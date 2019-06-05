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Turizme bayram dopingi

1 saat önce

Ramazan Bayramı dolayısıyla Akdeniz ve Ege'deki tesislerde doluluk oranı yüzde 95'in üzerine çıktı.

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Ramazan Bayramı dolayısıyla Akdeniz ve Ege'deki tesislerde doluluk oranı yüzde 95'in üzerine çıktı. Türkiye Otelciler Federasyonu Başkanı Osman Ayık, "Bayramın ülke genelinde yaklaşık 10 milyar liralık ekonomik hareketlilik oluşturmasını bekliyoruz." dedi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 01:08 
Akdeniz, Ramazan Bayramı, Ege, Ekonomi
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