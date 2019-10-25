Turizme ara tatil dopingi

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2019-2020 eğitim ve öğretim yılından itibaren uygulanmaya konulan ara tatillerin turizm sezonunu uzatacağı bildirildi.

Milli Eğitim Bakanlığınca başlatılan ara tatil uygulaması, turizm sektörünü sevindirdi. Özellikle "ölü sezon" olarak tabir edilen kasım ve nisan aylarında öğrencilere verilecek tatilde hareketlilik yaşanması bekleniyor.

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca, AA muhabirine, yeni uygulamayla ilk ara tatilin 15-25 Kasım'da gerçekleşeceğini hatırlattı.

Şubat ayındaki 15 günlük tatilin gerek tatilciler gerekse sektör açısından çok fazla verimli geçmediğini aktaran Atmaca, ara tatil için iç piyasada önemli bir hareketlilik beklediklerini söyledi.

Ara tatilde hem vatandaşların hem de turizmcilerin bir nefes alacağını anlatan Atmaca, şöyle konuştu:

"İç pazarı pozitif yönde etkileyecek. Şu anki rezervasyonlar sezonun uzayacağını gösteriyor. Talepler artmaya başladı. Sektör olarak sezonu uzatmaya yönelik atılımlar yapıyoruz. Geçen yıllara göre bu yıl sezonun biraz daha uzadığını görüyoruz. Ekimde geçen yıla göre önemli bir artış yakaladık. Yabancı turistte bir artış var. Tatile çıkmayı bekleyen tatilciler için iyi bir fırsat olacak. Sadece kıyı kesimlerde değil, Türkiye'nin her yerinde bir hareketlilik söz konusu olacak."

"Sezon 1,5 ay uzadı"

TÜRSAB Batı Antalya Bölgesel Temsil Kurulu Başkanı Rıza Perçin de güzel bir sezon geçirdiklerini vurguladı.

Geçen yıllara göre ekim ayının hareketli geçtiğini ifade eden Perçin, kasım ve aralıkta da çok fazla olmasa bile yoğunluk beklediklerini anlattı.

Ara tatilde de iç pazarda bir hareketlilik beklediklerini belirten Perçin, "Ara tatilin önceden belirlenmesiyle tatile çıkacaklar planlarını önceden yaptılar. Rezervasyonlarda bir artış var. Sezon 1,5 ay daha uzadı, gelecek yıl daha da iyi olacaktır." dedi.

Yabancı turistte Antalya'nın tüm yılların en iyi sezonunu yaşadığına dikkati çeken Perçin, iç pazarda da geçen yıllara göre bir artış olduğunu, daha da iyiyi yakalamak için yeni çalışmalar yaptıklarını kaydetti.