylarda özel iş planları yapıyoruz. Türkiye'nin hatta dünyanın turizm başkentleri arasında yer alan Antalya'ya hizmet vermek bizim için gurur verici. Sadece müşterilerimize değil, tatil için Türkiye'yi tercih eden yabancı ziyaretçilere kesintisiz enerji vererek ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek bizi mutlu ediyor." ifadelerini kullandı.





Müdüroğlu, 2017'de toplam 2 milyon 76 bin olan müşteri sayılarının da 2018 sonu itibarıyla yüzde 4,2'lik bir artışla 2 milyon 163 bine çıktığını kaydetti.

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