"Turizmdeki dijitalleşme" turist sayılarına olumlu yansıyacak - Son Dakika

"Turizmdeki dijitalleşme" turist sayılarına olumlu yansıyacak

20.12.2020 11:01

Türkiye'nin kültür, turizm değerlerini tek bir çatı altında sunmayı hedefleyen "goturkey.com" dijital platformunun, 2021 turizm rakamlarına olumlu yansıması bekleniyor.

Türkiye'nin kültür, turizm değerlerini tek bir çatı altında sunmayı hedefleyen "goturkey.com" dijital platformunun, 2021 turizm rakamlarına olumlu yansıması bekleniyor.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un liderliğinde kurulan ve modern tasarımı, teknolojik altyapısıyla Türkiye'nin rakiplerinden ayrışmasına katkı sağlayacağı belirtilen dijital platformun devreye alındığını duyurması sektörde sevinçle karşılandı.

Türkiye hakkında bilgi almak ve seyahatini planlamak isteyen tüm kullanıcılara, ülkenin kültür ve turizm değerlerini tek bir çatı altında sunmayı hedefleyen "goturkey.com"un, 2021 rezervasyonlarına da olumlu yansıması bekleniyor.

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Yönetim Kurulu Üyesi Cem Kınay'ın danışmanlığında yayına alınan dijital platformun, 2023 turizm hedeflerine ulaşmayı hızlandırması tahmin ediliyor.

"Bu platformla 2023 turizm hedefimize çok daha hızlı ulaşabileceğiz"

Kınay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin 2023 turizm stratejisinin çeşitlilik ve nitelikli turizm olduğunu söyledi.

Bu stratejiyi hayata geçirmek için tüm dünyanın en güçlü iletişim araçlarını ve trendlerini doğru kullanmak gerektiğini aktaran Kınay, şunları kaydetti:

"Yeni dönemin en güçlü iletişim ortamı dijital platformlar, en önemli trendi, talebi de deneyimdir. Türkiye bu iki bileşeni bir araya getirerek, çok kısa bir süre önce dünyanın ilk deneyim platformu 'GoTurkey' platformunu hayata geçirdi. Bu platformla 2023 turizm hedefimize çok daha hızlı ulaşabileceğiz. Türkiye'nin gelecekteki tanıtımının yeni yüzü, yeni devrimi 'GoTurkey' platformuyla gerçekleşecek. Dijital platform, daha çok insanın Türkiye'yi tanımasına vesile olacak. Turizm daha fazla dijitalleşerek, daha fazla ülkeye, insana ulaşarak, inşallah 2021'de önemli bir dönüşüm yakalayacak. Bu dijital platform, 2021 turizm rakamlarına olumlu yansıyacak."

Aşı haberleriyle birlikte turizmde olumsuz psikolojinin değişeceğine değinen Kınay, milletin Kovid-19'dan sıkıldığını, yeni sezonda daha çok insanın tatile çıkabileceğini ifade etti.

"Turizmde dijital pazarlama ön plana çıkacak"

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkan Yardımcısı Kaan Kavaloğlu ise dünyaya entegre olmuş en önemli sektörün turizm olduğunu söyledi.

Kavaloğlu, "goturkey.com"un önemli bir başlangıç olduğunu, yeni normalleşme dönemiyle birlikte ağırlık kazanmış olan dijitalleşmenin ciddi anlamda hız kazanacağını dile getirdi.

Turizmde dijital pazarlamanın ciddi anlamda ön plana çıkacağını vurgulayan Kavaloğlu, otelcilik sektörünün dijitalleşme anlamında turizm sektörü içindeki en entegre sektör olduğunu bildirdi.

Kavaloğlu, salgın döneminde insanların her şeyi dijital ortamda yapmaya başladığına işaret ederek, şöyle konuştu:

"Ülkemizi tercih eden turistlerin büyük çoğunluğunun aile olduğunu düşünürsek, aile tatillerinde de dijitalleşme çok önemli olacak. İnsanlar dijital ortamda pazarlama faaliyetleriyle otelleri görerek, rezervasyonlarını yine dijital ortamda yaptıracaktır. Bu platform önemli bir adım. Ciddi anlamda finansal kaynaklarımızı oraya kullanmalıyız diye düşünüyorum. Sağlıklı ve güvenli turizmle ön plana çıktık, bunu dijital ortamda da anlatmamız gerekiyor."

Kültür ve Turizm Bakanı, Cem Kınay, Türkiye, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi 'Turizmdeki dijitalleşme' turist sayılarına olumlu yansıyacak - Son Dakika Ekonomi


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