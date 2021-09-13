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Turizme katkı sunan macera parklarına ilgi artıyor - Son Dakika

Turizme katkı sunan macera parklarına ilgi artıyor

13.09.2021 11:18

İp Parkurları ve Macera Parkları Derneği (İPAR) Başkanı Yusuf Daştan, son dönemde yerli ve yabancı turistlerden ilgi gören macera parklarının turizm sektörüne katkı sağladığını söyledi.

İp Parkurları ve Macera Parkları Derneği (İPAR) Başkanı Yusuf Daştan, son dönemde yerli ve yabancı turistlerden ilgi gören macera parklarının turizm sektörüne katkı sağladığını söyledi.

Daştan, ziyaretlerde bulunmak için geldiği Bursa'da AA muhabirine, derneğin 2015'te sektör temsilcileri tarafından İstanbul merkezli kurulduğunu söyledi.

İPAR'ın alanındaki tek dernek olduğunu belirten Daştan, sektörü büyütme adına birçok hedeflerinin bulunduğunu dile getirdi.

Macera parklarını, "çocukların gelişimine katkı sağlayan eğitim tabanlı oyun ve aktiviteler" olarak nitelendiren Daştan, "Parklarımızı güvenli hale getirmek, bu parkların yaygınlaşmasını sağlamak ve böylelikle toplumsal faydaya katkı sunmak derneğimizin en önemli hedeflerindendir." dedi.

Daştan, bireysel performansa dayalı bu parkların, çocukların yaşayarak, deneyerek, eğlenerek öğrenmelerine imkan tanıdığını aktardı.

Tesislerin, özellikle gelişim çağındaki çocukların sorunlarla başa çıkma, özgüven, sınırlarını zorlama gibi bireysel gelişimlerini desteklemesinin yanında yardımlaşma, dayanışma, paylaşma gibi sosyal gelişimlerine de katkılar sunduğunu bildiren Daştan, "Bu yönü itibarıyla macera parkları, lunaparklardan ve diğer parklardan ayrılır. Temelinde eğitim ve oyun vardır. Yaşayarak, deneyimleyerek öğrenme metodolojisi vardır." değerlendirmesinde bulundu.

"Denetlenmiş ve sertifika almış parklar güvenlidir"

Yusuf Daştan, macera parkları için güvenlik konusunun önemine dikkati çekti.

Parklarla ilgili uluslararası EN 15567-1 imalat standardı ve EN 15567-2 işletim standardının olduğuna değinen Daştan, şöyle devam etti:

"Uluslararası standartlara göre imal edilen ve işletilen parklar, güvenli parklardır. Bu standartlara uygun olmayan parklar, güvensiz ve 'merdivenaltı' tabir edilen parklardır. Bu tarz sertifikasız parklar kazalara davetiye çıkaran parklardır. Bunun birçok örneği var. Kaza raporları elimizde var. Parkların standartlara uygun olarak imal edilip işletildiğine dair denetim ve sertifikasyon süreçleri bulunuyor. Denetlenmiş ve sertifika almış parklar güvenlidir.

Derneğimizin internet sitesi 'www.ipar.org.tr'de 'Türkiye Güvenli Macera Parkları Haritası' var. Vatandaşlarımız, bu haritaya tıkladıklarında Türkiye'deki güvenli, sertifikalı, denetimden geçmiş parkların bilgisine ulaşabilirler. Vatandaşlara tavsiyemiz, kullanacakları macera parklarının güvenli olup olmadığını, sertifikalarının olup olmadığını mutlaka sorgulasınlar. Eğer yoksa o macera parkını kullanmasınlar. Çünkü kazalara davetiye çıkarabilir. Hiçbirimiz eğlenelim diye gittiğimiz yerde kaza yaşamak istemeyiz."

"Pandemiden sonra bu ilgi daha da artacaktır"

Kovid-19 salgın sürecinde açık alanların daha çok tercih edildiğini vurgulayan Daştan, hem sosyal mesafeye dikkat edilmesi hem de açık hava olması nedeniyle macera parklarının daha cazip hale geldiğine dikkati çekti.

Macera parklarında doğa içinde dış mekan aktivitelerinin yapıldığını anlatan Daştan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Dış mekan veya doğa içinde olduğu için ilgi görüyor. Bu tarz yerlere kurulduklarından beri alaka var. Pandemi sonrası özellikle kapalı mekanlar artık eskisi gibi cazip değil. İnsanlar açık alanlara, doğa içine gitmeyi tercih ediyorlar. O nedenle ilgi daha da arttı. Macera parkları gerek sosyal mesafe gerekse hijyen şartlarını en iyi şekilde sağladığı için daha cazip mekanlardır. Outdoor aktivitelere turizmin aktivite ayağında yoğun bir ilgi var. Pandemiden sonra bu ilgi daha da artacaktır. Gerek yurt içi gerekse yurt dışından gelen turistler, parklarımızı yoğun bir şekilde kullanmakta ve memnun olarak ayrılmaktadırlar. Bu yönüyle turizme de katkı sağlamaktadır."

Turizme katkı sunan macera parklarına ilgi artıyor
Turizme katkı sunan macera parklarına ilgi artıyor
Turizme katkı sunan macera parklarına ilgi artıyor
Turizme katkı sunan macera parklarına ilgi artıyor
Turizme katkı sunan macera parklarına ilgi artıyor

İstanbul, oyunlar, Turizm, Bursa, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Turizme katkı sunan macera parklarına ilgi artıyor - Son Dakika


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