Turizme bayram dopingi
1 saat önce
Ramazan Bayramı dolayısıyla Akdeniz ve Ege'deki tesislerde doluluk oranı yüzde 95'in üzerine çıktı.
Ramazan Bayramı
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 01:08
dolayısıyla Akdeniz
ve Ege
'deki tesislerde doluluk oranı yüzde 95'in üzerine çıktı. Türkiye
Otelciler Federasyonu Başkanı Osman Ayık, "Bayramın ülke genelinde yaklaşık 10 milyar liralık ekonomik hareketlilik oluşturmasını bekliyoruz." dedi.
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