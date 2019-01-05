Son Dakika Haberleri: Turizme 'Türk-Rus Kültür ve Turizm Yılı' Desteği

Turizme 'Türk-Rus Kültür ve Turizm Yılı' Desteği

1 saat önce

Kemer Turizmci ve İş Adamları Derneği (KEMİAD) Başkanı Özgür Kurga, 2018 yılında rekor sayılara ulaşan turist sayısında ilk sırasında yer alan Rus turist sayısının 2019 yılında daha da artmasını beklediklerini belirtti.

Turizme 'Türk-Rus Kültür ve Turizm Yılı' Desteği, System.String[]
Kemer Turizmci ve İş Adamları Derneği (KEMİAD) Başkanı Özgür Kurga, 2018 yılında rekor sayılara ulaşan turist sayısında ilk sırasında yer alan Rus turist sayısının 2019 yılında daha da artmasını beklediklerini belirtti. Kurga, bu artışta 2019'un 'Türk-Rus Kültür ve Turizm Yılı' olmasının da etkisinin büyük olacağını söyledi.

KEMİAD Başkanı Özgür Kurga 2018 yılında Kemer'de ziyaretçi sayısının arttığını hatırlattı. Yaklaşık 4 milyonu aşkın turisti Kemer'de ağırladıklarını söyleyen Kurga, "Bu sayının içerisinde liderliği yine Rus turistler aldı. Rus turistler Kemer'in denizini, doğasını ve özellikle misafirperverliğimizi çok seviyorlar. Onlar Kemer'de tatil yapmaktan çok mutlular. 2019 yılında yeni rekorlara imza atacağımızı düşünüyorum. Özellikle Rus misafir sayısı bu yıl çok daha artacak" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 2018 yılı Mart ayında gerçekleştirdikleri görüşmede, 2019'un 'Türk-Rus Kültür ve Turizm Yılı' olacağını açıkladıklarını hatırlatan Özgür Kurga şöyle devam etti:

"Bu durum hem ülkemiz hem de bölgemiz Kemer açısından oldukça önem taşıyor. Bu arada acentelerden edindiğimiz son verilere göre erken rezervasyonların da çok iyi olduğunu ve özelikle Kemer bölgemiz için İngiltere ve lokomotif pazarımız Almanya'dan yüzde 100'leri bulan erken rezervasyon artışlarının da gözlemlenmekte olduğunu söylemek isterim" dedi.

2019 'Türk-Rus Kültür ve Turizm Yılı' anlaşması kapsamında, yıl boyunca iki ülkede edebiyat alanında konferanslar, sergiler, konserler, sinema, tiyatro, opera, bale gibi kültürel faaliyetler gerçekleştirilecek. Kültürel ilişkilerde atılacak bu adımların, turizme de artı değer katması bekleniyor. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 01:31 Kaynak: İHA

Kemer, Ekonomi
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